Ярославцев предупредили об аномальной погоде под конец января

В МЧС предупредили об экстремально низкой погоде в регионе Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Ярославцев предупредили об аномально холодной погоде под конец января. Об этом вечером 28 января сообщили в Министерстве региональной безопасности, мэрии, МЧС, а также через SMS-рассылку от RSCHS.

«Ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы», — указано в прогнозе.

Ранее специалисты центра «Фобос» объяснили: на погоду в регионе влияет активный циклон. Он и принес в регионы Центральной России снегопады.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, под конец января в Ярославской области температура будет варьироваться от -10 до -22 градусов.

Днем 29 января ожидается похолодание до -12 градусов, ветер слабый. В пятницу, 30 января, прогнозируется -14 градусов. А к выходным, 31 января и 1 февраля, похолодает до -16…-18 градусов днем и -20…-22 градусов ночью. Начнутся снегопады.

В понедельник, 2 февраля, прогнозируется -12 градусов и снег днем, -18 градусов ночью.

В холода, по данным МЧС, повышается угроза пожаров в жилом секторе, на объектах здравоохранения, также могут возникнуть обрывы ЛЭП и линий связи, нарушения в работе всех видов транспорта, увеличение случаев переохлаждения.