Опубликовали адреса купелей в Ярославской области на Крещение

Купели будут оборудованы по технике безопасности Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле на Крещение откроют всего две купели — на пруду в Толгском монастыре и на Петропавловских прудах. В других местах традиционные места для купаний будут закрыты из-за толщины льда. Он слишком тонкий, и выходить на него опасно.

Всего в регионе планируют оборудовать больше 30 купелей.

— Планируется обустроить 34 места для крещенских купаний, которые можно будет посетить с позднего вечера субботы, 18 января, до позднего вечера воскресенья, 19 января, — рассказал заместитель министра региональной безопасности Сергей Максимов.

В оборудованных местах омовений в ночь на 19 января и в праздник Крещения будут дежурить спасатели, полицейские, представители общественных организаций, бригады скорой помощи. Иордани будут освещены, рядом организуют теплые раздевалки. Для безопасного погружения в воду установят деревянные сходни и перила.

Адреса купелей в Ярославской области

Ярославль

Пруд на территории Толгского монастыря с 23:00 18 января до 22:00 19 января;

Петропавловские пруды, храм первоверховных апостолов Петра и Павла с 20:00 18 января до 22:00 19 января.

Ярославский район

Пруд в селе Лучинском Карабихского сельского поселения, церковь Иоакима и Анны с 00:00 до 01:00, с 10:00 до 13:00 19 января;

озеро Тарасово в селе Толбухино Кузнечихинского сельского поселения церковь Рождества Христова села Давыдово с 00:00 до 01:00 19 января.

Рыбинск

Рыбинское водохранилище, микрорайон Переборы, побережье у спасательной станции ГКУ «ЦОД по ГОЧС» Ярославской области с 09:00 18 января до 15:00 19 января.

Тутаевский район

Тутаев, Волга, Святой источник «Святого Николая», Ярославская улица с 23:00 18 января до 02:00 19 января;

река Ковать, въезд в Тутаев из Ярославля слева «Святой источник на реке Ковать» с 23:00 18 января до 02:00 19 января;

Тутаевский район, поселок Никульское, Дорожная улица, пруд за домом 1.

Брейтовский район

Село Брейтово, река Сить в районе Богородице-Никольской часовни с 00:00 до 02:00, с 17:00 до 20:00 19 января;

деревня Торонково, на берегу местечко — Прощеный ручей с 14:00 до 16:00 19 января.

Некоузский район

Село Верхне-Никульское, левый берег реки Ильди с 00:00 до 02:00 19 января.

Некрасовский район

Пруд у церкви сельского поселения Бурмакино села Кувакино, Высоковский сельский округ с 01:00 до 04:00 19 января;

открытая купель (пруд) в селе Вятском, Красный Профинтерн с 01:00 до 04:00 19 января;

закрытая купель в селе Вятском, Красный Профинтерн с 01:00 до 04:00 19 января;

пруд сёл Гзино, сельское поселение Бурмакино с 01:00 до 04:00 19 января.

Переславль-Залесский

Село Никитская слобода, источник преподобного Никиты Столпника (стационарная купель) с 21:00 января до 02:30 19 января;

село Купань, источник великомученицы Варвары (стационарная купель) с 19:00 до 20:00 18 января;

село Новоалексеевка Свято-Алексевсиевское архиерейское подворье, святой источник Алексия человека Божия (стационарная купель) с 11:30 до 17:00 19 января;

храм Сорока мучеников Севастийских, устье реки Трубеж до 21:00 18 января.

Борисоглебский район

Купель на Святом источнике в районе села Красново с 23:30 18 января до 02:30 19 января;

купель на Святом источнике в районе села Кондаково Высоковского сельского поселения с 23:30 18 января до 02:30 19 января.

Угличский район

Река Волга в районе Портовой улицы напротив дома № 3а с 22:30 до 01:30 18 января, с 11:30 до 13:00 19 января;

река Воржехоть, село Дивная Гора с 12:00 до 15:00 19 января;

пруд в селе Архангельском с 11:00 по 14:00 19 января;

святой источник Святителя Николая Чудотворца, деревня Чубуково с 00:00 по 01:00 19 января.

Ростовский район

Сельское поселение Семибратово, деревня Глебово, купель на источнике Святителя Василия Великого с 00:00 по 02:00, с 12:00 по 14:00 19 января;

село Деболовское Ростовского района, источник преподобного Сергия на реке Саре с 00:00 до 02:00 19 января.

Гаврилов-Ямский район

Пруд на Старосельской улице в селе Шопша с 00:00 до 02:00 19 января.

Даниловский район

Село Покров, Петрушинская улица на территории родника с 00:00 до 02:00 19 января;

купель в роднике у Воскресенской церкви, в Данилове, пересечение улиц Первомайской и Володарского с 00:00 до 02:00 19 января.

Мышкинский район

Мышкин, река Волга, район старой пристани, дом № 1 по улице Ленина с 14:00 до 20:00 19 января.

Пошехонский район