НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +10

1 м/c,

сев.

 749мм 54%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,86
EUR 92,14
Погода в Ярославле
«Бессмертный полк» в Ярославле
Вспыхнула старинная заброшка
Ярославцы — на ТВ
Застрял в аэропорту
Проблемы с Интернетом
Отражена атака БПЛА
Афиша выходных
9 мая в Ярославле
Страна и мир Мнение «Стихийные свалки, кучи хлама»: туристка поделилась честным отзывом на отдых в Дагестане

«Стихийные свалки, кучи хлама»: туристка поделилась честным отзывом на отдых в Дагестане

Чем поразила республика жительницу Ярославской области

28 114
59 комментариев
Туристка из Ярославля назвала плюсы и минусы отдыха в Дагестане | Источник: Оксана ЧестнейшинаТуристка из Ярославля назвала плюсы и минусы отдыха в Дагестане | Источник: Оксана Честнейшина

Туристка из Ярославля назвала плюсы и минусы отдыха в Дагестане

Источник:

Оксана Честнейшина

Близится сезон отпусков. Последние несколько лет многие туристы выбирают для отдыха Дагестан — тут и природные виды, и исторические локации, и море. Какие достопримечательности точно стоить посмотреть в республике и чем привлекает это направление, рассказала в беседе с 76.RU онлайн-репетитор по английскому языку Оксана Честнейшина из Ярославля. Она побывала в Дагестане в августе 2024 года вместе с двумя сыновьями-школьниками.

Республика Дагестан — субъект Российской Федерации, входит в Северо-Кавказский федеральный округ. Столица — город Махачкала. Географически расположен на юге Европейской части России, на побережье Каспийского моря.

На троих — 150 тысяч

Многие экскурсии в Дагестане проходят на джипах | Источник: Оксана ЧестнейшинаМногие экскурсии в Дагестане проходят на джипах | Источник: Оксана Честнейшина

Многие экскурсии в Дагестане проходят на джипах

Источник:

Оксана Честнейшина

За неделю отдыха в Дагестане Оксана с детьми потратила около 150 тысяч рублей. Специальные туры не покупала — отпуск организовывала самостоятельно. До места отдыха добирались на самолете из Москвы. Из Ярославля в столицу доехали на поезде. В целом на дорогу из Ярославля до места назначения ушло 11 часов. Заранее через сервис бронирования жилья Оксана выбрала квартиру в новом доме со свежим ремонтом на второй береговой линии Каспийского моря, в двух минутах от пляжа.

— Мы выбрали для отдыха Махачкалу, так как оттуда ближе добираться до главных достопримечательностей. Еще дома я посмотрела, на какие экскурсии можно съездить. В том числе, выбрала Сулакский каньон — визитную карточку Дагестана. Нашла в Телеграме чат по Дагестану, где можно было спросить всё что угодно, и тебе люди — и местные, и отдыхающие — ответят, — рассказала Оксана.

По словам туристки, нюанс экскурсий в Дагестане в том, что ездят на них исключительно на джипах. Автобусов, к которым у многих отдыхающих больше доверия, нет.

— Объяснили это тем, что автобусу труднее ехать по серпантину. Кстати, из-за того, что дороги извиваются, добираться по ним дольше. К примеру, 180 километров можно ехать более трех часов, — добавила Оксана.

Визитная карточка Дагестана&nbsp;— Сулакский каньон | Источник: Оксана ЧестнейшинаВизитная карточка Дагестана&nbsp;— Сулакский каньон | Источник: Оксана Честнейшина

Визитная карточка Дагестана — Сулакский каньон

Источник:

Оксана Честнейшина

Сделали замечание из-за топика

В целом впечатление от республики у ярославны осталось положительное.

— Там очень красиво! Виды потрясающие — только созерцай и наслаждайся! Местные жители открытые и доброжелательные. Мне, по крайней мере, попадались именно такие, — говорит Оксана.

Правда, туристам в Дагестане нужно соблюдать строгий дресс-код. Многие женщины там ходят в хиджабах.

— Я это учла, немного пересмотрела свой гардероб, что-то даже докупила. Но всё-таки один раз нарвалась на замечание. Это случилось, когда мы ездили на экскурсию в горы. Я была в топике на тонких бретельках и рубашке. Было очень жарко, я сняла рубашку, и тут ко мне подошел мужчина и вежливо попросил надеть ее снова, — рассказала Оксана.

Непристойного внимания со стороны мужского пола туристка не ощутила.

— Ничего такого не было. Там очень много семейных пар. Люди с родными, детьми собираются большими компаниями на пляжах, в заведениях — совместно проводят время. Это очень здорово! И еще я там практически не слышала на улицах мата. В этом нам стоило бы взять пример с дагестанцев, — отметила Оксана.

Женщинам в республике рекомендовано одеваться строго | Источник: Оксана ЧестнейшинаЖенщинам в республике рекомендовано одеваться строго | Источник: Оксана Честнейшина

Женщинам в республике рекомендовано одеваться строго

Источник:

Оксана Честнейшина

Цены на продукты дешевые, алкоголя мало

Также туристку удивили дешевые цены на местные продукты.

— Я как-то набрала много всяких фруктов, овощей. У нас бы это стоило около двух тысяч. А там мне говорят: «С вас 360 рублей». В сетевых магазинах цены тоже чуть пониже, чем у нас. Но алкоголь продается только в магазинах, у которых есть лицензия. Просто так в «Пятерочке», «Магните», на пляжах спиртное не купишь, — рассказа путешественница.

По словам туристов, цены в Дагестане дешевле, чем в Центральной России | Источник: Оксана ЧестнейшинаПо словам туристов, цены в Дагестане дешевле, чем в Центральной России | Источник: Оксана Честнейшина

По словам туристов, цены в Дагестане дешевле, чем в Центральной России

Источник:

Оксана Честнейшина

Какие пляжи в Дагестане

В отличие от пляжей Краснодарского края давки на побережье Каспийского моря в августе не было. В Махачкале есть городские пляжи.

— Мы были на городском пляже Махачкалы. Он большой, бесплатный. Места там хватало всем, толкучки не было. Там организованы места для переодевания, краны с водой, чтобы ополоснуться. Кафе, магазинчики тоже в наличии. Само Каспийское море довольно чистое, — поделилась Оксана.

На пляжах не было столпотворения | Источник: Оксана ЧестнейшинаНа пляжах не было столпотворения | Источник: Оксана Честнейшина

На пляжах не было столпотворения

Источник:

Оксана Честнейшина

Есть и минус

Единственный минус, который нашла туристка в Дагестане — это грязь.

— У них на улицах очень много мусора. Стихийные свалки можно встретить в самых неожиданных местах. Практически рядом с каждой стройкой валяются кучи хлама. И это очень бросается в глаза. Почему так происходит, не понятно — там ведь такие красивые места! — с сожалением отметила Оксана.

Ранее мы публиковали мнение туристки об отдыхе в Калининграде, а также собирали список рекомендаций о том, что посмотреть в Грузии.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Отдых Туризм Дагестан Отзыв Путешествия Отпуск
Лайк
LIKE21
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
59
Гость
29 сентября 2024, 11:07
Да, Дагестан - это не турцкие пляжи. Но вы хотите сказать, что Турция, Египет, Таиланд, Индия - нет грязи, так вы отойдите от туристического маршрута... Мы в Дагестане отдыхаем каждое лето по 1-1,5 месяца уже 4 года подряд, ездим всегда на машине, снимаем отдельный дом в Хазаре, отдых великолепный, намного лучше, чем черноморская помойка. Море грязное, в большинстве случаев, только в августе из-за возвратных течений, да и штормить его начинает где-то с 15-20 числа, но эта грязь не из-за канализации, а из-за оторванных водорослей, да и песок взбаламучен, и это полная фигня про кишечную палочку, не путайте с помойкой Геленджика. Да и какой дурак ищет чистое море в портовом городе, хотите прозрачную воду, так это в посёлки ехать надо. Ограничения в одежде касаются не только женщин, но и мужчин (например мужчины, в общественных местах должны быть в брюках и рубашке, женщины могут быть в брюках, не обязательно платье в пол, рубашка или блузка должна закрывать плечи и никаких декольте и голых пупков), хочется оголяться, так для этого есть пляж, но нашим "наташам" этого не понять...), а так вы едете в мусульманскую республику, нужно уважать культуру этого народа, да и сам народ. Народ очень доброжелательный и хлебосольный. Цены на фрукты, овощи, сыры и мясо просто лайт. Красивейшая природа, шикарные горы, отдых у горной реки - сказка.
Гость
29 сентября 2024, 08:22
"Мы были на городском пляже Махачкалы." На этом пляже отсутстствие крайне необходимых удобств, а именно - туалетов. Очень грязная вода, постоянно висит табличчка, что запрещено купаться.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Дешевле, чем две недели в Турции». Как программист отправился в Непал и покорил Гималаи
Павел Кошкин
Мнение
Куба далеко, а страсть к ней — рядом. История большой любви к Фиделю Кастро
Денис Лебедев
Мнение
Про наши «пестюны». Автожурналист — о диком и первобытном китайском маркетинге
Артем Краснов
Мнение
«Вижу любой развод за версту»: эксперт рассказал, как спастись от мошенников, охотящихся за «Госуслугами»
Дмитрий Ларионов
Мнение
«Белый налет на языке и жжение во рту». Стоматолог рассказала, опасны ли электронные сигареты для зубов
Ольга Альбова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление