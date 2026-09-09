Дачникам назвали простой способ сэкономить десятки тысяч рублей: как это сделать

Владельцам участков следует помнить и о защите от погодных катаклизмов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Владельцы дач могут сэкономить десятки тысяч рублей. Речь идет о поливе участка. За пять лет экономия может превысить 50 тысяч рублей, рассказал начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

Увеличение расходов на электроэнергию для полива стало основной финансовой трудностью для владельцев земельных участков. В условиях аномальной погоды традиционные методы ручного полива не только утомительны, но и неоправданно дороги.

«Расход воды оказался примерно на 60% выше. Из-за недостаточного или неправильного орошения дачники в средней полосе теряют до трети урожая, что в денежном выражении составляет порядка 12–15 тысяч рублей для стандартных шести соток», — сообщил Абелев.

Альтернатива ручному поливу все-таки есть. Можно значительно сэкономить, если установить на участке автоматическую систему. По словам Абелева, за пять лет выгода может составить более 50 тысяч рублей.

«Поэтому инвестиции в автополив — это не прихоть, а экономически обоснованное решение, которое окупается уже ко второму сезону», — заявил Абелев агентству «Прайм».

Он добавил, что базовый комплект для участка стоит от пяти до 10 тысяч рублей. За сезон автоматическая система полива использует до восьми тонн воды, в то время как при ручном поливе требуется 15 тонн.

Вместе с этим следует помнить и о защите от погодных катаклизмов. По информации Абелева, актуальным инструментом в этом вопросе является страхование дачных рисков. Чаще всего страховые случаи происходят из-за пожаров (треть всех инцидентов), стихийных бедствий (одна пятая часть) и аварий инженерных систем. Стоимость годового страхового полиса, который покрывает ущерб в размере 6–7 миллионов рублей, составляет примерно 15–20 тысяч рублей. Это эквивалентно 1200–1500 рублям в месяц.