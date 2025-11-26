НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Технически это возможно»: iPhone и другие иностранные устройства рискуют превратиться в «кирпич» в России

На такой шаг производители могут пойти, если решат ужесточить санкции

427
У иностранных производителей существует возможность отключить свои устройства, используемые в конкретной стране, например в России. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

«Технически это действительно возможно», — сказал депутат, отвечая на вопрос ТАСС, могут ли зарубежные производители превратить свои смартфоны в России в «кирпич» в случае ужесточения санкций.

Однако парламентарий считает, что производитель на это не пойдет, так как его акции начнут тут же падать: «Это будет последний день, когда акции Apple растут, потому что люди по всему миру будут начинать процесс отказа от продукции».

Причем отключить могут не только технику Apple. Возможность дистанционного отключения устройств в отдельно взятой стране есть у любого производителя.

Долгое время в рамках санкций, введенных в начале 2022 года, Apple ограничивалась тем, что перестала напрямую поставлять свою продукцию в Россию, а еще отключила ряд сервисов. Под ограничения попали платежное приложение Apple Pay, вместе с ним постоянно блокируют приложения различных российских банков и других сервисов.

Однако недавно компания решила заблокировать любые поставки техники в Россию. Вчера стало известно, что Apple начала блокировать поставки iPhone к нам через канал параллельного импорта. Первые предупреждения уже получили индийские ретейлеры, им пригрозили многомиллионными штрафами и прекращением поставок, если смартфоны будут уходить на российский рынок. Корпорация будет контролировать поставки с помощью активации смартфонов. Например, если в течение 90 дней после покупки iPhone включат за пределами Индии или с иностранной симкой, то магазин оштрафуют.

Гость
1 час
Россия всё сильнее и увереннее скатывается на обочину цивилизации. Кому это нужно?
Гость
1 час
Интересно, а компьютеры по всей России они тоже могут отключить?
