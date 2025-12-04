НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир Спецоперация на Украине Переговоры России и США Как изменился мирный план Трампа и чего ждать на СВО — заявление Путина после переговоров с США

Как изменился мирный план Трампа и чего ждать на СВО — заявление Путина после переговоров с США

Президент заявил, что не откажется от новых территорий

321
Путин оценил встречу с американцами | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПутин оценил встречу с американцами | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Путин оценил встречу с американцами

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которая прошла 2 декабря, в интервью каналу India Today. На ней они обсуждали мирный план урегулирования конфликта на Украине, предложенный Соединенными Штатами. Как изменился этот документ и к чему привела встреча, — в материале.

Американская сторона разделила 27 пунктов плана президента США Дональда Трампа на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. По словам Путина, они так или иначе были основаны на договоренностях с лидером на Аляске.

На переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом ему пришлось пройтись практически по каждому пункту предлагаемого Вашингтоном мирного плана по Украине, поэтому встреча заняла столько времени.

«Думаю, пока преждевременно говорить, но эта встреча была необходима», — сказал Путин. 

Администрация президента США Дональда Трампа взяла на себя сложную миссию по урегулированию на Украине, добавил президент. Однако, по его мнению, добиться того, чтобы конфликтующие стороны пришли к какому-то консенсусу, — это непростая задача.

Пока представители США сейчас занимаются челночной дипломатией, проводя контакты с Россией, Европой и Украиной, заявил Путин.

«Вот они чем занимаются? Челночная дипломатия. Поговорили с представителем Украины, потом поговорили с европейцами, потом приехали к нам, потом у них опять встреча с украинцами и европейцами», — сказал президент.

Также Путин рассказал о главной проблеме, которая привела к боевым действиям. Россия пыталась выстроить отношения между ДНР и ЛНР и Украиной, но Киев их не признавал, а республики не хотели оставаться в ее составе и выразили это на референдуме. Президент подчеркнул, что российские военные в любом случае освободят Донбасс и Новороссию — военным или другим путем.

Президент России Владимир Путин провел переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом 2 декабря. Встреча продлилась почти пять часов. После нее стало известно, что компромиссы по Украине пока найдены не были. Основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине являются оставшиеся под контролем Киева 20% территории ДНР. Президент Украины Владимир Зеленский назвал три самых сложных вопроса: территории, использование российских активов и гарантии безопасности.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
