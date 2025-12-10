«Октябрь сменится январем»: синоптики рассказали о резком изменении погоды в Центральной России

В среду, 10 декабря, атлантический циклон накрыл Европейскую Россию снегопадами. В Ярославской области выпушено экстренное предупреждение о налипании мокрого снега и гололедице. Период его действия — до 18:00 10 декабря.

Между тем, по данным центра «Фобос», интенсивность осадков прогнозируется небольшой.

«Тем не менее это позволит зиме укрыть снегом значительную часть Русской равнины», — рассказали в «Фобосе».

Однако с четверга ожидается потепление и сугробы начнут таять.

«Такой температурный режим больше характерен для октября», — отметили в «Фобосе».

К выходным погодный маятник качнется в обратную сторону. На Русскую равнину начнет поступать холодный воздух из акватории Ледовитого океана.

«В средней полосе даже днем будет морозно. Климатический октябрь сменится январем», — констатировали в центре «Фобос».

Прогноз погоды в Ярославской области до конца недели:

среда, 10 декабря: облачно, умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Температура днем: -3…+2 градуса. На дорогах местами гололедица;

четверг, 11 декабря: облачно, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью: -3…+2 градуса, днем: -1…+4 градуса. На дорогах местами гололедица;

пятница, 12 декабря: облачно, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью: -1…+4 градуса, днем: 0…+5 градусов. На дорогах местами гололедица;

суббота, 13 декабря: переменная облачность, небольшой снег. Температура воздуха ночью: -8 градусов, днем: 0…+5 градусов;

воскресенье, 14 декабря: малооблачно, ночью небольшой снег. Температура воздуха ночью и днем: -9 градусов.