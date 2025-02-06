Сменился глава «Роскосмоса». Кто занял пост гендиректора корпорации

На пост гендиректора Роскосмоса назначили Дмитрия Баканова Источник: Министерство транспорта РФ











Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора госкорпорации по космической отрасли «Роскосмос». Вместо него на этот пост назначен Дмитрий Баканов. Об этом сообщает 6 февраля Кремль в своем телеграм-канале.

Юрий Борисов возглавлял корпорацию с июля 2022 года, до этого он занимал пост заместителя председателя правительства.

Большинство сотрудников не были в курсе решения по смене главы госкорпорации до утра четверга. По информации источника РБК, всё случилось за один вечер. Кадровые решения приняли на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева.

— Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов, — объясняет он.

15 июля 2022 года президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы «Роскосмоса», и госпредприятие возглавил бывший вице-премьер Юрий Борисов. До этого Борисов был заместителем министра обороны (2012–2018 годы), первым зампредседателя Военно-промышленной комиссии при правительстве (2011-2012) и замминистра промышленности и торговли (2008-2011). Рогозин же руководил «Роскосмосом» с 24 мая 2018 года. В июне 2022 глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом заявил, что развитие космической деятельности является наименее успешной госпрограммой в России.

Дмитрий Баканов в 2012-2019 возглавлял компанию «Гонец» — единого оператора «Роскосмоса» по системам связи и ретрансляции и был одним из самых молодых топ-менеджеров отраслевых компаний, а с 2019-го по 2021 год он был главой департамента цифрового развития Минтранса, после заняв должность замминистра.