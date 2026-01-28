НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Атмосферные процессы продолжат меняться»: когда в Центральной России снегопады пойдут на спад

Публикуем подробный прогноз погоды для ярославцев

337
Синоптики дали прогноз погоды на последнюю неделю января | Источник: Артем Бауман / 76.RUСиноптики дали прогноз погоды на последнюю неделю января | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Синоптики дали прогноз погоды на последнюю неделю января

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Снегопады в Центральной России постепенно пойдут на спад, однако в ближайшие сутки региону еще предстоит пережить пик ненастья. Как сообщили специалисты центра «Фобос», причиной обильных осадков остается активный циклон, влияние которого ослабеет лишь к концу рабочей недели.

«Атмосферные процессы на рубеже января и февраля продолжат меняться, словно картинки в калейдоскопе. К пятнице скандинавский антициклон вытеснит снежный циклон в Сибирь, и погода на Русской равнине станет налаживаться», — уточнили в «Фобосе» 28 января.

По данным сервиса «Погода 76.RU», в пятницу, 30 января, в Ярославле будет солнечно и без осадков. Правда, температура воздуха опустится до −19 °С. А в выходные, 31 января и 1 февраля, и вовсе подморозит до −25 °С.

Погода в Ярославле по дням:

  • днем 28 января ожидается переменная облачность, сильный снег и туман, −7…−9 °C. Температура ночью −10…−12 °C;

  • 29 января в течение суток возможна переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью и днем −10…−12 °C, прогнозируется сильный ветер с порывами до 13 метров в секунду;

  • 30 января ожидается ясная погода. Температура ночью и днем −14…−19 °C, ветер северный, умеренный;

  • 31 января в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода. Ночью −21…−23 °C, днем −16…−18 °C;

  • 1 февраля ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Температура ночью −22…−25 °C, днем −17…−19 °C, ветер северо-восточный, сильный, с порывами до 14 метров в секунду.

Рекомендуем