Ждем северного сияния? На Землю обрушилась мощная магнитная буря

На Землю обрушилась мощная магнитная буря Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











1 июня на Землю обрушилась мощная магнитная буря. В течение дня, по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она доходила до отметки G4 (очень сильная буря).

«Магнитная буря по состоянию на текущий момент продолжается без перерыва уже около 15 часов. Последние 6 часов геомагнитный индекс Kp держится на уровне G3.3 (в диапазоне между сильной и очень сильной бурей). Глобальная геомагнитная активность последние несколько часов, как уже отмечалось, подавляется сильным положительно направленным межпланетным магнитным полем. Как только этот „защитный механизм“ отключится и перейдёт в синюю зону, магнитная буря, по прогнозу, снова вернётся к штурму уровней G4-G5, а авроральный овал, соответственно, к штурму географических широт 45-50 градусов», — сообщали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ около 18:00 1 июня.

Активность бури достигала высокой отметки Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ











Одним из следствий магнитных бурь является северное сияние. Жители Ярославской области, возможно, смогут увидеть явление в ночь на 2 июня.

«Когда эти вспышки происходят, они взаимодействуют с молекулами и атомами воздуха, возбуждают их, и они высвечиваются. То же самое, как крупинка соли попала на газовую плиту, и там вспыхнул такой желтый цвет», — ранее объяснял кандидат физико-математических наук, ведущий методист ярославского центра имени В. В. Терешковой Николай Перов.

Фотограф Кристина Завидова, которая не единожды «ловила» объективом северное сияние, рассказала, что обычно явление лучше видно в конце лета. Особенно в местах с минимальным количеством или полным отсутствием искусственного света.

Она сообщила, что вряд ли удастся увидеть сияние 1 июня из-за светлых ночей.

«Лично для меня слабая вероятность. Ночи слишком светлые. Но понаблюдаю из дома за небом. Явление более отчётливо августовскими ночами, но не июньскими», — пояснила фотограф.

Ранее мы публиковали календарь магнитных бурь на июнь. А также рассказывали, как проводить это время людям с метеозависимостью.