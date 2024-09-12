Android начнет блокировать приложения, скачанные не из Google Play: что всё это значит и какие есть риски

Android теряет свое главное преимущество Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Google создал сервис для Android, который позволит разработчикам проверять наличие сторонних приложений на гаджетах, пишет портал Android Authority. Как только он заработает, пользователи не смогут скачивать программы из сторонних магазинов и APK-файлы из браузеров и использовать уже установленные. Это решение доставит массу неудобств для россиян, поскольку те же онлайн-банки удалили из Google Play, а вместе с ними и другие важные сервисы.

Google Play Integrity API — это интерфейс, помогающий разработчикам бороться с пиратством. Он ищет доказательства того, что приложение было подделано или скачано из другого источника. В данный момент инструмент, привязывающий пользователей к внутреннему каталогу приложений, проходит стадию тестирования. Уже сейчас программа работает в некоторых играх для предотвращения установок из сторонних источников.

Предполагается, что при обнаружении «нежелательного» приложения человек получит уведомление с предложением скачать его из Google Play. Даже если проигнорировать предупреждение, запустить такие программы на своих гаджетах будет невозможно. Новый софт будет их блокировать. В случае же согласия на загрузку лицензионного приложения ваша версия приложения будет удалена вместе со всеми связанными данными.

— Отказаться невозможно: даже если нажать кнопку «закрыть окно», оно снова появится при следующем запуске приложения. Естественно, большинство пользователей в конце концов согласятся на что угодно, лишь бы больше не видеть назойливых предупреждений, и, по замыслу Google, автоматически перестанут быть клиентами альтернативных магазинов, — сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он объяснил, что так пользователей будут вынуждать отказываться от сторонних магазинов приложений.

По его мнению, в данном случае Google борется не с пиратством, а конкурентами. В России есть свои магазины приложений, и их разработчики могут сильно пострадать после полномасштабного запуска Google Play Integrity API.

— Поправки в ФЗ «О защите прав потребителей», которые мы с коллегами внесли этим летом на рассмотрение Госдумы, направлены прежде всего на снятие барьеров для появления RuStore на гаджетах производства Apple. Но думаю, что нам также стоит прописать в этом законопроекте меры, которые будут защищать российский альтстор от подобных попыток дискриминации и гарантируют ему равные конкурентные условия, — добавил депутат.

Российский программист, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» и ООО «Цифровые платформы», разработчик магазина приложений NashStore Арсений Щельцин тоже считает, что необходимо лучше защищать интересы российского рынка. Он объяснил, почему Android идет на такие изменения.

RuStore и NashStore — российские магазины приложений для мобильных устройств.

— Android и Google, вероятно, воодушевились кейсами iOS относительно сторонних сторов. Им показалось, что платформа дает слишком много свободы, и захотели так же закрутить гайки, — заявил Щельцин в беседе с Городскими порталами.

iOS — мобильная операционная система для гаджетов американской компанией Apple. Она позволяет использовать только официальные приложения из магазина App Store.

По словам эксперта, сейчас, предоставляя возможность скачивать из сторонних источников, Android и Google теряют прибыль. Однако все радикальные изменения этой компании идут очень мягко и, как правило, не особо тревожат пользователя, успокоил программист.