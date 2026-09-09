Есть несколько нюансов: для новых автономных троллейбусов в Ярославле установили правила

В начале осени в Ярославль завезли новые троллейбусы на автономном ходу, старые полностью убрали с городских маршрутов. Всего для города закупили 46 таких машин.
8 сентября в соцсетях появилась информация о том, что автономным ходом новых троллейбусов сможет пользоваться лишь транспорт, курсирующий по маршруту № 5 «Улица Рыкачева» — «Ярославль Главный».
«С этого дня (8 сентября) автономным ходом смогут пользоваться только троллейбусы маршрута № 5 при следовании на маршрут», — написали в тематическом паблике «Общественный транспорт Ярославля».
На запрос 76.RU в «Яргорэлектротрансе» опровергли эту информацию. Согласно приказу, с 1 сентября все троллейбусы в городе могут пользоваться автономным передвижением. Однако по определенным правилам.
Движение с опущенным токоприемником разрешается в следующих случаях:
на участках с отсутствующей контактной сетью;
в случае отсутствия напряжения или повреждений контактной сети;
для объезда заторов на участке маршрута из-за ДТП или повреждений дорожного покрытия.
Как объяснили в пресс-службе «ЯрГЭТ», для троллейбуса № 5 есть исключительное правило. Опускание токоприемника разрешено лишь при следовании из депо для поворота с улицы Гагарина на улицу Рыкачева.
«Выезд из депо для замера утечки тока производить только с поднятыми токоприемниками», — указали в приказе.
Напомним, по всем маршрутам города с 1 сентября работают только новые троллейбусы модели «Синара-6254».
С 11 сентября снова начнут курсировать троллейбусы по маршрутам № 4 и 8. Бесконтактная работа позволит им пересекать участок на проспекте Октября по путепроводу у моторного завода на автономном ходу.
Троллейбусы № 4 «Торговый переулок» — «Фабрика „Красный перевал“» и № 8 «Улица Волгоградская» — «Торговый переулок» с 20 июня перестали ходить по городу. Мы публиковали причину ранее.
Ранее сообщалось, что в Ярославле освободят центральные улицы от проводов контактной троллейбусной сети. Вопрос прорабатывался для двух магистралей — улицы Первомайской и Большой Октябрьской. Для реализации проекта «Чистое небо» требовалось закупить троллейбусы на автономном ходу.
Как вам новые троллейбусы