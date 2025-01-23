Подросток не смирился со своим цветом кожи и устроил стрельбу в американской школе: новости 23 января

В США подросток убил девушку в школьном кафетерии Источник: Metro Nashville Police/AP











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 23 января.

Поймали маньяка, орудовавшего в 90-е

Силовики задержали подозреваемого в массовом убийстве, которое произошло в Каменске-Уральском в 90-х годах. Предположительный маньяк — 53-летний Виктор Петриченко. Его удалось вычислить благодаря повторным экспертизам.

По данным следствия, Петриченко познакомился с семьей Ивановых накануне Нового года. Они пригласили его отметить праздник в квартиру по адресу 2-я Рабочая. На застолье были друзья и родственники семьи, в их числе дети. Никому не удалось выжить. Преступник забил всех молотком ради кражи денег и имущества, а потом скрылся.

Преступнику удавалось скрываться больше 30 лет Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Мужчину нашли в Амурской области и доставили в Каменск-Уральский. Там 23 января 2025 года суд избрал меру пресечения. Петриченко пробудет за решеткой до 8 марта.

Спустя несколько лет квартиру, где произошло массовое убийство, купила семья из Катайска. Они вызывали попа, чтобы освятить жилье. Корреспондент E1.RU поговорил с соседями убитых. Об их воспоминаниях можно почитать в отдельном материале.

ФАС проверит цены на такси

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начнет проверку коэффициентов цен на такси. Об этом рассказал глава ведомства Максим Шаскольский. Ведомство уже начало работать над тем, чтобы система начисления была понятной и правомерной.

— Мы сейчас разбираемся, из чего состоят цены. То есть там есть базовые цены, а есть коэффициенты различные, которые применяются. Есть уже положительная практика. Коллеги показывали, что когда идет заказ, то уже можно видеть, из чего состоит цена. Если раньше это была просто цифра, то сейчас в определенных условиях можно увидеть все эти коэффициенты, — сказал Шаскольский в эфире «России 24».

При этом повышенные цены в непогоду он счел допустимыми.

На солнце произошел редкий выброс черной плазмы

На солнце произошел выброс черной плазмы. Кадры этого явления показали ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Черная дымка появилась и исчезла Источник: Космическая погода — новости / Telegram

— Очень редкое, красивое и даже немного жутковатое явление произошло сегодня на нашей звезде. Такие цвета обычно дает нейтральный водород, который способен почти полностью поглощать падающее на него сзади излучение с короткими длинами волн, — написали в telegram-канале лаборатории. Явление длилось порядка трех часов.

В США подросток устроил стрельбу в школе

Подросток устроил стрельбу в одной из школ в Нэшвилле (штат Теннесси). В результате нападения один человек убит, два получили ранения. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Представитель полиции города Дон Аарон рассказал, что стрелять подросток начал в школьном кафетерии, убив 16-летнюю учащуюся. Еще двое пострадавших учеников были госпитализированы. Стрелявший транслировал нападение в прямом эфире, а в конце совершил самоубийство.

По данным американских СМИ, нападавшим оказался 17-летний афроамериканец, но он позиционировал себя как белый расист. В социальных сетях он опубликовал манифест, где сообщил о своей ненависти к темнокожим и евреям.

Лос-Анджелес накрыли новые пожары

В округах Лос-Анджелес и Вентура начался новый лесной пожар. Огонь распространился на десятки квадратных километров.

По словам шерифа округа Лос-Анджелес Роберта Луна, около 31 000 жителей получили приказы об эвакуации, а 23 000 — предупреждения о необходимости покинуть свои дома, пишет CNN. 470 человек также вывезли из окружной тюрьмы в Кастаике, которая находится к югу от зоны пожара. Детей из трех школ также отправили подальше от эпицентра в качестве меры предосторожности, отметили в дорожном патруле штата.

Тысячи пожарных задействовали для ликвидации возгорания Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Ситуацию усугубляет погода. Сильный ветер и сухая растительность способствуют распространению огня.

Юра Борисов претендует на «Оскар»

Российского актера Юру Борисова номинировали на новую премию «Оскар». Он оказался в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора» (18+). Конкуренцию ему составят Гай Пирс, Эдвард Нортон, Киран Калкин и Джереми Стронг.

Также «Анора» претендует на победу в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер), «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон), «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».