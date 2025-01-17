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Зима «Погода не будет комфортной»: синоптики предупредили о новой волне потепления в Центральной России

«Погода не будет комфортной»: синоптики предупредили о новой волне потепления в Центральной России

Публикуем прогноз по дням

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6 комментариев

Синоптики предупредили о новой волне потепления

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В ближайшие выходные, 18 и 19 января, в Ярославской области вновь ожидается потепление. На погоду в Центральной России, согласно прогнозу «Фобоса», сейчас влияют океанические вихри. Из-за них в регионах и возникают оттепели.

— Очередной циклон прорывается на Русскую равнину со стороны Скандинавии; ему пришлось огибать азорский антициклон по северной периферии. Однако вынужденный заход в арктические широты почти не сказался на его характеристиках. В его циркуляции по-прежнему заключены чрезвычайно теплые воздушные массы, — объяснили 17 января специалисты.

Крещенских морозов в этом году не ожидается. В ближайшие ночи температура воздуха в регионах будет составлять от 0 до -2 градусов.

— С такими показателями крещенская ночь может попасть как минимум в пятерку самых теплых в век глобального потепления. Однако комфортной, несмотря на зимнее тепло, погода не будет — благодаря небольшим осадкам в виде снега и мокрого снега, высокой влажности и плотному северо-западному ветру будет казаться, что на улице -8… -9 градусов, — уточнили в «Фобосе».

Из-за тонкого льда в разных регионах России запрещают выход на лед, в связи с этим будет оборудовано минимальное количество купелей. К примеру, в Ярославле их будет всего две.

В ближайшие дни в городе будет держаться переменная облачность с небольшим снегом.

Прогноз по дням:

  • в субботу, 18 января, прогнозируется небольшой снег и сильный туман; ночью и днем 0… +2 °C, ветер западный, умеренный;

  • в воскресенье, 19 января, вновь ожидается переменная облачность; ночью и днем 0… -2 °C, ветер северо-западный, умеренный;

  • в понедельник, 20 января, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью и днем -1… +1 °C, ветер северо-западный, умеренный;

  • во вторник, 21 января, ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью и днем -3… -5 °C, ветер восточный, умеренный.

Ранее мы публиковали большой разбор с климатологом Владимиром Клименко о том, почему зима 2025-го такая теплая.

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Комментарии
6
Гость
1 час
Чем выше температура на улице, тем больше цифры в квитанциях за отопление и длиннее отчеты о вывозке снега!
Гость
1 час
Шибаева ходила туда-сюда по переходу?))
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