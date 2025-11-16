НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Страна и мир У вас мурашки побегут по коже. 9 самых жутких мест Земли — где они находятся

У вас мурашки побегут по коже. 9 самых жутких мест Земли — где они находятся

Собрали всё о них в карточках

170
Маяк Анива находится на краю света | Источник: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»Маяк Анива находится на краю света | Источник: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Маяк Анива находится на краю света

Источник:

Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

По всему миру существуют точки, в которых история ощущается почти физически: места, где трагедия, запустение, сила природы или человеческая жестокость оставили след настолько сильный, что он продолжает ощущаться и десятилетия спустя. Показываем 9 жутких мест на Земле.

  1. Кратер Дарваза в Туркменистане
  2. Музей геноцида в Камбодже
  3. Замок Лип в Ирландии
  4. Музей Аушвиц-Биркенау в Польше
  5. Остров Хашима в Японии
  6. Остров кукол в Мексике
  7. Маяк Анива в России
  8. Тоннели Ку Чи во Вьетнаме
  9. Колманскоп в Намибии
1

Кратер Дарваза в Туркменистане

Источник: Tormod Sandtorv / CC BY-SA 2.0 / WikipediaИсточник: Tormod Sandtorv / CC BY-SA 2.0 / Wikipedia
Источник:

Tormod Sandtorv / CC BY-SA 2.0 / Wikipedia

Когда-то это была безлюдная песчаная равнина, но теперь здесь один из самых сюрреалистичных и тревожных пейзажей на планете. В центре туркменской пустыни зияет гигантская раскаленная воронка — кратер Дарваза, также известный как «Врата ада». Диаметр этой дыры — примерно 60–70 метров, глубина — около 30 метров.

Точное происхождение кратера не задокументировано. Однако самая популярная версия гласит: в начале 70-х годов советские геологи при бурении наткнулись на подземную полость с газом и, чтобы предотвратить выбросы метана, подожгли ее. Огонь по плану должен был догореть за дни — но горит уже более пятидесяти лет.

2

Музей геноцида в Камбодже

Источник: Christian Santi / iStockИсточник: Christian Santi / iStock
Источник: Andy Soloman / iStockИсточник: Andy Soloman / iStock
Источник: Christian Santi / iStockИсточник: Christian Santi / iStock

В XX веке обычная школа в Камбодже превратилась в одно из самых страшных мест на планете. В бывших классах стоят железные кровати, висят кандалы, на стенах — фотографии узников. Это музей Туол Сленг, или S-21 — тюрьма, куда при режиме «красных кхмеров» попадали тысячи людей, обвиненных в «предательстве революции».

С 1976 по 1979 год через эти камеры прошли более 15 тысяч человек. Почти никто не вышел живым. Палачи методично фотографировали каждого заключенного — сегодня жертвы смотрят прямо в глаза посетителям со снимков.

3

Замок Лип в Ирландии

Источник: nikkigensert / iStockИсточник: nikkigensert / iStock
Источник:

nikkigensert / iStock

В центре Ирландии, среди зеленых холмов графства Оффали, стоит полуразрушенный замок, который называют самым жутким в стране. Замок Лип, построенный между XIII и XV веками, пережил десятки кровавых расправ, мятежей и семейных войн.

По легенде, в одной из башен брат убил брата прямо во время мессы — с тех пор ее называют «Кровавой часовней». Позже здесь нашли подземную камеру с костями сотен людей. Здание неоднократно посещали исследователи паранормальных явлений и утверждали, что в нем водятся призраки.

Сегодня замок принадлежит музыканту Шону Райану, который живет в нем и проводит экскурсии.

4

Музей Аушвиц-Биркенау в Польше

Источник: dinosmichail / iStockИсточник: dinosmichail / iStock
Источник: Foremniakowski / iStockИсточник: Foremniakowski / iStock

На окраине польского города Освенцим до сих пор можно увидеть железную дорогу, по которой сюда прибывали эшелоны со всей Европы. Здесь, в бывшем лагере смерти, теперь музей и мемориал, напоминающий о самых темных страницах XX века.

На территории комплекса было уничтожено более миллиона человек, преимущественно евреев. Большинство погибло в газовых камерах либо от голода и болезней, а также в результате экспериментов, которые устраивали над людьми нацистские медики.

Сегодня в бараках выставлены чемоданы, очки, обувь узников, многочисленные фотографии погибших.

5

Остров Хашима в Японии

Источник: motive56 / iStockИсточник: motive56 / iStock
Источник: FROSTEYe / iStockИсточник: FROSTEYe / iStock

Когда-то здесь бурлила жизнь: на острове площадью всего около 6,3 гектара в заливе Нагасаки размещалась целая угольная шахтерская коммуна. Теперь тут один из самых тревожных заброшенных пейзажей планеты. Остров Хашима стоит безлюдным с момента эвакуации в 1974 году.

С конца XIX века на острове разрабатывались подводные угольные жилы. С ростом производства росла и плотность населения: в 1959 году на острове жили более 5 тысяч человек, что делало его одним из самых плотно заселенных мест в истории.

В годы Второй мировой войны остров стал центром тяжелого труда: корейцы и китайцы были принудительно мобилизованы на шахты для работы в тяжелейших условиях. Многие погибли от истощения, аварий, болезней. В январе 1974 года добыча угля была признана нерентабельной. 20 апреля того же года остров покинули все жители.

6

Остров кукол в Мексике

Источник: Roberto Armocida / iStockИсточник: Roberto Armocida / iStock
Источник:

Roberto Armocida / iStock

В мексиканских каналах Сочимилько есть небольшой остров, который производит на туристов весьма мрачное впечатление. Здесь на деревьях и деревянных конструкциях висят сотни старых кукол — выцветших, без глаз, с обломанными руками и поврежденными лицами.

История этого места началась в середине XX века. Согласно легенде, его владелец Хулиан Сантана нашел в канале тело утонувшей девочки. Рядом он заметил куклу, которую повесил на дерево в память о погибшей. Со временем он стал собирать выброшенные и потерянные игрушки повсюду, развешивая их на острове — по его словам, чтобы «умилостивить духов».

Сегодня остров покрыт сотнями фигур, которые скрипят на ветру и покачиваются. По наблюдениям туристов, на территории постоянно ощущается присутствие кого-то живого.

7

Маяк Анива в России

Источник: Павел Каравашкин / Фонтанка.руИсточник: Павел Каравашкин / Фонтанка.ру
Источник: Павел Каравашкин / Фонтанка.руИсточник: Павел Каравашкин / Фонтанка.ру
Источник: Павел Каравашкин / Фонтанка.руИсточник: Павел Каравашкин / Фонтанка.ру

Когда-то на отдаленном скалистом мысе острова Сахалин возвышалась прогрессивная для своего времени морская навигационная башня. Но теперь этот девятиэтажный бетонный «замок» на краю света заброшен. Высота башни — около 30 метров.

С 1937 по 1939 год, когда южной частью острова владела Японская империя, ее инженеры возвели на скале у мысa Анива маяк, чтобы обеспечивать безопасный проход судов по водам Охотского моря. С автоматизацией в 1990-х он остался без обслуживающего персонала, а с 2006-го был окончательно выведен из эксплуатации. Сегодня туда возят экскурсии.

8

Тоннели Ку Чи во Вьетнаме

Источник: Quang Ho / iStockИсточник: Quang Ho / iStock
Источник:

Quang Ho / iStock

В часе езды от Хошимина под землей раскинулся целый лабиринт — тоннели Ку Чи. Когда-то здесь проходила одна из самых напряженных линий войны во Вьетнаме.

Партизаны вырыли 250 километров узких ходов, где люди могли неделями и месяцами жить и работать под землей: готовили еду, лечили раненых, собирали оружие и устраивали засады. Некоторые коридоры были такими тесными, что в них можно было только ползти. Сегодня часть подземелья открыта для посетителей.

9

Колманскоп в Намибии

Источник: Hannes Thirion / iStockИсточник: Hannes Thirion / iStock
Источник: MindStorm-inc / iStockИсточник: MindStorm-inc / iStock
Источник: miroslav_1 / iStockИсточник: miroslav_1 / iStock

В начале XX века посреди пустыни Намиб возник настоящий оазис европейской роскоши: немецкие виллы, больница, казино, школа, завод по производству льда. Всё это — посреди песков, в десяти километрах от прибрежного Людерица. Город стремительно вырос после 1908 года, когда при строительстве железной дороги здесь нашли первый алмаз.

Алмазная лихорадка длилась недолго. Месторождения быстро истощились, а новые, более богатые залежи были обнаружены южнее. К середине 1950-х Колманскоп покинули последние жители.

Сегодня это один из самых впечатляющих городов-призраков. Песок медленно поглощает дома: дюны заполняют коридоры, поднимаются до подоконников, оседают на лестницах. Сквозь треснувшие стены и выбитые окна видно, как пустыня забирает назад всё, что когда-то принадлежало людям.

Полина Бережная
