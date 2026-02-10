Самая снежная зима за 200 лет. Почему специалисты не всё меряют сугробами и ждать ли наводнений весной

Столица утонула в сугробах Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Январь 2026 года стал самым снежным за более чем 200 лет наблюдений. По крайней мере, об этом сообщили специалисты метеорологической обсерватории МГУ, отметив, что аномальные снегопады были вызваны серией глубоких и обширных циклонов с усиленными атмосферными фронтами. В отдельные дни фиксировались экстремальные суточные суммы осадков, а высота снежного покрова в ряде регионов превысила исторические значения.

Формально данные выглядят впечатляюще: два мощных московских снегопада — 9 января и в период с 27 по 28 января — действительно не имели аналогов с конца XIX века. Однако профессиональные метеорологи призывают не спешить с громкими выводами. По их словам, снежность зимы нельзя оценивать только по высоте снежного покрова, а разговоры о «рекордном январе» без учета климатических норм часто вводят в заблуждение.

Снега много, но рекордов не было

Как объяснил MSK1.RU заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд, само представление о том, что нынешняя зима является самой снежной, требует серьезных уточнений. По словам эксперта, высота снежного покрова — это лишь одна из характеристик, причем далеко не самая важная, особенно если речь идет о возможных последствиях весной.

«Факт, что снега сейчас много, безусловно. Но насчет рекордов я бы не стал утверждать однозначно. Сейчас снег достаточно пушистый, он не уплотнен. И нельзя сказать, что сейчас водность снега максимальная. Обычно она бывает максимальной, когда снег выпадает постоянно в декабре и январе, при этом случаются оттепели. Тогда снег уплотняется, становится тяжелым, и именно в таких условиях формируются наиболее опасные запасы воды», — объясняет Вильфанд.

При этом Вильфанд подчеркивает: снега действительно много, но называть ситуацию рекордной в широком смысле он бы не стал.

Поэтому эксперт считает преждевременными и любые прогнозы на тему весенних половодий, которые уже появились в пабликах. Делают такие прогнозы, конечно, как правило, дилетанты, используя простое допущение: чем больше снега, тем сложнее ему таять.

«Всё зависит от целого ряда факторов. Например, от того, насколько глубоко промерзла почва. Если почва промерзла на большую глубину, то при таянии снег будет стекать, по сути, как по асфальту, в русла рек», — говорит Вильфанд.

Эксперт напомнил, что, по опыту предыдущих лет, даже при большом количестве снега не всегда формируется сильное половодье. Скажем, если промерзание почвы неглубокое, то есть происходит так называемая инфильтрация талой воды в почву, а не стекает в реки. Кроме того, по словам Вильфанда, необходимо учитывать циркуляцию воды, особенности конкретных водосборов и региональные различия.

Вильфанд также обратил внимание на еще один аспект — привычку СМИ и общественного пространства к гиперболизации погодных явлений.

«Слово „рекорд“ действует на журналистов, как мед. Рекорд за десять лет, за пять лет, за любой отрезок — главное, чтобы было слово „рекорд“. Метеорологи работают для строителей, медиков, ЖКХ, для принятия решений. А когда всё сводится к бесконечным „рекордам“, эта работа теряет смысл, — говорит эксперт. — Понятие тепла и холода относительное, всё зависит от того, с чем сравнивать. Например, в Москве декабрь был теплый, причем существенно выше нормы. Снега до 20 декабря вообще не было. Температура декабря была примерно на три градуса выше климатической нормы».

Весной опасные явления будут, но не везде

Просит тоже не искать лишних сенсаций и ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (Санкт-Петербург) Андрей Киселев. Он согласен, что столь обильные снегопады, как были этой зимой, — редкость для последних десятилетий. Но именно контраст с недавним прошлым, по словам Киселева, и усиливает общественную реакцию.

«Последний раз в Петербурге мороз ниже 30 градусов был лет 35 назад. В городе таких температур почти не бывает, в области — да. Поэтому мы отвыкли, и каждый такой случай вызывает неожиданную и негативную реакцию», — приводит Киселев личный пример.

«Нужно помнить, что изменение климата — это не только изменение температуры, как обычно говорится. Это еще и изменение гидрологических явлений, то есть осадков, и изменение потоков воздуха. А почему зимой было холодно? Потому что воздух пришел не с Атлантики, к чему мы привыкли чаще всего, а из Арктики. А там воздух холодный, естественно. Он задерживается над территорией — и появляется морозная погода».

Распространенное мнение о том, что снежная зима автоматически означает бурную весну с паводками, эксперт считает упрощением.

«Я как-то проделал такую работу и посмотрел, как один сезон зависит от другого. Получилось, что зависимости практически нет. Связь есть только в ближайшие дни — при переходе от зимы к весне, когда захватывается небольшой кусочек одного сезона другим», — объясняет климатолог.

При этом большие объемы снега всё же могут привести к опасным последствиям (паводкам, подтоплениям), но не везде. Ключевую роль играет рельеф. Особенно велик риск, конечно, в горах, где при таянии снега увеличивается объем сходящих вод. Но в целом, по мнению Киселева, предсказать это крайне сложно.