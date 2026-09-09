Королева красоты внезапно скончалась в 22 года: она перенесла семь сложнейших операций

Последнюю операцию девушке сделали в конце прошлого года Источник: luciasisic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Королева красоты и обладательница титулов «Мисс Австрия» и «Мисс Вена» Лючия Шишич ушла из жизни в 22 года. Совсем недавно девушка делилась счастливыми кадрами с отдыха и строила планы на жизнь, но серьезное заболевание оказалось сильнее.

Девушка умерла 7 сентября, но о смерти стало известно только сейчас. Об этом сообщило издание People.

Официальную причину смерти королевы красоты пока не называли. Однако известно, что у девушки был врожденный порок сердца. Врачи диагностировали ей дефект сердечного клапана.

За 22 года Шишич перенесла семь сложнейших операций. Последнюю ей сделали в декабре 2025 года, отметили представители национального комитета Mission Austria.

Тогда медики давали Шишич осторожный прогноз. Сама модель уверяла подписчиков, что чувствует себя хорошо.

Эта трагедия стала шоком для всех поклонников девушки. По словам родных, ее уход был слишком внезапным. Организаторы конкурса и представители хорватской общины Австрии выразили соболезнования.

Еще в августе Шишич делилась счастливыми кадрами с отпуска. Она активно строила планы на жизнь.

Девушка родилась в Вене в семье выходцев из Боснии и Герцеговины. В 2024 году она стала победительницей конкурса красоты «Мисс Вена», а затем и «Мисс Австрия».

Источник: luciasisic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)