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Происшествия Дроны били по домам, детскому саду и храму: среди жертв есть ребенок. Главное о налетах на Кубань

Дроны били по домам, детскому саду и храму: среди жертв есть ребенок. Главное о налетах на Кубань

Почти 30 человек ранены

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Всем пострадавшим сейчас оказывают медицинскую помощь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсем пострадавшим сейчас оказывают медицинскую помощь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Всем пострадавшим сейчас оказывают медицинскую помощь

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сегодня ночью была массовая атака на Кубань. Беспилотники били по домам, детскому саду и храму. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших. Всё, что известно о ночных налетах в Краснодарском крае, собрали в этом материале.

Основной удар пришелся на Новороссийск. Там погибли четыре человека, среди них ребенок. Почти 30 человек ранило. По информации губернатора Вениамина Кондратьева, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

«Пострадали еще 29 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем сейчас оказывают медицинскую помощь», — написал он в MAX.

Как отметил глава региона, в Новороссийске повреждены три частных и пять многоквартирных домов. Пострадало и здание православного храма и детского сада.

Также обломки беспилотников повредили три частных дома и детский сад в Анапе. К счастью, там обошлось без пострадавших.

В настоящее время последствия атаки устраняют в Крымском и Темрюкском районах. Кондратьев не уточнил, что там именно повреждено. Везде работают спасательные и оперативные службы.

Ночью в регионе перекрывали некоторые дороги. Это делали в целях безопасности.

За ночь над Россией уничтожили 596 беспилотников самолетного типа. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

Кроме того, с начала суток объявляли тревогу в 18 регионах, следует из подсчетов ТАСС. Сообщения об опасности коснулись четырех федеральных округов страны.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Краснодарский край Беспилотник Атака Минобороны Скорая помощь Гибель
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