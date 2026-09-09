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Страна и мир Королева красоты внезапно скончалась в 22 года: она перенесла семь сложнейших операций

Королева красоты внезапно скончалась в 22 года: она перенесла семь сложнейших операций

У девушки было серьезное заболевание с рождения

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Последнюю операцию девушке сделали в конце прошлого года | Источник: luciasisic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Последнюю операцию девушке сделали в конце прошлого года | Источник: luciasisic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Последнюю операцию девушке сделали в конце прошлого года

Источник:

luciasisic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Королева красоты и обладательница титулов «Мисс Австрия» и «Мисс Вена» Лючия Шишич ушла из жизни в 22 года. Совсем недавно девушка делилась счастливыми кадрами с отдыха и строила планы на жизнь, но серьезное заболевание оказалось сильнее.

Девушка умерла 7 сентября, но о смерти стало известно только сейчас. Об этом сообщило издание People.

Официальную причину смерти королевы красоты пока не называли. Однако известно, что у девушки был врожденный порок сердца. Врачи диагностировали ей дефект сердечного клапана.

За 22 года Шишич перенесла семь сложнейших операций. Последнюю ей сделали в декабре 2025 года, отметили представители национального комитета Mission Austria.

Тогда медики давали Шишич осторожный прогноз. Сама модель уверяла подписчиков, что чувствует себя хорошо.

Источник: luciasisic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: luciasisic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: luciasisic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: luciasisic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Эта трагедия стала шоком для всех поклонников девушки. По словам родных, ее уход был слишком внезапным. Организаторы конкурса и представители хорватской общины Австрии выразили соболезнования.

Еще в августе Шишич делилась счастливыми кадрами с отпуска. Она активно строила планы на жизнь.

Девушка родилась в Вене в семье выходцев из Боснии и Герцеговины. В 2024 году она стала победительницей конкурса красоты «Мисс Вена», а затем и «Мисс Австрия».

Источник: luciasisic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: luciasisic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

luciasisic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2025 и 2026 годах конкурсы не проводились из-за финансовых проблем организаторов. Поэтому Шишич являлась действующей обладательницей титула до самой смерти.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Красота Модель Конкурс красоты Здоровье Смерть
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