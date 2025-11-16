У вас мурашки побегут по коже. 9 самых жутких мест Земли — где они находятся

Когда-то это была безлюдная песчаная равнина, но теперь здесь один из самых сюрреалистичных и тревожных пейзажей на планете. В центре туркменской пустыни зияет гигантская раскаленная воронка — кратер Дарваза, также известный как «Врата ада». Диаметр этой дыры — примерно 60–70 метров, глубина — около 30 метров.

Точное происхождение кратера не задокументировано. Однако самая популярная версия гласит: в начале 70-х годов советские геологи при бурении наткнулись на подземную полость с газом и, чтобы предотвратить выбросы метана, подожгли ее. Огонь по плану должен был догореть за дни — но горит уже более пятидесяти лет.