«Есть и любовный треугольник»: в Ярославской области начались съемки детектива с Гришаевой и Урсуляк

В Ярославской области начали съемки сериала для телеканала «Россия 1» Источник: Shkulev Holding

В Ярославскую область приехала столичная кинокомпания для съемок сериала с Нонной Гришаевой и Дарьей Урсуляк в главных ролях. С 25 июля по 19 сентября в Угличе и окрестных населенных пунктах пройдут съемки сериала «Когда горит огонь».

«Проект „Когда горит огонь“ и про медицину, и про жизнь в обычной деревне, есть и любовный треугольник. История должна быть интересна всем именно за счет разной общечеловеческой проблематики», — указывают авторы.

В центре сюжета — профессиональный врач-хирург Валерия, ее играет актриса Варвара Феофанова, которая переезжает из большого города в глухую деревню, где становится сельским фельдшером. На ее пути будут встречаться разные герои, всем потребуется помощь. В частности, Валерии предстоит лечить известную актрису, которая из-за проблем со здоровьем перестала выходить на сцену.

В главных ролях — Варвара Феофанова, Илья Малаков, Гела Месхи, Нонна Гришаева и другие. Источник: Shkulev Holding

Съемки организует кинокомпании Long Tale Production, генеральным продюсером сериала выступает Виктор Шкулёв.

Long Tale Production — российская кинокомпания, созданная в 2021 году Виктором Шкулевым на базе медиахолдинга Shkulev Media Holding. Long Tale Production ориентирована на производство сериалов для ведущих российских и зарубежных платформ. Кинокомпания знакома массовому зрителю по проектам «Гаражники», «Неосознанные», «Френдзона» и другим.

«Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе „Смотрим“, телевизионная премьера запланирована в эфире телеканала „Россия“», — добавили в продюсерской компании.

Съемки проходят в Москве, Московской и Ярославской областях Источник: Shkulev Holding

Режиссер сериала — Антон Борматов, жанр — детективная мелодрама.