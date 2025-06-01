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Здоровье Обзор Метеозависимым приготовиться: календарь магнитных бурь в июне 2025 года

Метеозависимым приготовиться: календарь магнитных бурь в июне 2025 года

Кое-кому возмущения доставят неприятности

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Солнце в июне не просто жарит, но и может доставить неприятности метеозависимым | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUСолнце в июне не просто жарит, но и может доставить неприятности метеозависимым | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Солнце в июне не просто жарит, но и может доставить неприятности метеозависимым

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

У нас плохие новости для метеозависимых: июнь начнется с магнитной бури. Да и в целом этот месяц станет для вас настоящей проверкой на прочность. Когда запасаться таблетками, терпением и переходить в режим сохранения энергии (и себя!) — смотрите в удобном календаре магнитных бурь в июне 2025-го. Скачивайте и обязательно сохраняйте — увы, пригодится.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это когда на Солнце происходит сильная вспышка, и оттуда в сторону Земли летит поток заряженных частиц. Когда они долетают до нашей планеты, они сталкиваются с ее магнитным полем — невидимой «защитной оболочкой», которая окружает Землю и оберегает нас от космического излучения. Колебания этой оболочки и называют магнитной бурей.

В такие дни у некоторых людей может ухудшиться самочувствие: болит и кружится голова, скачет давление, становится трудно сосредоточиться. Это особенно ощущают те, кто чувствителен к переменам погоды.

Ученые придумали шкалу, чтобы измерять силу магнитных бурь.

  • G1 — самая слабая буря: небольшие помехи в связи, легкое недомогание;

  • G2 — буря посильнее: могут случиться перебои с электричеством и настроением;

  • G3 — серьезная буря: может влиять на работу спутников и вызывать сильные головные боли;

  • G4 — очень сильная буря: возможны сбои в навигации, проблемы со связью и здоровьем;

  • G5 — самая мощная буря: большие перебои с электричеством, спутниками и сильное влияние на самочувствие людей.

Магнитные бури в мае 2025-го

Июнь для метеозависимых начнется с испытания на прочность: возмущенная геомагнитная обстановка продлится со 2 по 6 июня.

С 7 по 13 июня желтый карлик в нашей галактике обещает передышку метеозависимым, чтобы затем устроить еще одну проверку вашей выносливости. 14 июня снова ожидается магнитная буря уровня G1.

Затем снова геомагнитная обстановка придет в норму, и с 15 по 23 июня все те, кто страдает от капризов погоды, смогут вздохнуть с облегчением. У вас будет 9 дней, чтобы подготовиться к очередной атаке Солнца: два дня подряд, 24 и 25 июня, ожидается магнитная буря G1.

С 26 июня и почти до конца месяца солнечная активность поуменьшится, однако возмущенная геомагнитная обстановка сохранится. 29 июня принесет метеозависимым облегчение: геомагнитный фон придет в норму.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Как пережить магнитную бурю

К магнитной буре лучше подготовиться заранее, поэтому следите за прогнозами. Так можно скорректировать свои планы и снизить нагрузку на организм.

  1. Во время магнитной бури пейте больше воды. Обезвоживание усиливает слабость и головные боли. Вода поможет организму адаптироваться к изменениям геомагнитной обстановки.

  2. В дни магнитных бурь выбирайте легкую пищу. Уменьшите количество жирного, острого и соленого, чтобы не перегружать организм. Не пейте кофе и алкоголь, так как они могут усилить головные боли и повысить давление.

  3. Чаще бывайте на свежем воздухе. Прогулки помогут нормализовать давление и улучшить общее состояние.

  4. И главный совет метеозависимым: соблюдайте режим сна. Полноценный отдых снижает вредное воздействие геомагнитных колебаний на самочувствие.

  5. Во время магнитной бури держите под рукой нужные лекарства. Если у вас есть хронические заболевания, важно соблюдать рекомендации врача и вовремя принимать назначенные препараты.

А вы чувствуете влияние магнитных бурь?

Да, сразу начинаются головные боли
Иногда — зависит от погоды
Нет, никогда ничего не замечаю
Какие такие магнитные бури? Выдумки это
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внештатный корреспондент Городских порталов
Магнитная буря Магнитное поле Солнце Прогноз Астрономические наблюдения Физика Метеозависимость Головная боль Плохое самочувствие Лекарства Календарь
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