Хозяин уехал и пропал. Показываем покинутую на 30 лет комнату в квартире инженера-изобретателя

После смерти хозяина его мать почти не использовала это помещение Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Перед вами комната в бывшей коммуналке. В начале 1990-х всю квартиру полностью получила семья одного ростовского инженера-изобретателя — очередь подошла. Конкретно в этой комнате жил его младший сын Сергей. Спустя несколько лет после переезда в новую квартиру он обзавелся женой и дочкой и покинул Россию. Со временем мама Сергея начала использовать комнату как кладовку, но мебель и вещи не трогала. Вдруг сын вернется?

Раз в месяц, по субботам, он исправно звонил маме (отца уже не стало) из другой страны, делясь новостями. Но в конце 2004 года Сергей пропал. Пропустил одну субботу, другую. С женой Сергей уже развелся, и та не знала, где он. Мама искала его по всем знакомым, находила живших в той стране друзей своих друзей, писала в «Жди меня».



Но лишь в начале 2006-го узнала, что сына давно нет в живых. Он умер 31 декабря 2004 года. Сел на скамейку на набережной, стало плохо с сердцем, до больницы довезли, но спасти не смогли. Ему было 32 года.

Мама Сергея практически перестала входить в его комнату. Только изредка открывала, чтобы оставить там что-то не самое нужное. Затем умерла и она.

161.RU показывает нетронутый интерьер с советской мебелью и плакатами из 1990-х, переживших своего хозяина.

Книги тут на разные темы Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Среди вещей нашелся старый фотоальбом. Это мама Сергея в детстве Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Арнольд и Жан-Клод были тогда на пике популярности. Тут постеры к фильмам «Терминатор», «Двойной удар» и «Горец-2. Оживление» с Кристофером Ламбертом. Обои отклеились, а эти держатся. Ниже — постер с картиной художника Бориса Вальехо (Валеджо). Предположительно, называется «Драконья яма». Его работы часто можно было увидеть на обложках фантастических книг или игр.

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Мама не один раз писала в «Жди меня». Одно письмо отправила, второе — нет. Оно лежало среди этих книг. На первое письмо ответа не было, по крайней мере, она его не получала. Чтобы найти сына, мать подняла связи всех своих знакомых. И у них получилось не только узнать, что случилось, но и найти могилу Сергея. На плите выбито его имя на чужом языке. С тех пор Новый год перестал быть праздником для его мамы. Каждое 31 декабря она плакала, поминая сына.

Комната не видела света три десятилетия Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Что в этой коробке? Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Тут елочные игрушки, еще советских времен Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Доллар не настоящий, из серии приколов Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Замок из двери давно выломали, теперь сквозь отверстие можно увидеть коридор и санузел. Чтобы открыть дверь снаружи, надо пальцем уцепиться за эту дырку Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Вот такие дамочки на постерах тоже были в моде Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Часть книг тут принадлежала отцу Сергея Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Петроний Гай Аматуни — писатель из Ростовской области Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Набор булавок запечатан, его не успели открыть Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Это рисунок маленького Сережи, наклеенный на стекло. Сценка из «Трех поросят» Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Тут нашлось очень много книг и журналов «Сделай сам» — отец Сергея мечтал перестроить всю квартиру, делал чертежи. Но не успел Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Сергей не только звонил домой, но часто писал маме и старшему брату обычные бумажные письма. Очень детально рассказывал, что происходит у него в жизни, как растет дочь, что говорит и какой характер у нее формируется. Высылал фото — свои и семьи. Их все мама сохранила и иногда перечитывала как последнюю ниточку к сыну, с которым она не смогла попрощаться.

Кстати, лампочка тут вполне рабочая, хотя ее вкрутили еще при Ельцине Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Швейная машинка «Тула». Неподъемная Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

А ниже — новейший абажур, купленный мамой Сергея. Хотела повесить, когда муж полностью закончит переделку квартиры. Положила его в пакет и убрала под стол сына. Там он и остался.

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Надо сказать, пыли было много, а вот паутины — нет. Так, чуть-чуть по углам Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU