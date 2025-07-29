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Развлечения «Есть и любовный треугольник»: в Ярославской области начались съемки детектива с Гришаевой и Урсуляк

«Есть и любовный треугольник»: в Ярославской области начались съемки детектива с Гришаевой и Урсуляк

В Угличе прошли первые смены проекта «Когда горит огонь»

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1 комментарий
В Ярославской области начали съемки сериала для телеканала «Россия 1» | Источник: Shkulev HoldingВ Ярославской области начали съемки сериала для телеканала «Россия 1» | Источник: Shkulev Holding

В Ярославской области начали съемки сериала для телеканала «Россия 1»

Источник:

Shkulev Holding

В Ярославскую область приехала столичная кинокомпания для съемок сериала с Нонной Гришаевой и Дарьей Урсуляк в главных ролях. С 25 июля по 19 сентября в Угличе и окрестных населенных пунктах пройдут съемки сериала «Когда горит огонь».

«Проект „Когда горит огонь“ и про медицину, и про жизнь в обычной деревне, есть и любовный треугольник. История должна быть интересна всем именно за счет разной общечеловеческой проблематики», — указывают авторы.

В центре сюжета — профессиональный врач-хирург Валерия, ее играет актриса Варвара Феофанова, которая переезжает из большого города в глухую деревню, где становится сельским фельдшером. На ее пути будут встречаться разные герои, всем потребуется помощь. В частности, Валерии предстоит лечить известную актрису, которая из-за проблем со здоровьем перестала выходить на сцену.

В главных ролях&nbsp;— Варвара Феофанова, Илья Малаков, Гела Месхи, Нонна Гришаева и другие. | Источник: Shkulev HoldingВ главных ролях&nbsp;— Варвара Феофанова, Илья Малаков, Гела Месхи, Нонна Гришаева и другие. | Источник: Shkulev Holding

В главных ролях — Варвара Феофанова, Илья Малаков, Гела Месхи, Нонна Гришаева и другие.

Источник:

Shkulev Holding

Съемки организует кинокомпании Long Tale Production, генеральным продюсером сериала выступает Виктор Шкулёв.

Long Tale Production — российская кинокомпания, созданная в 2021 году Виктором Шкулевым на базе медиахолдинга Shkulev Media Holding. Long Tale Production ориентирована на производство сериалов для ведущих российских и зарубежных платформ. Кинокомпания знакома массовому зрителю по проектам «Гаражники», «Неосознанные», «Френдзона» и другим.

«Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе „Смотрим“, телевизионная премьера запланирована в эфире телеканала „Россия“», — добавили в продюсерской компании.

Съемки проходят в Москве, Московской и Ярославской областях | Источник: Shkulev HoldingСъемки проходят в Москве, Московской и Ярославской областях | Источник: Shkulev Holding

Съемки проходят в Москве, Московской и Ярославской областях

Источник:

Shkulev Holding

Режиссер сериала — Антон Борматов, жанр — детективная мелодрама.

В проекте снимаются Варвара Феофанова (звезда сериала «Плевако»), Илья Малаков (звезда сериала «Янычар»), Гела Месхи (известен по проектам «Точка опоры», «Лихие», «Искусство соблазна»), Дарья Урсуляк («Душегубы», «Неукротимая Неупокоева», «ГДР»), Нонна Гришаева (звезда шоу «Большая разница» и сериала «Папины дочки») и другие.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Съемки сериала Нонна Гришаева
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Комментарии
1
Гость
17 минут
хоть бы у людей спросили чтобы мы хотели посмотреть надоели ваши боевики по ящику смотреть нечего такие деньги уходят на ваши фильмы я из считаю пособиями для полиции и следаков
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