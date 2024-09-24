Готовимся к новой волне? Роспотребнадзор сообщил о коронавирусе XEC — что о нем известно

О случаях XEC в России пока не сообщалось, но в мире он быстро распространяется Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На днях Роспотребнадзор сообщил о новом варианте коронавируса, который получил название XEC. Он быстро распространяется и ожидается, что может стать доминирующим в осенне-зимний период. Разбираемся, чего нам ждать от новой версии ковида и приведет ли она к очередному росту заболеваемости.

Откуда взялся XEC

Как сообщили в Роспотребнадзоре, самые ранние случаи заражения этим вариантом были зарегистрированы в мае в Италии, однако эти образцы были загружены в международную базу данных только в сентябре. В июне 2024 года XEC выявили в Германии, а позже — еще в нескольких странах. О случаях заражения в России пока не сообщается.

В ведомстве говорят, что XEC — рекомбинант более ранних подвариантов омикрона FLiRT, с распространением которого связывают текущую волну заболеваемости в России. Грубо говоря, это «дочка» двух из них — KS.1.1 и KP.3.3.

— Такая рекомбинация обычно происходит, когда один источник эффективно заражается двумя разными штаммами ковида, — объясняет иммунолог Николай Крючков. — Фрагменты одного варианта связываются с фрагментами другого, и получается такой рекомбинантный вариант.

Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Особенности и симптомы

По словам Николая Крючкова, в особенностях XEC’а сейчас отмечают его относительно быстрое распространение. Данных о том, что он будет более патогенным или летальным у врачей на сегодняшний день нет.

— От предыдущих вариантов он практически ничем не отличается, — говорит иммунолог Владимир Болибок. — Кроме того, что ему свойственно избегание иммунитета, как и всем вариантам омикрона, которые до сих пор были. То есть он ускользает от иммунитета, который выработался к предыдущим штаммам, поэтому достаточно быстро, практически беспрепятственно распространяется.

Владимир Болибок — частнопрактикующий врач, аллерголог-иммунолог, специалист по лечению иммунодефицитных состояний, хронических воспалительных процессов и аллергических заболеваний у взрослых и детей.

Как пишет Роспотребнадзор, симптомы инфекции, вызванной версией коронавируса XEC, те же, что были у ковида и раньше: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

— Симптоматика один в один, ничем не отличается, осложнения те же, — говорит Болибок. — Самое тяжелое — вирусная пневмония, от которой люди и погибают, и осложнения в виде тромбозов — инфаркты, инсульты, тромбозы конечностей.

Симптомы ковида XEC схожи с признаками болезни, вызванной другими штаммами коронавируса Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Будет ли новая волна

Поскольку распространяется новый вариант вируса быстро, ожидается, что в дальнейшем он станет доминирующим. Точнее, как выражаются врачи, «относительно доминирующим» — это значит, что на его долю будет приходиться больше случаев заражения, чем на другие варианты вируса, но не больше, чем на все, вместе взятые.

— Темпы его роста соответствуют темпам ранее ставших доминирующими подвариантов, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Это позволяет предположить, что этот новый подвариант станет относительно доминирующим, про абсолютное доминирование мы не говорим, потому что внутри омикрон-линии этого не случалось ранее. Пресловутый «флирт», который сейчас относительно доминирует, по последним данным, обеспечивает около 40% от всей заболеваемости.

Что касается новой волны ковида, то ее, по словам Крючкова, можно ожидать в любом случае — независимо от того, как дальше поведет себя XEC. Просто потому, что осенью и зимой условия благоприятны для распространения вируса.

— Сейчас пойдут волны, не думаю, что они будут сопоставимы по масштабам с двумя крупными омикрон- и дельта-волнами, но будет очень крупная вспышка, — считает иммунолог. — Но дело в том, что эта крупная вспышка, в принципе, обеспечена и без XEC'а. Он будет вносить какую-то свою роль, но, думаю, не решающую.