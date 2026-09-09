«Кто ИИ не использует, будет обречен». Нейросети активно встраивают в науку: ученые объяснили, где кроется проблема

Языковые модели искусственного интеллекта становятся лучше с каждым месяцем Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Нейросетям стали доверять все больше задач: от простого поиска и анализа информации до автоматизации некоторых рутинных процессов. Это происходит в том числе и в науке. Но как ИИ влияет на научный прогресс уже сегодня и сможет ли он генерировать принципиально новое знание? Журналист NGS.RU поговорила с учеными, чтобы выяснить, как изменилась их профессиональная деятельность в связи с появлением искусственного интеллекта и почему вообще не использовать ИИ в научной сфере больше не получается.

«Хуже будет тем, кто ИИ использует неумело и бездумно»

Ни для кого уже не секрет, что искусственный интеллект активно внедряется везде — в том числе и в научной среде. Сейчас нейросетям стали доверять поиск и анализ информации для научных статей. Но возникла проблема: ИИ нередко буквально выдумывает факты и совершает серьезные ошибки.

По словам Ильи Бетерова, доцента кафедры квантовой электроники физического факультета НГУ и старшего научного сотрудника Института физики полупроводников СО РАН, любой ответ искусственного интеллекта (вне зависимости от его языковой модели) требует дополнительной проверки.

«Мы всегда имеем некую вероятность получения правильного ответа, и это означает, что результат всегда требует верификации. Нужно быть готовым к тому, что убедительно написанный и правдоподобный ответ может оказаться ложным. Но это бывает с результатами любой интеллектуальной деятельности», — признал ученый.

С ним согласился и Владислав Корчуганов, младший научный сотрудник лаборатории обработки и анализа сейсмических данных НОЦ «Газпронефть-НГУ». ИИ, как и человек, способен ошибаться, делать необоснованные выводы, а еще чрезмерно обобщать, отметил он.

«Хорошее исследование проходит независимое рецензирование ещё до публикации. Поэтому статья, подготовленная с помощью ИИ, в идеале должна проходить ровно те же процедуры проверки, что и статья, написанная человеком. То есть появление ИИ не отменяет научный метод — наоборот, чем проще становится генерировать тексты, гипотезы и результаты, тем важнее становится независимая проверка того, что из этого действительно верно», — подчеркнул эксперт.

Вскоре научный эксперимент будет автоматизирован с помощью ИИ Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

При этом ИИ уже можно использовать для проверки научных гипотез, обработки экспериментальных данных, а также в изучении методов смежных областей науки. Более того, в ближайшие годы конкурентоспособность в научных исследованиях будет зависеть как раз от эффективного использования языковых моделей искусственного интеллекта.

«Кто его не использует, будет обречен на отставание. Еще хуже будет тем, кто его использует неумело и бездумно», — убежден Илья Бетеров.

Рядовые исследователи с использованием искусственного интеллекта смогут делать то, для чего обычно требуется привлечение сразу нескольких высококвалифицированных специалистов — это особенно важно в быстро развивающихся областях науки, в которых нельзя положиться на результаты, полученные десятилетия назад.

Возможности человека в анализе информации объективно ограничены, признал Владислав Корчуганов. Сегодня по одной научной теме могут выходить тысячи публикаций в год на разных языках — прочитать и осмыслить всё физически невозможно. В результате исследователи из разных стран могут заниматься похожими задачами и даже не знать о существовании работ друг друга. Именно в такой ситуации ИИ становится незаменимым помощником: он может быстро просматривать сотни статей, выделять главное, находить связи между исследованиями и помогать понять, куда стоит направить внимание.

При этом в научных экспериментах влияние ИИ пока не очень велико, добавил Илья Бетеров. Хотя предполагается, что в ближайшем будущем методы искусственного интеллекта начнут более широко использоваться для автоматизации эксперимента. Изменится и подход к сбору данных — он станет более адаптивным и менее рутинным.

При этом ученый считает, что пока неясно, может ли нейросеть генерировать принципиально новое знание.

«Что не вызывает сомнений — это нахождение нетривиальных решений различных оптимизационных задач. На мой взгляд, это расширяет возможности исследователя, искусство которого заключается в правильной формулировке задачи и интерпретации результата», — уверен физик.

Проблема не в студенте — проблема в задании

Система образования оказалась не готова к внедрению искусственного интеллекта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Наука неразрывно связана с образовательным процессом. По мнению Владислава Корчуганова, искусственный интеллект меняет систему образования так быстро, что она сама едва ли успевает адаптироваться к этим самым изменениям.

«Нужно менять масштаб и сложность задач, а вместе с ними и критерии оценки. Проверять не то, способен ли студент написать код или текст без ИИ, а понимает ли он полученный результат, способен ли найти в нём ошибку, улучшить его и использовать для решения более сложной проблемы. Если нейросеть за минуту решает наше учебное задание — значит, проблема уже не в студенте, проблема в самом задании», — заметил эксперт.

По его словам, ИИ фактически поднимает планку того, что преподаватель вообще может требовать от студента. Ценностью постепенно становится не просто получение правильного ответа, а понимание этого ответа, его проверка и способность «пойти» с ним дальше.

Доцент кафедры квантовой электроники физического факультета Илья Бетеров тоже считает, что нынешняя система образования оказалась не готова к внедрению искусственного интеллекта. Она построена по принципу воспроизведения знаний и решения типовых задач — ИИ уже справляется с этим вполне успешно.

«Представьте ситуацию, когда студентов много лет оценивали бы по умению быстро производить арифметические операции с очень большими числами, и вдруг появляются калькуляторы. При этом возникают очевидные проблемы, когда студенты могут с помощью искусственного интеллекта получить правильные ответы, а дать им правильную интерпретацию уже не могут, поскольку для этого нужны базовые знания, — объяснил он. — Пока неясно, как перестраивать массовое образование».

Сам физик придерживается гибридного метода работы: совместного творческого процесса, когда студенты должны получить новые научные результаты с использованием искусственного интеллекта для генерации программного кода и описания физики исследуемых явлений.

Парадокс искусственного интеллекта

Возможно, с приходом ИИ роль ученого в науке изменится Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Всё это может несколько фрустрировать, но, по мнению Владислава Корчуганова, ИИ скорее умножает число научных идей, чем сокращает их разнообразие.

«На нашем веку мы, вероятно, столкнёмся не с дефицитом, а с настоящим изобилием идей, в котором учёным ещё предстоит научиться разбираться. Возможно, сама роль учёного постепенно сместится от расширения фронтира науки к аккуратному встраиванию новых „пазлов“, найденных ИИ, в общую картину мира», — считает он.

По сути, ИИ дошёл до состояния, когда способен находить неожиданные решения и заходить в области, до которых человеческая мысль ещё просто не успела добраться. При этом полностью доверяя искусственному интеллекту поиск и первичный анализ литературы, исследователь частично делегирует ему и формирование собственного научного взгляда.

«Если многие ученые будут пользоваться одними и теми же моделями, это может привести к так называемой „гомогенизации исследований“ — ситуации, когда идеи и направления постепенно начинают усредняться, — пояснил Владислав Корчуганов. — Получается парадокс: ИИ способен сильно расширить информационный горизонт отдельного ученого, но при неправильном использовании одновременно сузить разнообразие науки в целом».

Он отмечает, что важно как можно скорее перестать воспринимать искусственный интеллект как простой чат-бот. Современный ИИ — это рабочая единица, которой можно делегировать полноценные задачи: от простых напоминаний о днях рождениях бабушек и дедушек до обработки, анализа и систематизации больших объемов научных данных.

«Главный навык будущего — не умение красиво разговаривать с нейросетью, а умение правильно ставить ей задачи, контролировать результат и понимать, что стоит делегировать машине, а что необходимо оставить за человеком», — уверен ученый.

В начале июля президент подписал первый закон, регулирующий отношения в сфере разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта.