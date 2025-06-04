Стоит ли съездить в Шанхай? Рассказываем, в чем его привлекательность для туристов и куда сходить

Может ли он впечатлить? Да, однозначно. Шанхай — воплощение современности с колоритом прошлого. С одной стороны яркие небоскребы, умные остановки, беспилотные такси, с другой — блошиные рынки, где продают ящериц, редких птиц и китайский антиквариат. Часто туристов возят только по определенным улицам, но не стоит бояться самостоятельно проложить себе маршрут подальше в пригород или за город. В видео корреспондент VLADIVOSTOK1.RU Алиса Князева, которая была в Шанхае уже три раза, рассказала о некоторых местах, которые стоит посетить.