«Не сыпь мне соль на рану»: умер композитор Вячеслав Добрынин

В Москве на 79-м году жизни скончался певец и композитор Вячеслав Добрынин. Об этом рассказала РБК вдова артиста.
Добрынин давно не появлялся на сцене, а неделю назад стало известно, что он попал в больницу с инсультом. По предварительным данным, это заболевание и стало причиной смерти.
За последние несколько лет Добрынин перенес два инсульта. Ему стало тяжело ходить и говорить.
О том, где и когда пройдет прощание с артистом, пока неизвестно.
Вячеслав Добрынин получил известность благодаря песням «Не сыпь мне соль на рану», «Всё, что в жизни есть у меня», «На теплоходе музыка играет», «Синий туман». Также он писал музыку для Льва Лещенко, Михаила Боярского, Михаила Шуфутинского, а также Аллы Пугачевой.