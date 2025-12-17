Экстремальные холода и метели охватят города: где будет самый большой минус. Прогноз

Одевайтесь теплее! Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о надвигающихся морозах. По его словам, жителей ожидает экстремально холодная погода и сильные метели. Рассказываем, кому следует доставать теплые носки и пуховики.

На Дальнем Востоке в ближайшие дни ожидаются серьёзные погодные испытания. На Курильских островах прогнозируются снегопады с ветром до 22 м/с. Охотское побережье Хабаровского края столкнётся с очень сильным снегом и ветром до 30 м/с, сопровождаемым метелью, рассказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Сахалин также окажется во власти стихии: здесь ожидаются сильные снегопады и метели. Скорость ветра на побережье достигнет 25 м/с, а на севере острова — до 30 м/с. На Чукотском побережье ветер разгонится до 28 м/с, а в районе Певека — до 30 м/с.

Бурятия и Магаданская область не останутся в стороне от непогоды. В Бурятии 18–19 декабря ожидаются сильные снегопады, метели и ветер до 24 м/с. В Магаданской области прогнозируются снег, мокрый снег и ветер 15–20 м/с с метелью.

Температурный режим в более чем 10 регионах России будет значительно ниже климатической нормы — на 6–19 градусов.

Архангельская область столкнётся с температурой до −20…−24 °C, что на 8 градусов ниже нормы. В Ненецком автономном округе температура опустится до −30…−37 °C (на 9–10 градусов ниже нормы).

Республика Коми ожидает температуру до −37 °C, что на 10–18 градусов ниже нормы. На севере Приволжского федерального округа температура будет на 7–12 градусов ниже нормы — до −28 °C.

Урал встретит настоящую зиму: на севере региона температура составит −35…−40 °C. В Свердловской области температура будет на 7–19 градусов ниже нормы — −28…−36 °C. В Курганской области 20–21 декабря ожидается до −25…−34 °C (на 6–10 градусов ниже нормы).

Сибирский регион уже погрузился в суровую зиму. В Красноярском крае температура опустится до −40…−43 °C (на 10–15 градусов ниже нормы). На юге Сибири, в Омской и Томской областях, 19–21 декабря температура составит −31…−36 °C (на 10–17 градусов ниже нормы). В Иркутской области ожидается до −40…−43 °C (на 8–9 градусов ниже нормы).

Хабаровский край 19–21 декабря ожидает температуру −42…−43 °C (на 8 градусов ниже нормы). В Амурской области 17–18 декабря прогнозируются морозы до −40 °C. В Якутии температура может опуститься до рекордных −49…−50 °C.