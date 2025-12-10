НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Будьте внимательны: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение об изменении погоды

Будьте внимательны: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение об изменении погоды

В ближайшие часы стоит быть очень осторожными на дорогах и тротуарах

136
Прогноз погоды для Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПрогноз погоды для Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Прогноз погоды для Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили об изменении погоды 10 декабря. В Министерстве региональной безопасности выпустили сообщение, в котором говорится о налипании мокрого снега и гололедице на дорогах в отдельных районах Ярославской области.

«Водители, соблюдайте скоростной режим. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб 112», — рассказали в Министерстве региональной безопасности.

В региональном ГУ МЧС по Ярославской области предупредили, что возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных, в том числе, с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушением в работе коммунальных систем, проблемами с работой транспорта, увеличением случаев травматизма и другими.

Тем временем по прогнозу в регионе 10 декабря: облачно, умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Температура днем: -3…+2 градуса. На дорогах местами гололедица.

Узнать прогноз погоды по дням также можно с помощью сервиса «Погода 76.RU». Ранее мы публиковали прогноз погоды в Ярославской области до конца недели.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
4
Гость
14 минут
Интересно, что за изменения погоды такие?
Гость
11 минут
Надеюсь, ветер не снесёт зонты на этот раз!
Читать все комментарии
Гость
