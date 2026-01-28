«Атмосферные процессы продолжат меняться»: когда в Центральной России снегопады пойдут на спад

Снегопады в Центральной России постепенно пойдут на спад, однако в ближайшие сутки региону еще предстоит пережить пик ненастья. Как сообщили специалисты центра «Фобос», причиной обильных осадков остается активный циклон, влияние которого ослабеет лишь к концу рабочей недели.
«Атмосферные процессы на рубеже января и февраля продолжат меняться, словно картинки в калейдоскопе. К пятнице скандинавский антициклон вытеснит снежный циклон в Сибирь, и погода на Русской равнине станет налаживаться», — уточнили в «Фобосе» 28 января.
По данным сервиса «Погода 76.RU», в пятницу, 30 января, в Ярославле будет солнечно и без осадков. Правда, температура воздуха опустится до −19 °С. А в выходные, 31 января и 1 февраля, и вовсе подморозит до −25 °С.
Погода в Ярославле по дням:
днем 28 января ожидается переменная облачность, сильный снег и туман, −7…−9 °C. Температура ночью −10…−12 °C;
29 января в течение суток возможна переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью и днем −10…−12 °C, прогнозируется сильный ветер с порывами до 13 метров в секунду;
30 января ожидается ясная погода. Температура ночью и днем −14…−19 °C, ветер северный, умеренный;
31 января в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода. Ночью −21…−23 °C, днем −16…−18 °C;
1 февраля ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Температура ночью −22…−25 °C, днем −17…−19 °C, ветер северо-восточный, сильный, с порывами до 14 метров в секунду.