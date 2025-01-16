Опубликовали адреса купелей в Ярославской области на Крещение

В Ярославле на Крещение откроют всего две купели — на пруду в Толгском монастыре и на Петропавловских прудах. В других местах традиционные места для купаний будут закрыты из-за толщины льда. Он слишком тонкий, и выходить на него опасно.
Всего в регионе планируют оборудовать больше 30 купелей.
— Планируется обустроить 34 места для крещенских купаний, которые можно будет посетить с позднего вечера субботы, 18 января, до позднего вечера воскресенья, 19 января, — рассказал заместитель министра региональной безопасности Сергей Максимов.
В оборудованных местах омовений в ночь на 19 января и в праздник Крещения будут дежурить спасатели, полицейские, представители общественных организаций, бригады скорой помощи. Иордани будут освещены, рядом организуют теплые раздевалки. Для безопасного погружения в воду установят деревянные сходни и перила.
Адреса купелей в Ярославской области
Ярославль
Пруд на территории Толгского монастыря с 23:00 18 января до 22:00 19 января;
Петропавловские пруды, храм первоверховных апостолов Петра и Павла с 20:00 18 января до 22:00 19 января.
Ярославский район
Пруд в селе Лучинском Карабихского сельского поселения, церковь Иоакима и Анны с 00:00 до 01:00, с 10:00 до 13:00 19 января;
озеро Тарасово в селе Толбухино Кузнечихинского сельского поселения церковь Рождества Христова села Давыдово с 00:00 до 01:00 19 января.
Рыбинск
Рыбинское водохранилище, микрорайон Переборы, побережье у спасательной станции ГКУ «ЦОД по ГОЧС» Ярославской области с 09:00 18 января до 15:00 19 января.
Тутаевский район
Тутаев, Волга, Святой источник «Святого Николая», Ярославская улица с 23:00 18 января до 02:00 19 января;
река Ковать, въезд в Тутаев из Ярославля слева «Святой источник на реке Ковать» с 23:00 18 января до 02:00 19 января;
Тутаевский район, поселок Никульское, Дорожная улица, пруд за домом 1.
Брейтовский район
Село Брейтово, река Сить в районе Богородице-Никольской часовни с 00:00 до 02:00,
с 17:00 до 20:00 19 января;
деревня Торонково, на берегу местечко — Прощеный ручей с 14:00 до 16:00 19 января.
Некоузский район
Село Верхне-Никульское, левый берег реки Ильди с 00:00 до 02:00 19 января.
Некрасовский район
Пруд у церкви сельского поселения Бурмакино села Кувакино, Высоковский сельский округ с 01:00 до 04:00 19 января;
открытая купель (пруд) в селе Вятском, Красный Профинтерн с 01:00 до 04:00 19 января;
закрытая купель в селе Вятском, Красный Профинтерн с 01:00 до 04:00 19 января;
пруд сёл Гзино, сельское поселение Бурмакино с 01:00 до 04:00 19 января.
Переславль-Залесский
Село Никитская слобода, источник преподобного Никиты Столпника (стационарная купель) с 21:00 января до 02:30 19 января;
село Купань, источник великомученицы Варвары (стационарная купель) с 19:00 до 20:00 18 января;
село Новоалексеевка Свято-Алексевсиевское архиерейское подворье, святой источник Алексия человека Божия (стационарная купель) с 11:30 до 17:00 19 января;
храм Сорока мучеников Севастийских, устье реки Трубеж до 21:00 18 января.
Борисоглебский район
Купель на Святом источнике в районе села Красново с 23:30 18 января до 02:30 19 января;
купель на Святом источнике в районе села Кондаково Высоковского сельского поселения с 23:30 18 января до 02:30 19 января.
Угличский район
Река Волга в районе Портовой улицы напротив дома № 3а с 22:30 до 01:30 18 января, с 11:30 до 13:00 19 января;
река Воржехоть, село Дивная Гора с 12:00 до 15:00 19 января;
пруд в селе Архангельском с 11:00 по 14:00 19 января;
святой источник Святителя Николая Чудотворца, деревня Чубуково с 00:00 по 01:00 19 января.
Ростовский район
Сельское поселение Семибратово, деревня Глебово, купель на источнике Святителя Василия Великого с 00:00 по 02:00, с 12:00 по 14:00 19 января;
село Деболовское Ростовского района, источник преподобного Сергия на реке Саре с 00:00 до 02:00 19 января.
Гаврилов-Ямский район
Пруд на Старосельской улице в селе Шопша с 00:00 до 02:00 19 января.
Даниловский район
Село Покров, Петрушинская улица на территории родника с 00:00 до 02:00 19 января;
купель в роднике у Воскресенской церкви, в Данилове, пересечение улиц Первомайской и Володарского с 00:00 до 02:00 19 января.
Мышкинский район
Мышкин, река Волга, район старой пристани, дом № 1 по улице Ленина с 14:00 до 20:00 19 января.
Пошехонский район
Прорубь в реке Согоже, 10 метров от спасательной станции с 23:00 18 января до 01:00 19 января;
деревня Заднево, источник преподобного Адриана Пошехонского, Белосельское сельское поселение, мужская купель с 23:30 до 02:00 19 января;
деревня Заднево, источник преподобного Адриана Пошехонского, Белосельское сельское поселение, женская купель с 23:30 до 02:00 19 января.