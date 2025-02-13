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Страна и мир обзор В Израиле отгремела свадьба детей главных раввинов России и Одессы: смотрите, как это было

В Израиле отгремела свадьба детей главных раввинов России и Одессы: смотрите, как это было

Некоторые увидели в этом теорию заговора

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5 комментариев
Стоило молодым сыграть свадьбу, как их отношения тут же обросли теориями заговора | Источник: mjcc.ru / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Стоило молодым сыграть свадьбу, как их отношения тут же обросли теориями заговора | Источник: mjcc.ru / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Стоило молодым сыграть свадьбу, как их отношения тут же обросли теориями заговора

Источник:

Пока Владимир Путин и Дональд Трамп разговаривали по телефону, обсуждая дальнейшую судьбу украинского конфликта, в Израиле тоже затевалось кое-какое международное мероприятие. Там сочетались узами брака дети двух главных раввинов — российского и одесского. Пока одни выстраивали из этого события теорию заговора, мы решили заглянуть на свадьбу Ривки Лазар и Шолема Вольфа, чтобы потом показать вам, как это было.

Ривка Лазар и Шолем Вольф — дети главраввинов России и Одессы Берла Лазара и Авраама Вольфа соответственно. Состояться их свадьба могла разве что в Израиле. Так оно и произошло. Банкет на 200 гостей закатили в городе Маале-Адумим к востоку от Иерусалима. Когда мы увидели первые кадры с церемонии, подумали, что она проходит в торговом центре. Каково было наше удивление, когда мы узнали, что так оно и было.

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Справедливости ради стоит сказать, что свадьба Ривки Лазар и Шолема Вольфа проходила не в первом попавшемся торговом центре, а на территории крупного торгового комплекса D-City. Он расположен прямо на границе Иудейской пустыни.

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Бракосочетание проходило в соответствии со свадебными традициями иудаизма, а церемонию вели на двух языках — русском и иврите.

Жених (слева) с отцом (по центру) и тестем (справа) | Источник: mjcc.ru / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Жених (слева) с отцом (по центру) и тестем (справа) | Источник: mjcc.ru / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Жених (слева) с отцом (по центру) и тестем (справа)

Источник:

В общей сложности на церемонию пригласили около 200 человек. Среди них были и видные представители еврейских общин, и публичные персоны.

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Во время церемонии бракосочетания приглашенные зачитывали семь благословений, пока молодожены стояли под свадебным балдахином. Голова невесты была покрыта, а жених слушал речи, потупив глаза и читая про себя молитвы.

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После чтения благословений жених надел на палец невесты кольцо и, как это водится на свадьбах, разбил бокал.

Судя по видеозаписям, которые публикуют гости церемонии, свадьба прошла преимущественно по принципу «мальчики отдельно, девочки отдельно».

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Разбавить размеренное течение еврейской свадьбы пригласили Джигана. Берл Лазар, представляя бородача одному из гостей, назвал его лучшим рэпером России.

Источник: iamgeegun / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iamgeegun / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

— Это Джига наш. Номер один, — подчеркнул Берл Лазар, и нам захотелось послать ему пару видеокассет с клипами талантливых современных артистов.

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Впрочем, «Джига наш» не просто играл бицепсами среди гостей, но и вполне себе издавал звуки в микрофон. Надев хасидский головной убор штраймл, он предвигался по сцене и переплетал буквы в связные слова «Нет, нет никого, кроме Бога одного».

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Когда праздничная церемония закончилась, гости удалились на праздничную трапезу и были таковы.

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Любители теорий заговора, узнав о свадьбе Ривки Лазар и Шолема Вольфа, тут же кинулись обсуждать, что возможное перемирие между Украиной и Россией связано с тем, что после этой свадьбы хабадские общины двух стран становятся родственными. Если налаживаются отношения между хабадами, то, соответственно, можно ожидать улучшение отношений между странами. То есть фактически мирный договор был подписан ночью в Израиле.

То ли дело «свадьба века» в Индии за 600 миллионов долларов — никаких тебе теорий заговора, одни только танцы, песни, музыка, праздник жизни и сплошной Болливуд.

ПО ТЕМЕ
Свадьба Раввин Израиль Жених Невеста Видео Фото Любовь Отношения Евреи Еврейская община
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Комментарии
5
Гость
2 часа
таки это правильно 👍 желаю счастья ♥️
Гость
2 часа
Умные добрые люди живут и радуются а не воюют со всеми и не содержат чужих
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