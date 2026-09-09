Дроны били по домам, детскому саду и храму: среди жертв есть ребенок. Главное о налетах на Кубань

Всем пострадавшим сейчас оказывают медицинскую помощь Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сегодня ночью была массовая атака на Кубань. Беспилотники били по домам, детскому саду и храму. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших. Всё, что известно о ночных налетах в Краснодарском крае, собрали в этом материале.

Основной удар пришелся на Новороссийск. Там погибли четыре человека, среди них ребенок. Почти 30 человек ранило. По информации губернатора Вениамина Кондратьева, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

«Пострадали еще 29 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем сейчас оказывают медицинскую помощь», — написал он в MAX.

Как отметил глава региона, в Новороссийске повреждены три частных и пять многоквартирных домов. Пострадало и здание православного храма и детского сада.

Также обломки беспилотников повредили три частных дома и детский сад в Анапе. К счастью, там обошлось без пострадавших.

В настоящее время последствия атаки устраняют в Крымском и Темрюкском районах. Кондратьев не уточнил, что там именно повреждено. Везде работают спасательные и оперативные службы.

Ночью в регионе перекрывали некоторые дороги. Это делали в целях безопасности.

За ночь над Россией уничтожили 596 беспилотников самолетного типа. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.