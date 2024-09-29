До России добрался новый вариант ковида, а за тапанье «Хомяка» раздали деньги: главные события недели

Выявлены первые случаи заболевания новой формой ковида Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Красноярском крае семья из шести человек отравилась, четверо детей погибли. Скончалась звезда сериала «Солдаты» Роман Мадянов, ему было 62 года. Более 100 беспилотников ВСУ атаковали регионы России. А лидера «Хезболла» ликвидировала армия Израиля.

Ежедневно в мире происходит множество событий. Расскажем кратко о самых главных за неделю.

Умерла Мэгги Смит, известная по роли МакГонагалл

Скончалась британская актриса Мэгги Смит, ей было 89 лет. В России она известна по роли профессора МакГонагалл в «Гарри Поттере» (12+, 16+) и графини Вайолет Кроули в сериале «Аббатство Даунтон» (16+). За свою актерскую игру Смит получила два «Оскара» — за лучшую женскую роль и роль второго плана.

Чтобы почтить память Мэгги Смит, сотни поклонников «Гарри Поттера» пришли к замку «Хогвартс» в парке развлечений Universal Orlando в США, где находится копия легендарной волшебной школы. В честь профессора МакГонагалл они, как в фильме, подняли палочки вверх.

Фанаты «Гарри Поттера» подняли вверх палочки Источник: AdventuringWithAnnie / YouTube.com

Дроны ВСУ атаковали несколько регионов России

По данным Минобороны РФ, в ночь на 29 сентября сбили 125 украинских беспилотников. В Воронежской области обломки одного из сбитых дронов попали в многоэтажку, из-за этого начался пожар. Никто не пострадал.

— 67 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 17 — над территорией Белгородской, 17 — над территорией Воронежской области, 18 — над территорией Ростовской области, по одному — над территорией Брянской и Курской областей и Краснодарского края, 3 БПЛА — над акваторией Азовского моря, — указано в сообщении ведомства.

В жилом доме выбило стекла Источник: BAZA / Telegram У машин, которые находились рядом, также выбиты стекла Источник: MASH / Telegram

В нашей статье можно прочитать о событиях СВО, которые произошли за неделю.

Ситуация на Украине

В разных частях Украины 26 сентября прогремели взрывы. В Киеве объявили воздушную тревогу, после чего произошел транспортный коллапс. В Одессе взрывы услышали в районе порта Южного, рядом с которым расположены военные объекты, а в Ивано-Франковской области отключилось электричество.

— Часть города частично осталась обесточенной. Энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения. Для ликвидации последствий на место происшествия оперативно прибыли все соответствующие службы. Пожар, возникший на месте падения, ликвидирован, — написала глава военной администрации Ивано-Франковской области Светлана Онищук в своем Telegram-канале.

Давка в метро Киева Источник: Украина.ру / Telegram

В России выявили первые случаи заражения новым вариантом ковида

25 сентября Роспотребнадзор сообщил, что в Уфе и Ростовской области было зафиксировано по одному случаю заражения новым вариантом вируса, который получил название XEC.

В ведомстве говорят, что XEC — рекомбинант более ранних подвариантов омикрона FLiRT, с распространением которого связывают текущую волну заболеваемости в России. Грубо говоря, это «дочка» двух из них — KS.1.1 и KP.3.3. По словам иммунологов, в особенностях XEC'а сейчас отмечают его относительно быстрое распространение. Подробнее о новом варианте вируса мы рассказывали ранее.

Израиль ликвидировал лидера «Хезболла» Хасана Насраллу

Армия Израиля официально подтвердила, что лидер «Хезболла» Хасан Насралла погиб в результате массированного авиаудара, нанесенного Израилем по Бейруту в Ливане.

— Глава террористической организации «Хезболла» Хассан Насралла был ликвидирован вчера посредством удара ВВС ЦАХАЛа в Бейруте, — сообщили в Telegram-канале военного ведомства.

Кроме того, в результате израильских действий были убиты командир ракетного подразделения «Хезболла» Мухаммед Али Исмаил и его заместитель Хусейн Ахмад Исмаил.

Скончался актер Роман Мадянов

Заслуженный артист России Роман Мадянов скончался на 63-м году жизни. О смерти актера сообщила его коллега Екатерина Стриженова. Известно, что он боролся с онкологией.

— Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили, и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием! Любой рассказ из твоих уст доводил нас до исступления. Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо. И какой же ты восхитительный артист, я всегда отмечала твой талант, а ты смущался и краснел… Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного! — написала в своем Telegram-канале актриса и телеведущая.

Мадянов известен по ролям в различных фильмах: «Легенда № 17», «Левиафан», «СуперБобровы», «Зулейха открывает глаза», «Рашн Юг» и другим, а также сериалам «Домашний арест», «Дальнобойщики», «Кодекс чести», «Союз Спасения», «Солдаты» и другим.

Роман Мадянов — четырехкратный лауреат премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана. Актер дважды становился лауреатом премии «Золотой орел»: за лучшую мужскую роль в фильме «12» и за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Левиафан». Как жил и чем запомнился актер, читайте в нашем материале.

Артисты рассказали о жизни и смерти актера Романа Мадянова Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В Красноярском крае погибли четверо детей от отравления

В селе Красная Сопка (Красноярский край) отравилась многодетная семья. 21 сентября всем членам семьи стало плохо, они обратились в больницу. В результате четверо детей скончались, врачам удалось спасти родителей. Мать на девятом месяце беременности, ребенку ничего не угрожает.

Расследование продолжается, но несмотря на обилие версий, пока не удалось точно установить причину отравления семьи. Накануне стало известно, что отец семейства, обработав дом от насекомых, не проветрил его как следует.

— Все якобы вышли на улицу, отец побрызгал дома. Два часа они находились на улице, а потом зашли. Поскольку запаха не было в доме, он помещение не проветривал, — сообщили «РИА Новости» в СК.

Что известно о трагедии в Красноярском крае Источник: NGS24.RU

Всё, что известно об отравлении семьи в Красноярском крае, читайте в специальном сюжете.

За «тапанье» хомяка раздали деньги

Листинг монет Hamster Kombat начался 26 сентября. Торги открылись на крупнейших валютных биржах, однако токены моментально обвалились в цене на 14,3%. Так, например, на бирже Bybit курс составлял 0,0086 доллара (79 копеек). До начала листинга курс на премаркете был 0,011 доллара — 1 рубль и 2 копейки.

Через несколько минут после начала торгов возникли технические проблемы. Некоторых игроков заблокировали, а кто-то получил «натапанные» копейки.

Россия пересмотрит ядерную доктрину

25 сентября Владимир Путин анонсировал изменения в ядерной доктрине России. На совещании Совбеза он рассказал о подготовленном проекте «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания», в котором расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

— На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию, — сказал Владимир Путин на заседании.

Еще одно изменение, которое анонсировал президент, — поправки в список ситуаций, когда Россия может перейти к применению ядерного оружия. Подробнее обо всех поправках мы рассказывали ранее.