Отдыхали на китайских Мальдивах: туристка честно рассказала о плюсах и минусах отпуска в Азии

Всё об отдыхе в Китае Источник: героиня текста Екатерина











Пока кто-то для отдыха выбирает популярные Турцию и Египет, наша героиня Катя с молодым человеком решили исследовать курорт в Азии и отправились в отпуск в Китай.

Всё о том, как попасть на остров без визы и сколько это стоит (спойлер: достаточно бюджетно), — читайте в этом материале.

Виза не нужна

Море, песчаный пляж, горы — красота Источник: героиня текста Екатерина











20-летняя Катя со своим молодым человек Семеном отдыхали на острове Хайнань, близ города Санья в Китае. Примечательно, что для граждан России въезд туда упрощен. Точнее, есть возможность попасть в Китай без одобрения индивидуального разрешения посольства на въезд в страну, как это обычно бывает, а по групповой визе на срок до 30 дней. Именно таким образом наши герои и поехали в отпуск.

— Мы отдыхали на побережье Ялонг Бэй на острове Хайнань. Его еще называют китайскими Мальдивами. Там кристально чистое прозрачное море, идеальный белый песок, красивые виды, — отметила в беседе с 76.RU Катя.

Ярославна отметила, что из родных и знакомых никто не был в Азии. Многие путешествуют по стандартному маршруту туристических стран Ближнего Востока, чья культура нам уже хорошо знакома. Кате и ее молодому человеку захотелось увидеть, как же протекает жизнь на Востоке.

— Мы решили поехать в Китай, потому что это новое место, в котором никто еще из нашего окружения не был. Плюс к этому мы очень любим китайскую культуру, еду. В Турцию, на Кубу, в Египет всегда можно успеть слетать. Эти места находятся недалеко от России, поэтому добраться дотуда не проблематично. Нам не хотелось просто лежать на пляже с all inclusive. Поэтому мы выбрали вариант с погружением в другую культуру. Хотя, конечно, остров омывает Тихий океан, на берегу которого также можно обеспечить себе спокойный отпуск, — рассказала Катя.

Дракон в китайской культуре носит символ доброго начала. В его честь установлен ежегодный праздник драконьих лодок Источник: героиня текста Екатерина











9 дней — критически мало. Туда надо ехать недели на две, чтобы успеть отдохнуть, попутешествовать, всё посмотреть. Катя, туристка

Красота! Источник: героиня текста Екатерина











По словам Кати, пляжи на острове очень чистые и удобные. Однако есть один немаловажный минус — океан огорожен и разрешается плавать только в пределах определенной территории, где уровень воды доходит только до груди. Это не очень удобно, особенно для любителей поплавать на глубине.

Про культуру и кухню

Хоть и может показаться, что мы приучены к азиатской еде, но это не так. Даже суши и роллы в Китае имеют совершенно другой вкус.

— Если говорить конкретно про саму еду, зачастую она острая. Но в заведениях всегда можно попросить официантов, чтобы они меньше добавляли острых специй, — поделилась Катя. — По ценам в Китае достаточно демократично. Очень дешево стоят морепродукты. Во многих кафе и ресторанах есть аквариумы с разными морскими обитателями: начиная от моллюсков, заканчивая какими-нибудь лобстерами и крабами. Все они продаются живыми. Но, если честно, нам было жалко, поэтому мы заказывали сразу готовые блюда. Еще мы боялись отравиться, а я человек со слабым желудком, меня от любого блюда может начать тошнить, поэтому осторожничали.

Завтракали наши герои в гостинице, а в остальное время познавали местную еду в заведениях.

— В отелях Китая нет привычного нам all inclusive. Мы лично купили завтраки, отдельно можно было еще взять обеды и ужины, но не стали этого делать, поскольку это невыгодно. Днем хочется погулять, посмотреть остров, сходить на экскурсии. Возвращаться ради еды в отель нерационально. В таком случае удобно есть в заведениях, — рассказала наша собеседница. — В Китае очень много мест, где можно вкусно и недорого поесть. Для сравнения: обед на двоих в «Макдоналдсе», где мы также были, стоит так же, как и в хорошем ресторане, где можно поесть морепродукты, супы, рис, попить что-то.

Подвесной мост в парке Ялонг Бэй в городе Санья. Его длина 400 метров Источник: героиня текста Екатерина











Проблем с коммуникацией с местными жителями у Кати с Семеном не было. Нет, никто из них не знает китайский, да и в Азии русский язык не очень распространен. Пара общалась с персоналом в гостинице и в заведениях через переводчик.

— Китай — это абсолютно другая культура, непохожая на нашу. У них свои правила норм поведения, отличающаяся от остальных кухня, ПДД другие. А к китайскому языку мы какой-то период не могли привыкнуть.

Первое время казалось, что это вообще какой-то крик вокруг тебя, шум, все галдят что-то непонятное. Но потом привыкаешь и понимаешь, что это просто они разговаривают. Ощущение шума создается, потому что ты ничего не понимаешь, и звуки просто сливаются. Катя, туристка

Центр буддизма «Наньшань» Источник: героиня текста Екатерина











Всё про цены

Путешествие Катя с Семеном оформили с помощью туроператора.

— Путевка с перелетами, проживанием и завтраками обошлась в около 110 тысяч рублей на двоих, — отметила ярославна. — В Китае очень качественные дешевые вещи, поэтому мы устроили себе шопинг. Даже пришлось купить дополнительный чемодан, чтобы всё довезти до дома. Средний чек в заведениях у нас выходил на 120–130 юаней на двоих (по курсу на 4 сентября 2024 года около 1,5–2 тысяч рублей). Еще мы любили покупать напитки не в ресторанах, а во всяких забегаловках. Это нам выходило в юаней 60 где-то (по курсу на 4 сентября 2024 года около 511 рублей). Дороже всего нам обошлись экскурсионные поездки. Но предупреждаю, если покупать в отеле, то выходит в три раза выше рыночной цены.

Из Москвы есть прямые перелеты до Саньи. Длятся они около 10 часов Источник: героиня текста Екатерина











Катя с Семеном проехались по всем основным достопримечательностям острова. На материк заехать не удалось. По групповой визе они не имели права этого делать. Но уже в следующий раз они планируют посетить Пекин и другие центральные города Китая.