Есть несколько нюансов: для новых автономных троллейбусов в Ярославле установили правила

Для новых автономных троллейбусов в Ярославле установили правила Источник: Александр Куренной / 76.RU

В начале осени в Ярославль завезли новые троллейбусы на автономном ходу, старые полностью убрали с городских маршрутов. Всего для города закупили 46 таких машин.

8 сентября в соцсетях появилась информация о том, что автономным ходом новых троллейбусов сможет пользоваться лишь транспорт, курсирующий по маршруту № 5 «Улица Рыкачева» — «Ярославль Главный».

«С этого дня (8 сентября) автономным ходом смогут пользоваться только троллейбусы маршрута № 5 при следовании на маршрут», — написали в тематическом паблике «Общественный транспорт Ярославля».

На запрос 76.RU в «Яргорэлектротрансе» опровергли эту информацию. Согласно приказу, с 1 сентября все троллейбусы в городе могут пользоваться автономным передвижением. Однако по определенным правилам.

Движение с опущенным токоприемником разрешается в следующих случаях:

на участках с отсутствующей контактной сетью;

в случае отсутствия напряжения или повреждений контактной сети;

для объезда заторов на участке маршрута из-за ДТП или повреждений дорожного покрытия.

Как объяснили в пресс-службе «ЯрГЭТ», для троллейбуса № 5 есть исключительное правило. Опускание токоприемника разрешено лишь при следовании из депо для поворота с улицы Гагарина на улицу Рыкачева.

«Выезд из депо для замера утечки тока производить только с поднятыми токоприемниками», — указали в приказе.

Напомним, по всем маршрутам города с 1 сентября работают только новые троллейбусы модели «Синара-6254».

С 11 сентября снова начнут курсировать троллейбусы по маршрутам № 4 и 8. Бесконтактная работа позволит им пересекать участок на проспекте Октября по путепроводу у моторного завода на автономном ходу.

Троллейбусы № 4 «Торговый переулок» — «Фабрика „Красный перевал“» и № 8 «Улица Волгоградская» — «Торговый переулок» с 20 июня перестали ходить по городу. Мы публиковали причину ранее.

Ранее сообщалось, что в Ярославле освободят центральные улицы от проводов контактной троллейбусной сети. Вопрос прорабатывался для двух магистралей — улицы Первомайской и Большой Октябрьской. Для реализации проекта «Чистое небо» требовалось закупить троллейбусы на автономном ходу.