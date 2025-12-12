НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Я тут порыбачила немного»: Елена Летучая похвасталась экзотическим уловом на Мальдивах

Известной телеведущей удалось вытащить марлина

278
Телеведущая Елена Летучая похвасталась экзотическим уловом с рыбалки | Источник: Летучая Елена / TelegramТелеведущая Елена Летучая похвасталась экзотическим уловом с рыбалки | Источник: Летучая Елена / Telegram

Телеведущая Елена Летучая похвасталась экзотическим уловом с рыбалки

Источник:

Летучая Елена / Telegram

Известная телеведущая из Ярославля Елена Летучая похвасталась необычным уловом, который ей удалось заполучить во время рыбалки на Мальдивах. Она показала подписчикам в своем телеграм-канале фотографию с огромной рыбой.

«Я тут порыбачила немного. Марлин», — лаконично подписала кадр Елена Летучая.

Марлин — крупная океаническая рыба из семейства марлиновых. Она обитает в тропических и субтропических зонах Тихого и Индийского океанов.

Марлины способны развивать скорость до 110 километров в час, что делает их одними из самых быстрых океанических рыб. Голубой марлин может достигать 5 метров в длину и весить сотни килограммов.

Некоторые виды этого семейства находятся под угрозой исчезновения и находятся в соответствующем списке. Из-за этого профессиональные рыбаки часто отпускают марлинов обратно.

Ранее 47-летняя Елена Летучая поделилась рецептом счастья и рассказала, какие ежедневные привычки помогут улучшить настроение. А в свой день рождения телезвезда разоткровенничалась о возрастных кризисах.

ПО ТЕМЕ
Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Рыбалка Мальдивы Елена Летучая Улов
