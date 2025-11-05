«Иначе быть не могло!» Shaman и Екатерина Мизулина поженились в Донецке

Екатерина Мизулина после росписи в местном загсе с Ярославом Дроновым даже бросила условный «букет невесты» своим фанатам Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сыграли свадьбу. Правда, пока достаточно скромную. Пара расписалась в ЗАГСе Донецка.

«В Донецке мы с Ярославом посетили ЗАГС и расписались», — написала в своем Telegram-канале Мизулина.

Церемония молодоженов была закрытой и скромной. Также новобрачных лично поздравил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

На росписи у влюбленных присутствовал глава ДНР Денис Пушилин Источник: Екатерина Мизулина / Telegram

После того, как влюбленные расписались, они отправились в местное отделение «Бургер Кинга», где устроили импровизированную «свадебную сцену» — Екатерина даже бросила условный «букет невесты» присутствующим девушкам после того, как знаменитости оставили свои автографы на капоте машины фанатов.

Букет Екатерины Мизулиной поймала одна из фанаток Источник: «Свита короля» / Telegram

Когда поклонники поинтересовались у главы Лиги безопасного интернета, почему для свадьбы выбрали именно Донецк, она не задумываясь ответила: «Иначе быть не могло!»

Ярослав Дронов объявил Екатерину Мизулину своей девушкой в марте этого года во время сольного концерта в «Live Арене». Он пригласил ее на сцену, вручил букет белых роз и обнял. Глава «Лиги безопасного интернета» стояла в белом платье и улыбалась.

До этого пара старалась не афишировать свои отношения. Несмотря на то, что их роман длится всего восемь месяцев, фанаты ждали, когда SHAMAN наконец сделает Екатерине предложение и поведет под венец.

В эфире телеканала НТВ певец как-то намекнул, что свадьба будет летом. Однако не уточнил какого года.