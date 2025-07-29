«Есть и любовный треугольник»: в Ярославской области начались съемки детектива с Гришаевой и Урсуляк

В Ярославскую область приехала столичная кинокомпания для съемок сериала с Нонной Гришаевой и Дарьей Урсуляк в главных ролях. С 25 июля по 19 сентября в Угличе и окрестных населенных пунктах пройдут съемки сериала «Когда горит огонь».
«Проект „Когда горит огонь“ и про медицину, и про жизнь в обычной деревне, есть и любовный треугольник. История должна быть интересна всем именно за счет разной общечеловеческой проблематики», — указывают авторы.
В центре сюжета — профессиональный врач-хирург Валерия, ее играет актриса Варвара Феофанова, которая переезжает из большого города в глухую деревню, где становится сельским фельдшером. На ее пути будут встречаться разные герои, всем потребуется помощь. В частности, Валерии предстоит лечить известную актрису, которая из-за проблем со здоровьем перестала выходить на сцену.
Съемки организует кинокомпании Long Tale Production, генеральным продюсером сериала выступает Виктор Шкулёв.
Long Tale Production — российская кинокомпания, созданная в 2021 году Виктором Шкулевым на базе медиахолдинга Shkulev Media Holding. Long Tale Production ориентирована на производство сериалов для ведущих российских и зарубежных платформ. Кинокомпания знакома массовому зрителю по проектам «Гаражники», «Неосознанные», «Френдзона» и другим.
«Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе „Смотрим“, телевизионная премьера запланирована в эфире телеканала „Россия“», — добавили в продюсерской компании.
Режиссер сериала — Антон Борматов, жанр — детективная мелодрама.
В проекте снимаются Варвара Феофанова (звезда сериала «Плевако»), Илья Малаков (звезда сериала «Янычар»), Гела Месхи (известен по проектам «Точка опоры», «Лихие», «Искусство соблазна»), Дарья Урсуляк («Душегубы», «Неукротимая Неупокоева», «ГДР»), Нонна Гришаева (звезда шоу «Большая разница» и сериала «Папины дочки») и другие.