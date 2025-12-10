Будьте внимательны: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение об изменении погоды

Прогноз погоды для Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили об изменении погоды 10 декабря. В Министерстве региональной безопасности выпустили сообщение, в котором говорится о налипании мокрого снега и гололедице на дорогах в отдельных районах Ярославской области.

«Водители, соблюдайте скоростной режим. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб 112», — рассказали в Министерстве региональной безопасности.

В региональном ГУ МЧС по Ярославской области предупредили, что возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных, в том числе, с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушением в работе коммунальных систем, проблемами с работой транспорта, увеличением случаев травматизма и другими.

Тем временем по прогнозу в регионе 10 декабря: облачно, умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Температура днем: -3…+2 градуса. На дорогах местами гололедица.