«Наши жизни тоже оборвались в тот момент»: что стало с людьми, чьи судьбы поломал пожар в «Зимней вишне»

Для большинства героев этой истории время остановилось в 2018 году Источник: 42.mchs.gov.ru

С момента трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» прошло уже семь лет. 25 марта 2018 года страшный пожар оборвал жизни 37 детей и 23 взрослых. Роковая дата переломила судьбы не только близких тех, кто погиб в ТЦ, но и тех, кого признали виновными в случившемся. Сегодня наши коллеги из NGS42.RU вспоминают тех, чью жизнь разделил огненный рубеж.

Близкие погибших

Ольга

Кошмар, который пережила Ольга, сложно представить. Сначала в новогоднюю ночь муж Михаил сообщил, что уходит от нее с дочками спустя 18 лет брака к другой женщине. После этого Ольга воспитывала дочерей 7 и 5 лет одна и почти не общалась с Михаилом. А 25 марта 2018-го она попыталась наладить отношения между дочками и папой и отпустила их с ним посмотреть новый мультик.

Как позже станет известно, в момент пожара Михаил принял решение запереться в кинозале и ждать помощи. В самом конце он всë же попытался выйти из помещения и потерял сознание из-за дыма в коридоре. На него чудом наткнулось пожарное звено Сергея Генина. В итоге он оказался единственным выжившим из кинозала № 2.

Сейчас Михаил не выходит на связь, его социальные сети не активны много лет. Он явно старается забыть о пережитом и не хочет внимания общественности.

Его бывшая супруга Ольга тяжело пережила свалившееся на нее горе, однако смогла по крупицам выстроить жизнь заново. Она уехала из Кузбасса, встретила другого мужчину и счастлива в браке.

В начале 2022 года у пары родилась дочка, а в октябре 2024-го появился на свет сын.

— Вчера услышала фразу, которой очень захотелось поделиться, может быть, кому-нибудь именно такие слова нужны в эту минуту: «Всë живое рождается маленьким и становится всë больше и больше. А горе рождается огромным и становится всë меньше и меньше», — написала Ольга в своем блоге 14 марта.

Елена Тесленко

Елена Тесленко в «Зимней вишне» потеряла мужа и 9-летнюю дочку. О пожаре она узнала в шесть вечера, когда ехала встречать родных после сеанса. А увидела их только на опознании.

— Вы не представляете, что такое — узнать ребенка по ботиночкам, и нет возможности даже прикоснуться к нему в последний раз. Вы не представляете, что значит видеть лицо мужа, обезображенное от высокой температуры. Его руки были сбиты в кровь, потому что он пытался выбить закрытую дверь. Они хотели жить и пытались выбраться из этого ужаса, — говорила Елена во время одного из судебных заседаний.

Спустя семь лет после тех событий Елена согласилась поговорить с корреспондентом NGS42.RU по телефону. По ее словам, за это время ее скорбь не стала чувствоваться менее остро.

— Наши жизни тоже оборвались в тот момент. И поэтому сколько бы времени и лет ни прошло, это не забудется, никогда не сотрется из памяти, — говорит Елена.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Мимо Парка Ангелов, построенного вместо сгоревшего ТЦ, кемеровчанка старается не проезжать. Из-за того что место трагедии стало локацией семейного отдыха и веселья, ей больно даже издали видеть его. Здесь она бывает только раз в год, 25 марта, а после сразу едет на кладбище.

— На месте такой страшной трагедии не должно было быть подобного парка. Потому что, хотя там и есть часовня, где упомянуты имена наших близких и это место памяти, всë остальное, что находится в парке, — это аттракцион. Я понимаю посыл, что вроде как наши дети были бы рады такому парку развлечений, но наши дети 100% не были рады погибнуть. И на месте страшной трагедии должно было быть что-то другое. А сейчас люди приходят туда совершенно с другими целями, не за тем, чтобы вспомнить, — рассуждает Елена.

Она убеждена, что территория «Зимней вишни» должна была остаться местом памяти, потому что такую трагедию нельзя забывать.

— Нужно постоянное напоминание, к чему может привести халатность и со стороны госслужащих, со стороны пожарных, со стороны большого бизнеса, — подчеркивает собеседница.

Елена рассказала, что общая утрата сплотила семьи погибших, они до сих пор общаются и поддерживают друг друга.

Спустя семь лет Елене удалось снова полюбить, сейчас она счастлива в браке. Кроме того, вновь стала мамой. Сын уже ходит в первый класс, Елена рассказала ему о сестренке Арине и о том, при каких обстоятельствах она погибла.

Эдуард и Марина

В тот день Марина и Эдуард потеряли 9-летнего сына и 5-летнюю дочь. Ребята отправились на мультик с друзьями семьи. Подруга Марины с дочерью тоже погибли в пожаре.

После потери пара пыталась вновь стать родителями, их путь оказался тернистым. На момент трагедии Эдуарду было 45 лет, а Марине — 42.

Спустя три года и девять попыток ЭКО (первые две — в Кемерове, четыре — в Томске, последние три — в Москве) Марина родила здоровую двойню.

Сейчас семья ведет уединенную жизнь и полностью сосредоточена на воспитании уже четырехлетних сына и дочки. Корреспонденту NGS42.RU супруги ответили, что им слишком тяжело вспоминать то время и они не хотели бы говорить об этом.

В первые дни после трагедии возле «Зимней вишни» появился стихийный мемориал, куда горожане несли цветы и игрушки. Сейчас на этом месте установлен памятный камень на входе в Парк Ангелов. Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











Александр Ананьев

Три дочери Александра и Ольги погибли в то время, когда их отец был в ТЦ. Во время пожара одна из старших девочек была на связи с папой и просила ее спасти. Александр пытался прорваться к ней и уговаривал пожарных поспешить, но судьба распорядилась иначе.

Майе и Ксении было по одиннадцать лет, а Валерии всего пять. Папа сам отвез девочек в торговый центр и проводил до дверей кинозала № 2. По воспоминаниям мужчины, они немного опоздали и заняли свои места, когда мультфильм уже начался. Александр убедился, что его девочки устроились, и пошел прогуляться по торговому центру в ожидании конца сеанса.

В четыре часа дня начал подниматься к кинотеатру за дочками и между вторым и третьим этажами почувствовал запах гари и первый, еще не густой дым. В этот момент ему позвонила дочка и прокричала, что начался пожар. Александр столкнулся со звеном Сергея Генина и сказал, что в кинозале есть люди, а он знает кратчайший путь. Но пожарные пошли за охранником и, поднявшись на четвертый этаж, оказались перед запертым запасным входом. Им пришлось вернуться вниз и пойти по тому пути, что показывал Ананьев. Позже Заводской суд Кемерова посчитал, что это время можно было потратить на спасение людей.

Во время суда Александр Ананьев попросил вернуть уголовное дело на дополнительное рассмотрение. Он считал, что в трагедии могут быть виноваты также другие сотрудники МЧС и частное охранное предприятие, которое обслуживало торговый центр.

Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











После гибели детей пара покинула Кузбасс, в 2020 году у супругов родился еще один ребенок. В 2022 году Александр Ананьев подавал иск к МВД Санкт-Петербурга, требуя, чтобы при замене паспорта в новом документе остались отметки о его погибших дочках.

Специалисты отдела по вопросам миграции сочли, что отметка об умершем ребенке в паспорте нецелесообразна. Однако суд встал на сторону горюющего отца, решив, что информация о детях входит в необходимый перечень отметок для внутреннего паспорта и исключений из него не предусмотрено.

Корреспондент NGS42.RU связалась с семейной парой, Александр рассказал, как им удалось пережить утрату.

— Мы с супругой часто обсуждаем, что только переезд помог нам не сойти с ума. Первые три года мозг был полностью разобран — было совсем непонятно, как дальше жить. Обсуждали, что не помним осень 2018-го, хотя при этом обустраивали и вили гнездо. Очень много работали с психологами и психиатрами. Госпитализации не было, но постоянные консультации — наше всë. Мир всегда представлялся с серо-черных тонах, — вспоминает Александр Ананьев.

Увидеть жизнь и в других тонах паре удалось только в 2023 году. Но пережитый ужас до сих пор откликается.

— Увы, но и после переезда трагедия так же накладывает на нас свой отпечаток. Как пример: президент подписал указ в 2024 году о присвоении многодетным семьям бессрочного статуса. Для его получения надо воспитать не менее трех детей. И мы соответствуем данным требованиям: уже четверо деток, но, увы, жизни троих были унесены. Отказ получили с формулировкой: дети не проживают совместно с родителями. Как нам реагировать-то на это? — восклицает кемеровчанин.

Сейчас пара старается вести правильный образ жизни: ходят на фитнес, в бассейн, делают зарядку. Всë, чтобы были силы воспитать малыша.

— Вчера разговаривали, что и у ребенка когда-то будут свои дети, а я стану для них уже дедушкой. На что получил очень приятный ответ: «Папа, ну какой ты дедушка. Ты такой молодой». Стараемся работать над собой и закладывать правильные шаблоны, — рассказывает Александр.

Ребенку, которого пара воспитывает сейчас, еще не рассказывали о том страшном периоде жизни родителей и о его сестрах. Но чета понимает, что скоро это придется сделать.

— Мы видим, что и его зацепила трагедия через маму. Но это совсем другая история, которую мы не хотели бы афишировать — счастье любит тишину, — заключает мужчина.

Виновные

В деле о пожаре в «Зимней вишне» было 15 фигурантов, все они получили разные наказания. Часть из них сегодня уже оказались на свободе.

Экс-начальник караула пожарно-спасательной части Сергей Генин

Сергея Генина обвинили в халатности: по версии следствия, он не сверил с планами-схемами кратчайшие пути к месту спасения людей, направив свое звено к дальнему лестничному маршу и проигнорировав сведения очевидца (Александра Ананьева) о людях в кинозале. В итоге пожарного приговорили к пяти годам лишения свободы.

— Я могу каждому родителю посмотреть в глаза. Мне не за что стыдиться. Что пожар позволил, то мы сделали, по-другому не бывает. Жалеть мне не о чем, даже сейчас, зная все обстоятельства, я не мог поступить как-то иначе, — говорил Генин перед приговором.

В 2023 году у Сергея в СИЗО обнаружили рак. Опухоль в 15 сантиметров прооперировали в Москве. В середине апреля 2023 года с него сняли наблюдение, отпустив под подписку о невыезде. Недавно стало известно, что у Генина после операции были обнаружены метастазы, сейчас он проходит медикаментозное лечение.

— Они по тканям пошли, мышцам, внутренние органы вроде как не задеты. Лечимся таблетками. Долгосрочных прогнозов не дают, но пока всё более-менее, что в Москве, что здесь, рекомендации одни и те же. Еще недавно бедро сломал, но ничего, восстанавливаюсь, — рассказал в начале марта NGS42.RU Генин.

Бывший начальник службы пожаротушения, который руководил ликвидацией пожара в ТЦ, Андрей Бурсин

Андрей Бурсин был первым спасателем, прибывшим на пожар в «Зимней вишне». Его обвинили в халатности и приговорили к шести годам лишения свободы. По версии следствия, пожарный нарушил боевой устав, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП и не провел должным образом разведку и опрос очевидцев.

Андрей Бурсин был взят под стражу в июле 2018 года. Спустя месяц, 9 августа, он предпринял попытку суицида в СИЗО. В декабре 2019 года ему была изменена мера пресечения с СИЗО на запрет определенных действий.

— Мне вменили смерть 60 человек. Я горе это понимал, но вины не чувствовал. Невозможно извиняться за то, в чем ты не виноват. Бывает так, что делаешь всё правильно, а человек всё равно погиб. По итогу нам в приговоре никто не сказал, как нужно было действовать, все говорят, как не надо было делать. Все практические опыты специалистов МЧС, где доказывают, что невозможно спасти одновременно 60 человек, судом не были приняты, — сказал Андрей Бурсин во время интервью NGS42.RU.

После приговора он отбывал наказание в колонии в Нижнем Тагиле. Подавал сначала на апелляцию (суд оставил приговор без изменений), а позже на УДО, в котором тоже было отказано. В итоге спасатель вышел на свободу в конце 2023 года, отсидев полный срок с учетом СИЗО.

Бывшего совладельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского обвинили в даче взятки в размере семи миллионов рублей экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой. По версии следствия, в обмен на деньги чиновница закрыла глаза, что здание «Зимней вишни» реконструировали без разрешения на строительство и с отклонениями от проекта, в том числе с несоблюдением требований пожарной безопасности.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU











В октябре 2022-го Центральный районный суд Кемерова приговорил Вишневского к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 21 миллион рублей. Позднее, после апелляции прокуратуры, областной суд увеличил штраф до 70 миллионов. Зимой 2024-го Вишневского заметили играющим в футбол в любительском турнире в Томской области. Вскоре выяснилось, что суд смягчил условия, заменив остаток срока принудительными работами в исправительном центре.

В ноябре 2024 года суд в Томской области отпустил его по УДО, несмотря на протесты прокуратуры. В настоящий момент бизнесмен выплатил штраф и встречает седьмую годовщину пожара на воле.

Экс-гендиректор компании-владельца ТРЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова получила 14 лет колонии за услуги, не отвечающие требованиям безопасности. В июне 2023 года Кемеровский областной суд снизил осужденной срок до 13 лет 10 месяцев. В счет наказания зачли и время, проведенное в СИЗО, из колонии она должна выйти в 2029 году.

В местах лишения свободы бывший топ-менеджер участвует в художественной самодеятельности и занимается декоративно-прикладным творчеством, а также выучилась на швею и работает на производстве.

Бывший технический директор компании-владельца ТРЦ «Зимняя вишня» Георгий Соболев на суде полностью признал вину. Его обвиняли по тем же статьям, что и Богданову, и приговорили к 11 годам лишения свободы. В 2023 году ему сократили срок на два месяца. Сейчас ему осталось отбыть около трех лет.

Бывшая гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок по той же статье, за оказание небезопасных услуг, была приговорена к 13,5 года лишения свободы. Во время апелляции ей сократили срок на два месяца. Однако в сентябре 2023 года экс-управляющая вышла на свободу из-за некоего серьезного заболевания, которое невозможно лечить в СИЗО.

Как сообщали нам источники, какое-то время после выхода на свободу Судденок жила в Топкинском округе, но потом переехала. Где она находится сейчас, неизвестно.

Экс-руководитель МЧС Александр Мамонтов и бывший начальник отдела надзорной деятельности Григорий Терентьев

Целых пять лет длилось следствие по делу бывшего главы МЧС Кузбасса Александра Мамонтова и его подчиненного Григория Терентьева.

Александр Мамонтов Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Мамонтова обвинили в халатности, повлекшей за собой смерть двух и более человек, а также в растрате. В итоге экс-главе МЧС назначили 10 лет и 6 месяцев в колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей.

Бывшему начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы Григорию Терентьеву — 8 лет и 6 месяцев лишения свободы и 120 тысяч штрафа за халатность и мошенничество в особо крупном размере.

Мамонтов и Терентьев с приговорами не согласились и подали апелляцию. Год назад, во время очередного заседания, Мамонтов обратился к родным погибших, выразил соболезнования, но решительно не признал вину в случившемся.

В итоге Мамонтова освободили от наказания из-за истечения срока давности по статье о халатности. Терентьеву снизили срок на год — до 7 лет и 6 месяцев. При этом штрафы у обоих осужденных остались неизменны. Кроме того, им сохранили звания.

Александр Мамонтов вышел на свободу в конце марта 2024 года, а его подчиненный оказался на воле в начале января 2024 года, так как один день в СИЗО считается за полтора дня колонии. В итоге он фактически отбыл срок.

В тот самый день, когда в «Зимней вишне» погибли 60 человек, у Григория Терентьева родилась дочка. В течение шести лет малышка видела папу только за решеткой. В интервью корреспонденту NGS42.RU Терентьев рассказал, что посещает Парк Ангелов после освобождения.

— Мне больно там находиться, как для других людей, не знаю. Что надо было сделать с этим местом — не мне решать, и мое мнение ни на что не повлияло бы. Сделано красиво, с душой. Для кого-то это место скорби, а кто-то будет там радоваться, — сказал он.

Григорий Терентьев в 2023 году Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Одними из первых после трагедии были арестованы сотрудники ООО «Системный Интегратор». Эта компания отвечала за систему пожаротушения и сигнализацию. Как выяснило следствие, пульты охраны большую часть времени были отключены, потому что часто звенели впустую. На скамье подсудимых оказались руководитель компании Игорь Полозиненко и инженер Александр Никитин, которым вменили халатность.

Полозиненко признал вину частично, согласившись, что не докладывал о техническом состоянии системы пожарной сигнализации в надзорные органы. В 2021 году суд приговорил его к 6,5 года лишения свободы. Часть срока, с 2018 по 2019 год, он отбыл в СИЗО, а в феврале 2024-го вышел на свободу.

Никитина приговорили к пяти с половиной годам, летом 2023-го он освободился, так как весь срок погасило пребывание в изоляторе.

Чем занимаются технические специалисты на воле — неизвестно.

Также под статью попал и охранник торгового центра Сергей Антюшин. Он, находясь на смене, отключил систему оповещения о пожаре, за что лишился свободы на восемь лет. С учетом пребывания в СИЗО, бывший сотрудник ЧОПа освободился в 2023 году.

Больше всех тюремного срока получила бывшая глава Госстройнадзора Танзиля Комкова, та самая, кому Вишневский дал взятку. За то что семь миллионов рублей заставили чиновницу закрыть глаза на грубейшие нарушения при перестройке кондитерского комбината в торгово-развлекательный комплекс, ее приговорили к 18 годам лишения свободы и штрафу в 80 миллионов рублей.

Комкова на судах избегала камер как могла Источник: Максим Серков / NGS42.RU











В ноябре 2024-го она пыталась выйти по УДО, но суд отказал. В декабре осужденная попросила освободить ее от отбывания наказания в новосибирской колонии в связи с болезнью, но затем сама отозвала ходатайство. Наконец, 17 марта этого года стало известно, что Танзиле Комковой сократили срок запрета на работу на руководящих должностях на госслужбе с 12 до 2 лет, в остальном приговор не изменился.

В коррупционной схеме участвовала также и заместитель Комковой, Светлана Шенгерей, ее обвинили в злоупотреблении полномочиями и приговорили к семи годам лишения свободы. В мае 2023 года она вышла по условно-досрочному освобождению, сообщил NGS42.RU источник. По неподтвержденным данным, она осталась жить в Кемерове, по другим сведениям, уехала в Ленинск-Кузнецкий. Также есть предположение, что она покинула регион.

Шенгерей в 2021 году Источник: Максим Серков / NGS42.RU









