«Сделали замечание за шорты»: ярославцы рассказали об опыте отдыха в Дагестане

Отзывы на отдых в Дагестане Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

В последние годы Дагестан традиционно входит в число популярных направлений для отпуска среди россиян. Каждый едет сюда за своим — теплым морем, величественной природой или культурными и историческими достопримечательностями.

Ранее мы публиковали отзыв туристки из Ярославля Светланы, которая потратила на отдых в Каспийске около 150 тысяч рублей и в целом осталась довольна. По мнению нашей героини, для тех, кто хочет более спокойный отдых у моря, стоит выбирать Абхазию. При этом, по ее словам, в Дагестан точно стоит возвращаться ради кухни, природы и экскурсий. Единственное, что оставило неприятное впечатление у героини — местный дресс-код. Эта деталь подтолкнула на обсуждение многих читателей 76.RU, ярославцы решили поделиться своими отзывами на отдых в Дагестане. Публикуем их истории.

«Дочке сделали замечание за шорты»

«Отдыхали в 24-м году, одевались как хотели, как нам было удобно и ни один человек не сказал что-то про одежду, купальник. И в Чечне также ходили, одевались по погоде — ничего никто не сказал. В Дагестане люди более приветливы и гостеприимнее, да и проще. Чеченцы неразговорчивые, всем видом показывают, что они там хозяева. Впрочем. не лезут, не навязывают свои местные законы. Отдохнули хорошо, Дагестан понравился больше», — поддержал тему обсуждения гость.

«За много лет мы сталкивались с „дресс-кодом“ пару раз в отдаленных высокогорных аулах. При этом замечания были сделаны очень мягко и уважительно. И без всякой требовательности. На пляже в Каспийске женщины ходят и купаются в раздельных купальниках. Местные, и мужчины и женщины, купаются прямо в одежде. Квартиру мы снимаем в пяти минутах от моря за 2500 рублей. Единственное, что раздражает — хаотичное движение транспорта без всяких правил», — поделился отзывом опытный турист.

«Про дресс-код, которого нет, она написала, а про постоянные отключения воды и электричества решила умолчать. Каждый день выключают. В городе огромное количество собак. Про грязь и мусор, и про дохлых крыс во дворах», — таким отзывом поделился другой читатель.

«Отдыхаем в Дербенте, воды нет, света тоже, и лифт не работает. Мы на 8-м этаже живем. Везде грязь. Море теплое, но ужасно грязное, везде канализационные стоки. На второй день отдыха все подхватили кишечную инфекцию. И да, дресс-код здесь есть, дочке сделали замечание на улице за шорты», — написали читатели 76.RU, которые провели отпуск в Дагестане в конце июля.

«Оздоровились»

«Отдыхала в санатории „Каспий“, находится в 8 км от аэропорта. Отдых отличный, два бассейна европейского типа, вечером всегда музыкальные программы, питание шведский стол, все пляжные лежаки и прочее — бесплатные и чистые, шикарная экскурсионная программа. Территория закрытая, чистота, уборка всей территории, уборка в номерах ежедневно. А вот медицинская база слабовата», — написала читательница 76.RU.

«Недавно вернулись из Дербента. Жили в гостевом доме, не в центре. Все 13 дней был свет, горячая вода и вообще очень комфортные условия. Рядом пляж Коса — вода чистейшая. Ничем не заболели, наоборот, оздоровились. Дагестану — спасибо за гостеприимство! А вам советую: планируя отпуск, внимательнее выбирать место проживания», — поделились лайфхаком другие отдыхающие.

«В Дагестане красивая природа, отличный отдых, чудесные люди, но не хватает воспитания», — кратко подметили ярославцы.

Что стоит учитывать при планировании поездки в Дагестан

«Провели две недели в Дербенте. Очень понравилось. Экскурсии по городу, на каньон, в Гуниб незабываемые. Квартиру снимали у моря, получилось по 9 тысяч с человека за 14 дней. Проблемы со светом и водой бывали, но хозяин быстро их решал, поэтому не напряглись. „Магниты“ есть, „Пятерочек“ — нет. В маленьких магазинчиках цены низкие. Оплата приветствуется наличными. Люди радушные. Купались в купальниках, по улицам ходили в обычной одежде. Мы и в России голыми не ходим, поэтому никаких замечаний нам не делали. Такси по городу — около 250 рублей. Море теплое. На минусах старались не заострять внимание, и были счастливы», — рассказал читатель.

«20 июля вернулись из Каспийска. Были неделю. Много туристов, женщины и мужчины ходят в шортах выше колен, спокойно. Рядом с домом „Магнит“, через 500 метров „Зеленое яблоко“, большой супермаркет — половина обычный магазин, половина магазин готовой еды, часть которой готовят на месте. Карты к оплате принимают», — поделился информацией читатель 76.RU.