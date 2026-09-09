В Дагестане мужчина расстрелял свою жену и дочь: ему не понравилось, что супруга работает в кафе

Мужчина стрелял прямо в упор (фото носит иллюстративный характер) Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Мужчина застрелил свою дочь и бывшую жену в кафе дагестанском Хасавюрте. Обе женщины погибли.

Конфликт случился после отказа экс‑супруги уволиться из кафе «Золотая вилка». Мужчина считал, что женщина тем самым позорит семью.

Чтобы в очередной раз обсудить это, он пришел в кафе, где она работала. Женщина опять отказала ему в этой просьбе. Тогда он достал пистолет и расстрелял ее в спину. При этом она пыталась убежать, но ничего не вышло.

На помощь матери бросилась ее 23‑летняя дочь, которая также работает в заведении. Мужчина застрелил и ее — девушка позже умерла в больнице, сообщает РЕН.ТВ.

«Восьмого сентября 2026 года около 20 часов в одном из кафе, расположенном в городе Хасавюрте, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений подозреваемый, действуя умышленно, произвел в сторону находившихся в помещении женщин множественные выстрелы из огнестрельного оружия неустановленного образца. В результате полученных огнестрельных ранений одна из женщин скончалась на месте происшествия, другая была госпитализирована в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась от полученных ранений», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.