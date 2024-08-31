В Турции две недели искали пропавшую россиянку — и нашли ее мертвое тело: новости 31 августа

Пропавшую в Турции москвичку искали с тепловизорами Источник: «Яхтинг Фетхие | Sailing Fethiye» / T.me, Наталья Сомова / Vk.com











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 31 августа.

Туристка погибла в Турции

Москвичку Наталью Сомову, пропавшую 17 августа в Турции, нашли мертвой на берегу моря в Мармарисе. Предварительно, она упала со скалы во время прогулки по туристической тропе, сообщил источник MSK1.RU в поисковой группе.

По данным телеграм-канала Baza, Наталья — замдиректора школы-интерната № 1 для слепых детей. Сначала спасатели обнаружили ее телефон около крутого обрыва в районе Ичмелер. Затем они спустились к морю и увидели тело Натальи. Его доставили на экспертизу, которая установит точную причину смерти.

Родные подозревали, что Наталью могли похитить Источник: Наталья Сомова / Vk.com; Hamlegazetesi.com.tr











Наталья перестала выходить на связь 16 августа. Отель подтвердил ее родственникам, что девушки нет в отеле.

В понедельник, 19 августа, женщина должна была сесть на самолет домой, в Москву. Наталью искали местная полиция, жандармерия и частные волонтерские организации. Также в Турцию прибыла семья москвички, чтобы подключиться к поискам.

Обстрел Белгородской области

ВСУ нанесли удар по Белгородской области. Ракеты попали в многоэтажки, 46 местных жителей получили ранения. Пятеро человек погибли.

В результате удара загорелось несколько жилых домов Источник: SHOT / T.me

По информации ТАСС, состояние 11 пострадавших оценивается как тяжелое. За жизни двоих борются врачи. Еще троих пострадавших эвакуируют для лечения в Москву.

Нападение на автобус

В Подмосковье вооруженные мужчины напали на свадебный автобус, пострадали дети.

Группа мужчин атаковала микроавтобус в подмосковном Щелково. Они разбили окно автомобиля и попытались напасть на пассажиров. Осколки поранили несколько человек.

Источник: Mash / T.me

По данным Telegram-канала Mash, мужчины решили, что автобус их подрезал, перегородили ему дорогу, а потом начали бить стёкла. После они обстреляли его из травмата и скрылись.

Областной СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Мужчин задержали в тот же день в кальянной. Иномарку у них изъяли, пишет Mash.

Пропал вертолет

Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» пропал в районе вулкана Вачкажец на Камчатке. На борту находились три члена экипажа и 19 туристов.

Среди них — финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его супруга. Отец Замятина рассказал Shot, что пытался связаться с сыном, когда узнал о случившемся, но мужчина на связь не выходит.

Спасатели отправились на поиски вертолета Источник: МЧС России / T.me

Экипаж перестал выходить на связь через 10 минут после взлета. Сейчас пропавший борт ищут.

Дело Дурова

Французское СМИ Liberation сообщило, что Дуров общался с французскими спецслужбами, еще когда был в Дубае.

Что за информацию они обсуждали и когда это было — неизвестно. Однако Дуров якобы подчеркнул, что для борьбы с терроризмом открыл официальный канал связи с DGSI «с горячей линией и специальным адресом электронной почты», и обмен информацией помог предотвратить несколько терактов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также прокомментировал дело. Его процитировал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

— Мне им нечего сказать абсолютно. Единственное, что я хочу сказать: но у нас-то его никто не арестовал, — заметил Песков на слова журналиста о возможной реакции политиков Запада, если бы Дурова арестовали в России.

Представитель Кремля добавил, что к Павлу Дурову были вопросы.

— Действительно, террористы пользуются сетью Telegram, но террористы же пользуются тоже и автомобилями. Да? Почему не арестовывают генерального директора Renault или Citroen? — задался вопросом Песков.

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