Шопинг, острова и древности: сколько стоит отдых в Китае и что нужно увидеть — обзор

Турагенты составили топ-3 направления с ценами для отдыха в Китае Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

С 15 сентября начинает действовать безвизовый режим между Россией и Китаем. Российские туристы смогут находиться в Китае до 30 дней с обычным загранпаспортом, без оформления дополнительных разрешений. Предварительно, безвизовый режим будет действовать год.

По мнению ярославских турагентов, в Поднебесную можно отправиться для отдыха разного типа — здесь есть тропические пляжи, масса достопримечательностей, а также большой выбор магазинов. Публикуем подборку китайских направлений от экспертов туристического агентства «Без границ».

При составлении материала учитывались туры на двоих на девять дней и десять ночей в период с 1 по 10 октября.

В какие города стоит поехать в Китае

Эксперты в сфере туризма подчеркивают: без визы теперь можно отправиться на материковый Китай, в том числе в Пекин, Шанхай, Гуйлинь, Сиань и другие города. Ранее для россиян действовал пробный безвизовый режим до 30 дней на острове Хайнань.

«Материковый Китай — это мечта для тех, кто не любит сидеть на месте. Пекин и Шанхай — классика для первого знакомства с Китаем, но они абсолютно разные», — пояснила в беседе с 76.RU эксперт агентства Анна Кудряшова.

Что посмотреть в Пекине

В Пекине, по совету турагента, обязательно стоит побывать на Великой Китайской стене на участках Бадалин и Мутяньюй, а также увидеть своими глазами Запретный город, Храм Неба и Летний дворец. К плюсам также отдыха в столице Китая относят гастрономическое разнообразие и удобный транспорт.

В Китае можно устроить гастрономическое приключение. Здесь много необычных блюд Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Сколько стоит отдых в Пекине

Тур в октябре на 10 дней в Пекин с вылетом из Шереметьево и проживанием в четырехзвездочном отеле Beijing Xinqiao Hotel (Ex. Novotel Xinqiao) с завтраками будет стоить 197 тысяч рублей.

Путевка в пекинский пятизвездочный отель Holiday Inn Express Beijing Minzuyuan с завтраками будет стоить — 213 тысяч рублей.

Четырехзвездочный отель Jianguo на двоих с перелетом и проживанием с завтраками будет стоить 227 тысяч рублей.

Что точно стоит посмотреть в Шанхае

Вид с 95-го этажа самой высокой башни Шанхая Источник: Алиса Князева / VLADIVOSTOK1.RU

Шанхай, по версии турагентов, удивляет футуристической застройкой. Образ города будущего формируют набережная Вайтань в неоновом свете и район Пудун с небоскребами.

«Помимо ультрасовременности, здесь есть очаровательный Старый город, колониальный французский квартал и шумные торговые улицы типа Нанкин-Роуд. Шанхай — самый космополитичный город Китая. Здесь бесчисленное количество ресторанов высокой кухни со всего мира и лучшие торговые центры», — добавила турагент Яна Филенкова.

Сколько стоит отдых в Шанхае:

тур на двоих из Москвы в Шанхай с 1 по 11 октября в четырехзвездочном отеле Harbour Plaza Metropolitan Shanghai с завтраками, вместе с перелетом из Шереметьево будет стоить 185 тысяч рублей;

проживание в четырехзвездочном отеле Holiday Inn Express Shanghai Gongkang с завтраками, а также перелет на двоих — 188 тысяч рублей;

путевка в пятизвездочный отель Lee Gardens, перелет и завтраки — 192 тысяч рублей.

Куда поехать на курорт в Китае

Хайнань называют китайскими Мальдивами. Мы публиковали отзыв на отдых на этом острове в этом материале Источник: читательница 76.RU Екатерина

В Поднебесной также предполагают отдых у моря. По оценкам ярославских турагентов, остров Хайнань — единственный курорт международного уровня в Китае.

Тропический сезон длится круглый год. Зимой температура воды не опускается ниже +22 градусов. Для тех, кто любит пляжный отдых, рекомендуется выбирать бухту Ялунвань.

«Не только пляжи! Обязательно посетите парк „Край Света“, гору Учжишань, термальные источники и заповедник тропических растений Синлун», — сообщили в агентстве.

Сколько стоит отдых на острове

Тур в четырехзвездочный отель Resort Golden Palm с завтраками и перелетом будет стоить 238 тысяч рублей.

Проживание в пятизвездочном отеле Sanya Yalong Bay Swiss & Mercure Hotels с завтраком, перелет из Москвы — 258 тысяч рублей.

Перелет и проживание в пятизвездочном отеле Grand Metropark Resort Yalong Bay с завтраками будет стоить 265 тысяч рублей.