«Напрягал местный дресс-код»: ярославна честно рассказала об отдыхе в Дагестане

Туристка рассказала, сколько стоит отдых в Каспийске Источник: читательница 76.RU

Последние пять лет особой популярностью среди туристов пользуется республика Дагестан. Это направление отдыхающие выбирают из-за Каспийского моря, исторических локаций и климата. На северный Кавказ можно приобрести авторские туры с гидами, путевки от турагентств или отправиться как самостоятельный путешественник. Что и сделала наша читательница Светлана.

Менеджер из Ярославля с супругом провели в республике 12-дневный отпуск. В беседе с 76.RU туристка из столицы Золотого кольца России поделилась своими впечатлениями об отдыхе в Дагестане, а также рассказала о ценах на услуги.

«Напрягал местный дресс-код»

В Дагестане действуют правила дресс-кода для туристов Источник: читательница 76.RU

Светлана с мужем были завсегдатаями Абхазии, Страна Души полюбилась паре, им удалось посмотреть разные города. В этом году по совету друзей выбрали в качестве направления для отпуска Дагестан. Пара остановилась в Каспийске — городе, расположенном на берегу Каспийского моря. Путешествие планировали самостоятельно, прилетели самолетом из Москвы в Махачкалу, а оттуда на такси. Для размещения выбрали квартиру.

«У нас была отличная квартира с высокими потолками, джакузи и всем необходимым, в том числе стиральной машиной. За 11 ночей мы заплатили 42 тысячи рублей», — поделилась наша читательница.

В Каспийске проживет более 130 тысяч человек. Это не самый крупный город республики. Он расположен в 125 километрах к юго-востоку от столицы Дагестана Махачкалы.

Каспийск оставил после себя лишь положительные впечатления. Единственное, о чем Светлана предупреждает заранее — местный дресс-код. В регионе утвердили правила дресс-кода для туристов, в частности женщины должны быть в закрытой одежде.

«Меня напрягал местный дресс-код, так как люблю короткие платья, пришлось обновить гардероб. А сам город оказался уютным, с доброжелательной атмосферой и доступными ценами: продукты здесь дешевле, чем, скажем, в Ярославле. Особенно порадовали фрукты и овощи — сладкая черешня, ароматная клубника, всё свежее, сочное, как будто только что с грядки», — рассказала Светлана.

В Дагестане принято устраивать фотосессии в длинных платьях на Сулакском каньоне Источник: читательница 76.RU

По словам туристки, во время отдыха в Каспийске можно сэкономить на еде, если покупать готовые блюда в продуктовых магазинах.

Что стоит обязательно увидеть в Дагестане

Традиционно в Дагестане рекомендуют посетить природные достопримечательности, например, песчаные барханы, каньон или водопады. При этом здесь популярен и пляжный отдых.

«Конечно, в Дагестане хорошо отдыхать у моря, но лично мне не хватало вида гор — таких, как в Абхазии, когда они окружают тебя со всех сторон и создают ощущение, будто ты находишься внутри живописной картины. В Каспийске горы видны лишь вдали, и это, пожалуй, единственное, чего мне там не хватало», — отметила Светлана.

Опытные туристы рекомендуют с экскурсией побывать в Сулакском каньоне Источник: читательница 76.RU

Ярославна рекомендует побывать в Сулакском каньоне. В среднем стоимость экскурсии в Дагестане варьируется от 3500 до 4000 рублей.

«Особенно запомнилась экскурсия в Сулакский каньон — настоящая жемчужина Дагестана. Великолепный гид, потрясающие виды, увлекательные истории — целый день пролетел, как один миг. Если будете в Дагестане — обязательно включите этот маршрут в свой план, оно того стоит», — добавила она.

Пара побывала в Дагестане в июне, пока до региона не добралась зной.

«Погода нас немного подвела: сильные ветра, прохлада, из-за чего несколько дней не купались и не загорали. Зато много гуляли пешком и наслаждались атмосферой, неспешно открывая для себя этот удивительный край», — поделилась менеджер.

При этом уже в начале лета в Каспийске можно открывать купальный сезон. В июле температура воды варьируется от +24 до +33 градусов.

«Для купания особенно понравился пляж „Лагуна“ — он уютнее и комфортнее, чем городской пляж», — добавила Светлана.

Что попробовать в Дагестане из еды

Ярославская туристка отметила местные блюда. Национальная кухня во многом похожа на рецепты из других регионов Кавказа. Но есть и свои особенности.

«Что касается кухни — это отдельное удовольствие. Обязательно стоит попробовать: Курзе — напоминают наши пельмени, но с местным колоритом. Чуду — вкусные лепёшки с разнообразными начинками. Урбеч — сладкая, калорийная паста из орехов и семян, которой достаточно чайной ложки, чтобы почувствовать прилив энергии. Хинкал — классический вариант, когда мясо, тесто и бульон подаются раздельно, не впечатлил, но вот жареный хинкал — это был настоящий восторг!» — поделилась отзывом Светлана.

Какие виды! Источник: читательница 76.RU

На вопрос: готова ли она вернуться в Дагестан? Светлана ответила утвердительно:

«Хочется вернуться сюда снова — не только ради моря и кухни, но и ради новых экскурсий, которых здесь огромное количество. Именно они помогают прочувствовать настоящий дух Дагестана — многогранного, гостеприимного и по-настоящему красивого».

Всего на двоих Светлана с мужем потратили 150 тысяч рублей с учетом перелета, жилья, прогулок и питания.