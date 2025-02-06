НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

0 м/c,

 772мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 98,06
EUR 102,92
Построят ФОК и дорогу
Обменяют пленного ярославца
Признаки рака
Денежная вакансия
Высказались о высотной застройке
Эвакуировали ТЦ
Зима стала короче на месяц
Как отдохнуть зимой по-русски
Скандал с педиатрами
Какие дороги отремонтируют
Страна и мир Сменился глава «Роскосмоса». Кто занял пост гендиректора корпорации

Сменился глава «Роскосмоса». Кто занял пост гендиректора корпорации

Вместо Юрия Борисова главой «Роскосмоса» назначили Дмитрия Баканова

245
11 комментариев
На пост гендиректора Роскосмоса назначили Дмитрия Баканова | Источник: Министерство транспорта РФ На пост гендиректора Роскосмоса назначили Дмитрия Баканова | Источник: Министерство транспорта РФ

На пост гендиректора Роскосмоса назначили Дмитрия Баканова

Источник:

Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора госкорпорации по космической отрасли «Роскосмос». Вместо него на этот пост назначен Дмитрий Баканов. Об этом сообщает 6 февраля Кремль в своем телеграм-канале.

Юрий Борисов возглавлял корпорацию с июля 2022 года, до этого он занимал пост заместителя председателя правительства.

Большинство сотрудников не были в курсе решения по смене главы госкорпорации до утра четверга. По информации источника РБК, всё случилось за один вечер. Кадровые решения приняли на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева.

— Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов, — объясняет он.

15 июля 2022 года президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы «Роскосмоса», и госпредприятие возглавил бывший вице-премьер Юрий Борисов. До этого Борисов был заместителем министра обороны (2012–2018 годы), первым зампредседателя Военно-промышленной комиссии при правительстве (2011-2012) и замминистра промышленности и торговли (2008-2011). Рогозин же руководил «Роскосмосом» с 24 мая 2018 года. В июне 2022 глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом заявил, что развитие космической деятельности является наименее успешной госпрограммой в России.

Дмитрий Баканов в 2012-2019 возглавлял компанию «Гонец» — единого оператора «Роскосмоса» по системам связи и ретрансляции и был одним из самых молодых топ-менеджеров отраслевых компаний, а с 2019-го по 2021 год он был главой департамента цифрового развития Минтранса, после заняв должность замминистра.

Помимо этого, Баканов занимал должность главы «Почтовой логистической компании» (входит в группу компаний «Почта России»).

ПО ТЕМЕ
Роскосмос Юрий Борисов Отставка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
41 минута
ну все теперь Илон Маск держись как начнем осваивать космос ( деньги бюджетные )
Гость
1 час
Количество запусков ракет в космос в 2024 году: США - 140 Китай - 65 Россия - 17 Новая Зеландия - 13
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
«Классно звучит, но не работает». Нутрициолог рассказала правду о марафонах похудения
Марина Лубешко
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление