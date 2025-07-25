«Не нужно тратить деньги на экскурсии»: туристы честно рассказали об отдыхе в Новом Афоне

Туристка поделилась честным отзывом на отдых в Новом Афоне Абхазии Источник: Андрей Ефимцов / 93.RU

Абхазия традиционно входит в топ популярных для отдыха направлений, которые выбирают россияне. При чем туристы любят разные города. Одна из уникальных изюминок страны души — Новый Афон.

В этот маленький, уютный абхазский городок приезжают и туристические автобусы на экскурсии одного дня, и туристы на полноценный отдых. Находится он далековато от границы — в 80 километрах. Между Гудаутой и Сухумом. Наши коллеги из SOCHI1.RU узнали у туристов, почему выбирают именно это место.

В Новом Афоне проходит Кипарисовая аллея Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Широкие пляжи и мало людей

Жительница Усолья — Сибирского Иркутской области Юлия Баринова вместе с родителями впервые приехала в Абхазию в 1984 году. Ей было 10 лет, и она помнит прекрасный Новый Афон, где родители сняли небольшую чистую комнатку в частном доме. Тогда они прилетели в аэропорт Сухума прямо из Иркутска. И оказались в сказке.

— Это был сентябрь, у нас уже было холодно и противно. А здесь цвели розы, зрел виноград, груши и яблоки. Хозяйка позволяла нам собирать в саду всё это великолепие и есть, сколько влезет. Это было абсолютное счастье. Фруктов тогда в магазинах не было, мы их в Сибири вообще не видели, — рассказывает Юлия.

Каждый год они приезжали в небольшой домик с видом на море и проводили несколько недель. С тех пор Новый Афон у нее ассоциируется с абсолютным счастьем, с молодыми родителями, вкусными фруктами, морем и солнцем. В начале 90-х в Абхазии началась война, Юлия вышла замуж, рожала и воспитывала детей, долгое время на море она не ездила.

— Впервые после войны мы приехали сюда в 2002 году. Нас пугали, что всё очень страшно, но нас с мамой тянуло как магнитом. Взяли двоих детей и рванули. От той, советской Абхазии ничего не осталось, всё кругом было разбито и разграблено. Но всё равно этот был прекрасный Новый Афон, а на пляжах полнейшая пустота. Не то, что в Сочи, — говорит Юлия.

Природные пляжи Нового Афона Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

С тех пор и возобновилась традиция — каждый год в конце августа она с мамой, с детьми и теперь уже со своими внуками, приезжают на отдых в Новой Афон и живут в том же доме, что и в детстве. Его отремонтировали, теперь это мини-отель, хозяйка, которая принимала их в советское время, уже умерла, но ее дети делают Юлии хорошую скидку, как гостям с 40-летним стажем.

— Сюда приезжают много людей только с экскурсиями в монастырь, на ГЭС, на дачу Сталина, а отдыхающих постоянно мало. В столовой обед на всю нашу большую семью — а это 9 человек: дочери, их мужья и дети, — обходится в 2 тысячи рублей. Широкие шикарные пляжи и мало людей. До Сухума всего 20 минут на маршрутке, — рассказывает Юлия. В июле ее дочери с внуками отдыхали в Адлере и жалуются, что там очень дорого — особенно проживание, а пляжи забитые не только людьми, но и дорогущими лежаками. В Новом Афоне шезлонг можно арендовать за 50 рублей на весь день.

В общепите годами работают одни и те же люди, которые кормят приезжих от души. А еще в Новом Афоне есть кафе, где пекут самый вкусный хачапури-лодочку во всей Абхазии, говорят даже из Сочи приезжают, чтобы отведать пирог. Юлия жалуется, что привозит из отпуска несколько лишних килограммов.

Новоафонская лодочка славится даже за пределами Абхазии Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Самые крутые достопримечательности здесь»

Турист из Санкт -Петербурга Андрей Крамер с семьей впервые приехал на отдых в Абхазии. Остановиться в Новом Афоне посоветовали друзья, неплохой трехместный номер сняли в мини-отеле всего за 2500 рублей в сутки. Неделя ушла, чтобы осмотреть все достопримечательности городка.

— Самые крутые достопримечательности Абхазии здесь, и деньги не нужно тратить на экскурсии. В один день мы посетили Новоафонский монастырь и дачу Сталина. Дача полуразрушенная, а вот монастырь впечатлил. Там ведутся реставрационные работы. Там очень атмосферно и красиво, — рассказал Андрей.

Мужской Симоно-Кананитский монастырь в Новом Афоне основан в 1875 году русскими монахами из греческого Афона, содействие и поддержку им оказывал российский император Александр III. Через пару лет после основания обитель разграбили и уничтожили турецкие войска во время русско-турецкой войны. Восстанавливали ее 20 лет. А потом грянула Октябрьская революция, и в 1924-м монастырь закрыли на 70 лет. В этот период помещения по большей части использовались в качестве складов, а в ходе грузино-абхазского конфликта в 1992–1993 годов там размещался военный госпиталь. Сейчас Новоафонский монастырь вновь действующий. Он состоит из нескольких храмов, главным из которых является Пантелеймоновский собор. Внутреннее убранство — это фрески, написанные в начале прошлого века палехскими мастерами.

Туристка рассказали, что точно стоит увидеть в Новом Афоне Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

В Новоафонский монастырь приезжают тысячи паломников Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Андрей рассказывает, что сложная экскурсия была на Иверскую гору, высота которой составляет 344 метра. Но это, по его словам, того стоит. По преданию, именно здесь была обретена икона Пресвятой Богородицы Анакопийской. Гора стала почитаться верующими как святая, а потому еще в VI веке здесь был выстроен один из первых в Абхазии христианских храмов, нареченный именем великомученика Феодора Тирона. Идти туда нужно три километра по хорошо оборудованной тропе.

— А еще на горе сохранились руины Анакопийской цитадели, оттуда открываются очень красивые виды на море. Просто дух захватывает, — рассказал турист.

Большинство исследователей сходится во мнении, что Анакопийская крепость могла появиться в раннем Средневековье, в период владычества византийцев. В VII веке византийцы были озабочены участившимися вторжениями арабов и стали строить укрепление. В 736 году его осадило 60-тысячное войско. Несколько месяцев держали оборону две тысячи абхазских и тысяча картлийских воинов. Но Анакопийская крепость так и не пала перед врагом.

До наших дней дошло 13 внутренних объектов, включая руины стен и оборонительных линий, восточную башню не так давно отреставрировали.

Знаменитый Новоафонский пруд с лебедями Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

По вечерам отдыхающие прогуливаются в Приморском парке с прудом, в котором плавают утки и лебеди. Правда, он немного зацвел к концу лета. Зато с утками можно пообщаться, они ведут как собаки и выпрашивают вкусняшки у туристов.

Одно из популярных мест прогулок в Новом Афоне — Приморский парк Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

В парке есть даже мини-зоопарк, в котором живут птицы: утки, павлины и даже страусы.

В парке можно покормить птиц Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

— А еще в Новом Афоне есть пещера, в которой ходит небольшой поезд. И уникальная железнодорожная станция Псырцха. В павильоне 1950-х годов постройки началась реставрация. Он нависает над одноименной рекой, и это смотрится очень живописно. Рядом небольшая ГЭС, или водопад, как его здесь называют, — рассказывает Андрей.

Водопад в Новом Афоне на самом деле — ГЭС. В конце XIX монахи монастыря расчистили заболоченный участок реки Псырцхи и, чтобы избежать последствий весенних паводков, возвели плотину. Она давала свет обители, говорят, что и сейчас частично обеспечивает ее электроэнергией. А под каскадом воды есть помещения, в которых монахи хранили продукты питания, там всегда холодно.

В окрестностях города есть Грот Симона Кананита — одного из апостолов Христа. Последние годы он провел на абхазской земле в небольшой келье в гроте, где молился сутками. Во время строительства Новоафонского монастыря там сделали небольшую часовню, к которой постоянно идут паломники. Есть в Новом Афоне и более современные достопримечательности. Например, Мемориальный музей боевой славы. Экспозицию открыли в 2013 году в память о героях Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов. В Центре белоснежного мемориала установлена звонница, а внутри находится небольшой музей с фотографиями и воинскими атрибутами.

Всё же исторические объекты — это второстепенно, говорят туристы, в Новый Афон их притягивает чистейшее море. Местные жители утверждают, что канализация там не бежит, поэтому и заражений ротавирусом среди отдыхающих нет.