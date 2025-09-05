В России начались «радиационные» туманы. Они коснутся множества регионов: новости 5 сентября

Туман вызвали прохладные ночи в сентябре Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 сентября.

В Роспотребнадзоре оценили вероятность завоза чумы в Россию

В Роспотребнадзоре считают, что завести чуму на территорию РФ из Монголии почти невозможно. Есть, конечно, вероятность, но она минимальная.

«Риск завоза инфекции на территорию России оценивается как минимальный», — сказано в ведомстве.

Накануне в Монголии выявили один случай тяжелой формы чумы у человека. Выяснилось, что заболевший ел мясо сурка и не был привит от чумы. Случай чумы зарегистрирован в 60 километрах от российской границы, пишет РИА Новости.

Также сообщается, что мужчина госпитализирован, а все, кто с ним контактировал, находятся в изоляции.

В ЦБ рассказали, как избежать блокировки карт из-за подозрений банка

Центральный банк России в своем Telegram-канале дал советы для предотвращения блокировки карт по подозрению в противозаконных операциях. Ведомство рекомендует не переводить средства незнакомцам, не оплачивать товары через номер телефона, не возвращать ошибочные переводы, указывать назначение платежа, избегать расчетов на пиратских ресурсах и нелегальных онлайн-казино.

Также лучше не передавать карту третьим лицам, своевременно обновлять персональные данные, уплачивать налоги и не использовать личные счета для бизнеса.

Россиянам вернут доступ к приложениям при отключении мобильного интернета

В России начали тестировать доступ к социально значимым онлайн-платформам при ограничениях связи. Среди них соцсети, маркетплейсы, навигация, такси, доставка, супермаркеты, личные кабинеты операторов, «Госуслуги», платформа для дистанционного голосования, сайты президента и правительства. Список будет пополняться.

Операторы связи уже предоставляют доступ в тестовом режиме. Это сократит неудобства граждан из-за отключения мобильного интернета.

США впервые закупили у РФ куриные яйца

Впервые как минимум с 1992 года Соединенные Штаты приобрели у России куриные яйца. По информации американской статслужбы, сумма сделки составила 455 тысяч долларов.

Штатам пришлось искать новых поставщиков этого продукта из-за острого дефицита и роста цен, которые возникли в результате эпидемии птичьего гриппа. Яйца из России завезли в США в июле этого года.

Вместе с Россией основными поставщиками в этом месяце стали Бразилия, Мексика и Индия, которые отправили яйца почти на $14 миллионов, пишет РИА Новости.

Эксперты снова спрогнозировали судьбу ключевой ставки

Центробанк может снизить ключевую ставку в ближайшее время, об этом говорят несколько факторов. Инвестиционная активность пока низкая из-за затянувшейся жесткой денежно-кредитной политики, но рынок слияний и поглощений оживает.

Также это может затронуть рынок долговых инструментов, там тоже наблюдаются изменения. Всего эксперты отмечают два сценария, из-за которых ЦБ может снизить ключевую ставку сразу на 4% в сентябре. Об этом мы рассказали здесь.

Пентагон станет Министерством войны

Министерство обороны США переименуют в Министерство войны. Указ о возвращении ведомству прежнего названия в пятницу подпишет президент страны Дональд Трамп 5 сентября по местному времени.

Источник Fox News из администрации президента сообщил, что американский лидер объявит о переименовании Пентагона публично. После этого глава МО Пит Хегсет официально станет министром войны.

В России ужесточили штрафы за неисполнение родительских обязанностей

В России увеличили штрафы за неисполнение родительских обязанностей до 2 тысяч рублей. Об этом сообщил член комиссии ОП РФ Евгений Машаров.

До последнего времени сумма штрафов варьировалась от 100 до 500 рублей. Сейчас размер составляет от 500 до 2000 рублей.

Машаров пояснил, что эти штрафы назначаются тем родителям, кто систематически уклоняется от обязанностей по отношению к детям или создает угрозу их жизни и здоровью.

Примечательно, что размер штрафа не пересматривался с 2007 года, передает РИА Новости.

Актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в московском аэропорту

Дочь Ксении Раппопорт Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово. При ней был вейп, в котором была жидкость с запрещенным веществом. Сама актриса прилетела из Израиля на съемки новой части «Холоп-3» 12+.

Однако участвовать в съемках Аглая, возможно, не будет, так как уже состоялся первый суд и актрисе запретили определенные действия до 3 ноября. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Женщину убили и спрятали в чемодане с гирями в Паттайе

В водохранилище, расположенном недалеко от популярного туристического города Паттайя, найден второй чемодан с останками женщины. По информации The Thaiger, его обнаружили сотрудники полиции.

Чемодан был весь в цепях и навесных замках. Правоохранители вскрыли его и увидели тело женщины в возрасте примерно 30 лет без видимых повреждений. В чемодане также лежали девять дисков для гантелей.

Эксперты установили, что смерть женщины произошла примерно пять дней назад. Следствие считает, что неизвестный расправился с пострадавшей и попытался скрыть улики, а также избавиться от останков. Диски предназначались для того, чтобы не дать кейсу всплыть.

В России начались «радиационные» туманы

В Россию пришли заморозки и «радиационные» туманы. Информацию об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, в ночь на пятницу, 5 сентября, температура в Москве опустилась до плюс 10,5 градуса. Наиболее холодно было в Калужской области: в Жиздре воздух прогрелся всего до плюс 2,9 градуса.

По словам синоптика, прохладные ночи в сентябре привели к появлению характерных для осени «радиационных» туманов на Русской равнине, Урале и в Сибири. Эти туманы снижают видимость до менее чем тысячи метров.