НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

2 м/c,

вос.

 766мм 71%
Подробнее
6 Пробки
USD 81,01
EUR 95,34
Подорожают проездные
Судьба гостиницы «Юбилейной»
Зумеры — о работе
Вернули пленного ярославца
Востребованные подработки
Начался осенний призыв
Сэкономить время и нервы на врачах
Причина давок в автобусах
Требуют отменить объединение театров
Как работают комплексы «Паук»
Страна и мир Фоторепортаж Хозяин уехал и пропал. Показываем покинутую на 30 лет комнату в квартире инженера-изобретателя

Хозяин уехал и пропал. Показываем покинутую на 30 лет комнату в квартире инженера-изобретателя

Плакаты, мебель и пыль из 90-х

501
После смерти хозяина его мать почти не использовала это помещение | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUПосле смерти хозяина его мать почти не использовала это помещение | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

После смерти хозяина его мать почти не использовала это помещение

Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Перед вами комната в бывшей коммуналке. В начале 1990-х всю квартиру полностью получила семья одного ростовского инженера-изобретателя — очередь подошла. Конкретно в этой комнате жил его младший сын Сергей. Спустя несколько лет после переезда в новую квартиру он обзавелся женой и дочкой и покинул Россию. Со временем мама Сергея начала использовать комнату как кладовку, но мебель и вещи не трогала. Вдруг сын вернется?

Раз в месяц, по субботам, он исправно звонил маме (отца уже не стало) из другой страны, делясь новостями. Но в конце 2004 года Сергей пропал. Пропустил одну субботу, другую. С женой Сергей уже развелся, и та не знала, где он. Мама искала его по всем знакомым, находила живших в той стране друзей своих друзей, писала в «Жди меня».

Но лишь в начале 2006-го узнала, что сына давно нет в живых. Он умер 31 декабря 2004 года. Сел на скамейку на набережной, стало плохо с сердцем, до больницы довезли, но спасти не смогли. Ему было 32 года.

Мама Сергея практически перестала входить в его комнату. Только изредка открывала, чтобы оставить там что-то не самое нужное. Затем умерла и она.

161.RU показывает нетронутый интерьер с советской мебелью и плакатами из 1990-х, переживших своего хозяина.

Книги тут на разные темы | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUКниги тут на разные темы | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Книги тут на разные темы

Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Среди вещей нашелся старый фотоальбом. Это мама Сергея в детстве | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUСреди вещей нашелся старый фотоальбом. Это мама Сергея в детстве | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Среди вещей нашелся старый фотоальбом. Это мама Сергея в детстве

Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUИсточник: Марина Рыбалкина / 161.RU
Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Арнольд и Жан-Клод были тогда на пике популярности. Тут постеры к фильмам «Терминатор», «Двойной удар» и «Горец-2. Оживление» с Кристофером Ламбертом. Обои отклеились, а эти держатся. Ниже — постер с картиной художника Бориса Вальехо (Валеджо). Предположительно, называется «Драконья яма». Его работы часто можно было увидеть на обложках фантастических книг или игр.

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUИсточник: Марина Рыбалкина / 161.RU
Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUИсточник: Марина Рыбалкина / 161.RU
Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUИсточник: Марина Рыбалкина / 161.RU
Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUИсточник: Марина Рыбалкина / 161.RU
Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Мама не один раз писала в «Жди меня». Одно письмо отправила, второе — нет. Оно лежало среди этих книг. На первое письмо ответа не было, по крайней мере, она его не получала. Чтобы найти сына, мать подняла связи всех своих знакомых. И у них получилось не только узнать, что случилось, но и найти могилу Сергея. На плите выбито его имя на чужом языке. С тех пор Новый год перестал быть праздником для его мамы. Каждое 31 декабря она плакала, поминая сына.

Комната не видела света три десятилетия | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUКомната не видела света три десятилетия | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Комната не видела света три десятилетия

Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Что в этой коробке? | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUЧто в этой коробке? | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Что в этой коробке?

Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Тут елочные игрушки, еще советских времен | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUТут елочные игрушки, еще советских времен | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Тут елочные игрушки, еще советских времен

Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUИсточник: Марина Рыбалкина / 161.RU
Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUИсточник: Марина Рыбалкина / 161.RU
Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Доллар не настоящий, из серии приколов | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUДоллар не настоящий, из серии приколов | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Доллар не настоящий, из серии приколов

Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Замок из двери давно выломали, теперь сквозь отверстие можно увидеть коридор и санузел. Чтобы открыть дверь снаружи, надо пальцем уцепиться за эту дырку | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUЗамок из двери давно выломали, теперь сквозь отверстие можно увидеть коридор и санузел. Чтобы открыть дверь снаружи, надо пальцем уцепиться за эту дырку | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Замок из двери давно выломали, теперь сквозь отверстие можно увидеть коридор и санузел. Чтобы открыть дверь снаружи, надо пальцем уцепиться за эту дырку

Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Вот такие дамочки на постерах тоже были в моде | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUВот такие дамочки на постерах тоже были в моде | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Вот такие дамочки на постерах тоже были в моде

Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Часть книг тут принадлежала отцу Сергея | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUЧасть книг тут принадлежала отцу Сергея | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Часть книг тут принадлежала отцу Сергея

Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Петроний Гай Аматуни&nbsp;— писатель из Ростовской области | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUПетроний Гай Аматуни&nbsp;— писатель из Ростовской области | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Петроний Гай Аматуни — писатель из Ростовской области

Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Набор булавок запечатан, его не успели открыть | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUНабор булавок запечатан, его не успели открыть | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Набор булавок запечатан, его не успели открыть

Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Это рисунок маленького Сережи, наклеенный на стекло. Сценка из «Трех поросят» | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUЭто рисунок маленького Сережи, наклеенный на стекло. Сценка из «Трех поросят» | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Это рисунок маленького Сережи, наклеенный на стекло. Сценка из «Трех поросят»

Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUИсточник: Марина Рыбалкина / 161.RU
Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUИсточник: Марина Рыбалкина / 161.RU
Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Тут нашлось очень много книг и журналов «Сделай сам»&nbsp;— отец Сергея мечтал перестроить всю квартиру, делал чертежи. Но не успел | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUТут нашлось очень много книг и журналов «Сделай сам»&nbsp;— отец Сергея мечтал перестроить всю квартиру, делал чертежи. Но не успел | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Тут нашлось очень много книг и журналов «Сделай сам» — отец Сергея мечтал перестроить всю квартиру, делал чертежи. Но не успел

Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUИсточник: Марина Рыбалкина / 161.RU
Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Сергей не только звонил домой, но часто писал маме и старшему брату обычные бумажные письма. Очень детально рассказывал, что происходит у него в жизни, как растет дочь, что говорит и какой характер у нее формируется. Высылал фото — свои и семьи. Их все мама сохранила и иногда перечитывала как последнюю ниточку к сыну, с которым она не смогла попрощаться.

Кстати, лампочка тут вполне рабочая, хотя ее вкрутили еще при Ельцине | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUКстати, лампочка тут вполне рабочая, хотя ее вкрутили еще при Ельцине | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Кстати, лампочка тут вполне рабочая, хотя ее вкрутили еще при Ельцине

Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUИсточник: Марина Рыбалкина / 161.RU
Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Швейная машинка «Тула». Неподъемная | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUШвейная машинка «Тула». Неподъемная | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Швейная машинка «Тула». Неподъемная

Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

А ниже — новейший абажур, купленный мамой Сергея. Хотела повесить, когда муж полностью закончит переделку квартиры. Положила его в пакет и убрала под стол сына. Там он и остался.

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUИсточник: Марина Рыбалкина / 161.RU
Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Надо сказать, пыли было много, а вот паутины&nbsp;— нет. Так, чуть-чуть по углам | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUНадо сказать, пыли было много, а вот паутины&nbsp;— нет. Так, чуть-чуть по углам | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Надо сказать, пыли было много, а вот паутины — нет. Так, чуть-чуть по углам

Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUИсточник: Марина Рыбалкина / 161.RU
Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUИсточник: Марина Рыбалкина / 161.RU
Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

ПО ТЕМЕ
Марина РыбалкинаМарина Рыбалкина
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Интерьер Комната Квартира
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Инженер1
1 час
В общем, все умерли.
Гость
1 час
шкаф хорош
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Заложило уши? Врач назвала симптомы вируса, гуляющего этой осенью. Проверьте, есть ли они у вас
Полина Павлова
Мнение
«‎Жертвой может стать любой ребенок»‎: психолог — о том, как справиться с буллингом
Светлана Серегина
Мнение
«Не профессия, а форма финансовой ловушки». Таксист честно рассказал, сколько зарабатывает за рулем
Анонимный автор
Мнение
Кому поют русские птицы и зачем нам новое военное кино? Почему в октябре не стоит пропускать «Август»
Надежда Губарь
Мнение
По уши в зерне, по горло в кредитах. Почему фермеры страдают из-за засухи и как чиновники привели отрасль к кризису
Ирина Бабичева
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление