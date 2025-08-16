НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир «Там тихо, спокойно»: ярославна с семьей провела отпуск в Крыму — ее впечатления

«Там тихо, спокойно»: ярославна с семьей провела отпуск в Крыму — ее впечатления

Светлана рассказала о ценах, развлечениях и необычных локациях

Туристка рассказала об отдыхе в Крыму летом 2025 года | Источник: Светлана ЛебедеваТуристка рассказала об отдыхе в Крыму летом 2025 года | Источник: Светлана Лебедева

Туристка рассказала об отдыхе в Крыму летом 2025 года

Источник:

Светлана Лебедева

Жительница Ярославля Светлана Лебедева, которую многие в городе знают как лучезарного водителя троллейбуса № 9, провела отпуск в Крыму. Из столицы Золотого кольца на полуостров ее небольшая компания добиралась на машине. Девушка в беседе с 76.RU поделилась своими впечатлениями от поездки, рассказала о ценах и назвала плюсы и минусы отдыха в этом направлении.

«Там люди другие»

Это не первая поездка в Крым Светланы с семьей. Именно поэтому компания и выбрала данное направление в 2025-м. Отправились в путешествие на своей машине.

«Мы в прошлом году ездили в Крым, нам очень понравился этот полуостров. Зацепил своими видами, гостеприимством. По ощущениям, там как будто люди другие, очень добрые, отзывчивые, всегда готовы прийти на помощь», — объяснила выбор локации для отпуска Светлана.

В Крыму сейчас много туристов | Источник: Светлана ЛебедеваВ Крыму сейчас много туристов | Источник: Светлана Лебедева

В Крыму сейчас много туристов

Источник:

Светлана Лебедева

Этим летом на подъездах к Крымскому мосту регулярно собираются пробки, автомобилисты стоят в ожидании проезда по несколько часов. Однако нашей героине повезло — все очереди они проскочили.

«Доехали за 24 часа, на мосту почти не стояли, нам повезло. Мы выехали в пятницу в 10 часов вечера, ехали в две руки. Думали, пробки будут, но нет, туда проскочили. Вот обратно мы, правда, постояли где-то примерно час, но тоже повезло», — поделилась она.

Что посмотреть в Ялте и Алуште

В Ялте роскошные горные пейзажи | Источник: Светлана ЛебедеваВ Ялте роскошные горные пейзажи | Источник: Светлана Лебедева
В Ялте очень узкие улочки | Источник: Светлана ЛебедеваВ Ялте очень узкие улочки | Источник: Светлана Лебедева
А на берегу встречаются самые разные арт-объекты | Источник: Светлана ЛебедеваА на берегу встречаются самые разные арт-объекты | Источник: Светлана Лебедева

Как и в прошлом году, туристы остановились в гостевом доме в селе Солнечногорское, неподалеку от Рыбачьего. Номер с кондиционером и всеми удобствами обошелся в 2700 за сутки. Досуг организовывали себе сами — исследовали полуостров на машине.

«Мы на сутки ездили в Ялту, ночевали у знакомой, она из Ярославля туда переехала, очень нравится ей там. Ялта — очень красивый город с очень узкими улочками. Мы просто были в шоке от того, как там ездить. Ялта — город горный, там то с горы, то в гору. Это мне не понравилось. Но своими видами, своей красотой… Особенно вечерняя Ялта, она зацепила», — поделилась Светлана.

Сколько стоит отдых в Крыму

По словам ярославны, несомненный плюс Ялты в ее красоте, а вот к минусам туристка отнесла цены.

«Минусы — маленький городок, очень много народу и очень дорого. В Крыму очень подорожало питание, цены поднимают. Завтрак примерно в 2100 рублей выходил, обед — в 2500–3000 рублей, ужин тоже в районе 3000 рублей», — обратила внимание туристка.

На пляжах довольно много свободных мест | Источник: Светлана ЛебедеваНа пляжах довольно много свободных мест | Источник: Светлана Лебедева
На пляже предлагают разные развлечения | Источник: Светлана ЛебедеваНа пляже предлагают разные развлечения | Источник: Светлана Лебедева
Аренда сапа&nbsp;— 500 рублей | Источник: Светлана ЛебедеваАренда сапа&nbsp;— 500 рублей | Источник: Светлана Лебедева
+1
Традиционно по морю катают на банане | Источник: Светлана ЛебедеваТрадиционно по морю катают на банане | Источник: Светлана Лебедева

Дальше по маршруту была Алушта. В этот городок ярославцы хотели заглянуть по долгу профессии.

«В Алушту мы ездили погулять. Мы же троллейбусники, а там открыли троллейбусное кафе. Решили обязательно там побывать. В кафе очень красиво, кормят вкусно. Заведение расположено недалеко от троллейбусной станции, откуда ездят междугородние и городские троллейбусы, плюс автобусы», — добавила Светлана.

В Алуште работает троллейбусное кафе

Источник:

Светлана Лебедева

Водитель троллейбуса не могла упустить возможности побывать в тематическом кафе | Источник: Светлана ЛебедеваВодитель троллейбуса не могла упустить возможности побывать в тематическом кафе | Источник: Светлана Лебедева

Водитель троллейбуса не могла упустить возможности побывать в тематическом кафе

Источник:

Светлана Лебедева

Отдельное внимание уделили изучению местных троллейбусов.

«В Крыму до сих пор работает техпомощь „Шкода“. Это просто не описать словами, это ретротроллейбус. Он такой красивый. За ним следят, это очень круто!»

В Крыму работает техпомощь «Шкода» | Источник: Светлана ЛебедеваВ Крыму работает техпомощь «Шкода» | Источник: Светлана Лебедева
Туристов впечатлил ретротроллейбус | Источник: Светлана ЛебедеваТуристов впечатлил ретротроллейбус | Источник: Светлана Лебедева
В Крыму продолжают работать междугородние и городские троллейбусные маршруты | Источник: Светлана ЛебедеваВ Крыму продолжают работать междугородние и городские троллейбусные маршруты | Источник: Светлана Лебедева

Туристы также побывали в Алуштинском аквариуме, где представлены разные виды рыб и медуз, а также есть зона зоопарка.

«Там очень много крокодилов — и большие, и маленькие. Очень много. Конечно, там есть и другие животные. Это впечатляет», — добавила Светлана.

Туристка из Ярославля рекомендует посетить троллейбусное кафе в Алуште, кафе для любителей котиков «Синий кот», а также попробовать крымский лимонад, в частности, крымскую колу.

В Крыму много тематических кафе | Источник: Светлана ЛебедеваВ Крыму много тематических кафе | Источник: Светлана Лебедева

В Крыму много тематических кафе

Источник:

Светлана Лебедева

«Отдых на двоих обошелся примерно 160 тысяч. Ну а если хорошо отдохнуть — 200–220 тысяч рублей. Много потратили на платные дороги, туда-обратно у нас ушло 12 тысяч. Вообще в Крыму было спокойно, не было каких-то оповещений. Там тихо, спокойно», — добавила девушка.

Ранее мы публиковали отзыв на отдых в Дагестане и Абхазии, а также показывали обстановку на курортах Черного моря.

