Ярославцев предупредили об аномальной погоде под конец января

Ярославцев предупредили об аномальной погоде под конец января

Какой погоды ждать

634
В МЧС предупредили об экстремально низкой погоде в регионе | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUВ МЧС предупредили об экстремально низкой погоде в регионе | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В МЧС предупредили об экстремально низкой погоде в регионе

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Ярославцев предупредили об аномально холодной погоде под конец января. Об этом вечером 28 января сообщили в Министерстве региональной безопасности, мэрии, МЧС, а также через SMS-рассылку от RSCHS.

«Ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы», — указано в прогнозе.

Ранее специалисты центра «Фобос» объяснили: на погоду в регионе влияет активный циклон. Он и принес в регионы Центральной России снегопады.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, под конец января в Ярославской области температура будет варьироваться от -10 до -22 градусов.

Днем 29 января ожидается похолодание до -12 градусов, ветер слабый. В пятницу, 30 января, прогнозируется -14 градусов. А к выходным, 31 января и 1 февраля, похолодает до -16…-18 градусов днем и -20…-22 градусов ночью. Начнутся снегопады.

В понедельник, 2 февраля, прогнозируется -12 градусов и снег днем, -18 градусов ночью.

В холода, по данным МЧС, повышается угроза пожаров в жилом секторе, на объектах здравоохранения, также могут возникнуть обрывы ЛЭП и линий связи, нарушения в работе всех видов транспорта, увеличение случаев переохлаждения.

Актуальный прогноз по дням также указан на сервисе «Погода 76.RU».

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
неделю назад писали что на эти выходные -5 будет и резко -15, вот и верь этим прогнозам
Аффторы ,наверное аффрикансы. -12 градусов, аномальные температуры.
