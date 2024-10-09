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Страна и мир На Солнце произошла мощная вспышка: облако плазмы летит к Земле

На Солнце произошла мощная вспышка: облако плазмы летит к Земле

Какие последствия ожидают ученые

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3 комментария

Ученые зафиксировали вспышку на Солнце, которая может стать причиной магнитной бури

В ночь на 9 октября на Солнце произошла мощная вспышка. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

— Был зарегистрирован крупный выброс плазмы точно по линии Солнце — Земля. Вещество придет где-то на стыке пятницы, 11 октября, и субботы, 12 октября. Последствий, какие бы они ни были, на этот раз избежать наверняка не удастся, — предупредили ученые.

Последствиями на Земле, о которых заявили специалисты, могут стать магнитные бури и полярные сияния в более южных широтах, чем обычно. Пока, по предварительным прогнозам, ученые прогнозируют начало магнитной бури в полночь на субботу, 12 октября. Какой силы она окажется и сколько времени продлится, станет известно чуть позже.

Напомним, магнитные бури — это изменения магнитного поля Земли, спровоцированные повышенной солнечной активностью.

Ученые выделяют пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы:

  • G1 — незначительный, такие бури могут вызвать слабые колебания в энергосистемах и оказать незначительное влияние на работу спутников;

  • G2 — умеренный, такие бури могут спровоцировать в энергосистемах высоких широт проблемы с напряжением;

  • G3 — сильный, при таком уровне могут возникнуть проблемы со спутниковой и радиосвязью;

  • G4 — тяжелый, могут возникнуть проблемы с контролем напряжения, спутниковой и радиосвязью;

  • G5 — экстремальный, может вызвать проблемы с напряжением, отключение электроэнергии, блокировку распространения КВ-радиоволн, спутниковой связи.

Солнечная активность, от которой зависит количество и частота магнитных бурь, меняется каждые 11 лет. За этот период она идет от минимальной к максимальной и обратно. В периоды минимума на Земле за год может происходить всего 1–2 магнитные бури, при максимуме — до 50. По расчетам ученых, очередной пик солнечной активности наступит в июле 2025 года.

Во время магнитных бурь может ухудшаться состояние метеочувствительных людей — тех, кто старше 50 лет, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом. Врачи рекомендуют им высыпаться, меньше нервничать, пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли.

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Комментарии
3
Гость
58 минут
"Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!" М. Булгаков "Собачье сердце".
Гость
1 час
а в бункер это проникает?🧐
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