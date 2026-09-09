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Дороги и транспорт Есть несколько нюансов: для новых автономных троллейбусов в Ярославле установили правила

Есть несколько нюансов: для новых автономных троллейбусов в Ярославле установили правила

Как будет ездить транспорт

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Для новых автономных троллейбусов в Ярославле установили правила | Источник: Александр Куренной / 76.RUДля новых автономных троллейбусов в Ярославле установили правила | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Для новых автономных троллейбусов в Ярославле установили правила

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В начале осени в Ярославль завезли новые троллейбусы на автономном ходу, старые полностью убрали с городских маршрутов. Всего для города закупили 46 таких машин.

8 сентября в соцсетях появилась информация о том, что автономным ходом новых троллейбусов сможет пользоваться лишь транспорт, курсирующий по маршруту № 5 «Улица Рыкачева» — «Ярославль Главный».

«С этого дня (8 сентября) автономным ходом смогут пользоваться только троллейбусы маршрута № 5 при следовании на маршрут», — написали в тематическом паблике «Общественный транспорт Ярославля».

На запрос 76.RU в «Яргорэлектротрансе» опровергли эту информацию. Согласно приказу, с 1 сентября все троллейбусы в городе могут пользоваться автономным передвижением. Однако по определенным правилам.

Движение с опущенным токоприемником разрешается в следующих случаях:

  • на участках с отсутствующей контактной сетью;

  • в случае отсутствия напряжения или повреждений контактной сети;

  • для объезда заторов на участке маршрута из-за ДТП или повреждений дорожного покрытия.

Как объяснили в пресс-службе «ЯрГЭТ», для троллейбуса № 5 есть исключительное правило. Опускание токоприемника разрешено лишь при следовании из депо для поворота с улицы Гагарина на улицу Рыкачева.

«Выезд из депо для замера утечки тока производить только с поднятыми токоприемниками», — указали в приказе.

Напомним, по всем маршрутам города с 1 сентября работают только новые троллейбусы модели «Синара-6254».

С 11 сентября снова начнут курсировать троллейбусы по маршрутам № 4 и 8. Бесконтактная работа позволит им пересекать участок на проспекте Октября по путепроводу у моторного завода на автономном ходу.

Троллейбусы № 4 «Торговый переулок» — «Фабрика „Красный перевал“» и № 8 «Улица Волгоградская» — «Торговый переулок» с 20 июня перестали ходить по городу. Мы публиковали причину ранее.

Ранее сообщалось, что в Ярославле освободят центральные улицы от проводов контактной троллейбусной сети. Вопрос прорабатывался для двух магистралей — улицы Первомайской и Большой Октябрьской. Для реализации проекта «Чистое небо» требовалось закупить троллейбусы на автономном ходу.

Как вам новые троллейбусы

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Троллейбус Автономный ход Маршрут ЯрГЭТ
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Комментарии
9
Гость
1 час
интересно кто тот минусатор, которому не нравится, что ярославцам новые троллейбусы сделали? не киевлянин ли какой? очень странное заболевание, врачам с загородного сада, надо бы присмотреться к персонажу.
Гость
1 час
Троллейбусы неплохие, особенно по сравнению с той позорной рухлядью, что курсировал ранее. Пассажиров, мне кажется, сразу прибавилось. Только при чём здесь Евраев? Просто сделали свою работу, которая давно обещалась и была необходима. Городу от этого стало лучше и это хорошо.
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Гость
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