Минцифры нашло способ заблокировать все VPN? Как будут ловить маскирующиеся под «белый список» сервисы

Минцифры взялось за разоблачение наркошопов и VPN, прячущихся в «белых списках» Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Министерство цифрового развития попросило ответственные за работу Рунета службы помочь в борьбе с наркошопами, сервисами интим-услуг и VPN. Речь о тех сайтах, которые открываются даже при ограничениях интернета и включении «белых списков». MSK1.RU рассказывает, как это хотят провернуть и ждать ли полной блокировки всех VPN.

Чего добивается Минцифры

РБК ссылается на копию письма Минцифры и пишет, что министерство просит хостинг-провайдеров, CDN-провайдеров и сервисы веб-защиты выделить IP-адреса сайтов из «белого списка» в отдельные подсети. Подлинность документа подтвердил журналистам один из получателей.

Подробнее — как это устроено Узнать «Белый список» позволяет одобренным сервисам работать при ограничении мобильного интернета. Для этого в специальный перечень вносят их IP-адреса, но порой у нескольких ресурсов они оказываются общими. В таком случае может открыться и запрещенный сайт, технически связанный с условным банком.

Власти хотят убрать из этих подсетей запрещенные сайты вроде магазинов наркотиков, онлайн-казино и порносайтов, а также VPN-сервисы — об этом рассказал один из источников издания. Ведь если перечисленные ресурсы оказываются в «белой» инфраструктуре, то могут работать во время ограничений интернета.

«Легальный банк и сомнительный VPN-сервис могут делить один CDN (Content Delivery Network или сеть доставки контента. — Прим. ред.) или сервис защиты от DDoS. Власти хотят развести их по разным „коробкам“, чтобы „белый список“ не превращался в дыру, через которую проскакивает „запрещенка“», — объяснил MSK1.RU эксперт в сфере современных технологий и IT Иван Калмыков.

Этот принцип в разговоре с MSK1.RU подтвердил ведущий специалист отдела исследовательских разработок IT-компании «Стахановец» Алексей Миронов. По его словам, большинство сайтов не используют собственные IP-адреса, а подключаются через сервисы, которые обслуживают сразу сотни клиентов.

Проблема не столько в злом умысле хостинг-провайдеров, сколько в самой архитектуре общих сервисов. Клиент, подключаясь, обычно проходит проверку, но контент сайта может измениться уже после. Выделение отдельных подсетей под «белые» ресурсы — довольно стандартный для сетевой безопасности прием. Алексей Миронов ведущий специалист отдела исследовательских разработок IT-компании «Стахановец»

Перестанут ли работать все VPN

По данным исследовательского центра Russian Field, 40% россиян пользуются сервисами для обхода блокировок, причем платными так же часто, как и бесплатными. Останется ли у них возможность смотреть смешные видео и фото друзей в запрещенных соцсетях, мы спросили у консультанта по кибербезопасности Positive Technologies Алексея Лукацкого.

«Это поможет победить часть самых простых сервисов обхода блокировок, но далеко не все. И только в том случае, если в России будет разрешен доступ только к ресурсам из „белых списков“ и ни к каким другим. Тогда можно будет говорить, что Министерство цифрового развития победит 99% всех VPN-сервисов, а заодно и весь мировой интернет. Нужен ли нам будет тогда такой Рунет — вопрос риторический», — ответил он MSK1.RU.

Алексей Миронов считает, что россияне «как пользовались нужными сервисами, так и будут». Иван Калмыков констатировал следующее: классические VPN-протоколы «практически мертвы», работают лишь более сложные системы, но и их эффективность падает.

Полностью запретить VPN технически невозможно — всегда найдется протокол, который выглядит как обычный веб-трафик. Однако пользоваться такими сервисами становится всё сложнее: нужно разбираться, настраивать, платить за стабильность. Для массового пользователя это уже не «нажал кнопку — и работает». Иван Калмыков эксперт в сфере современных технологий и IT

Реально ли сейчас обойти «белые списки» и чего ждать дальше

У нашего корреспондента не было и мысли обходить ограничения, даже когда он оставался без связи на несколько дней, но кто продвигает такие услуги — мы проверили. Да, в России прямо сейчас предлагают разные варианты доступа к любым ресурсам во время ограничений интернета. Работают ли эти сервисы — редакции неизвестно.

Со временем «белые списки» будут внедрять всё активнее — так считает наш собеседник Иван Калмыков. Тогда VPN потеряет смысл, потому что обходить будет нечего.

Пока до этого далеко, но вектор движения именно такой. Свободный интернет в его прежнем понимании в России уже не вернется, но полная изоляция также маловероятна, слишком велики экономические издержки. Мы будем наблюдать долгую борьбу, где удобство пользователя всё чаще приносится в жертву управляемости сети. Иван Калмыков эксперт в сфере современных технологий и IT

Как и зачем власти борются с VPN

Официально VPN-сервисы в России не запрещены, нельзя лишь их рекламировать, но представители власти регулярно критикуют обход блокировок. На днях глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил ТАСС следующее: такие сервисы опасны, ведь могут завести пользователей не в те «уголки интернета». Сам он говорит, что VPN не пользуется.

Мы всячески пытаемся отучить, особенно молодежь, находиться в интернете с постоянно включенным VPN, потому что это небезопасно. Сергей Боярский глава комитета Госдумы по информполитике

До этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предлагал считать использование VPN (а также искусственный интеллект) отягчающим обстоятельством при преступлениях.

«Учитывая, что в настоящее время такие технологии могут использоваться даже при совершении убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и другого, дополнение УК РФ таким отягчающим наказание признаком представляется обоснованным и верным решением», — сказал он «Интерфаксу».

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов пообещал, что штрафовать граждан за обход блокировок не будут. В то же время, как он заявил в комментарии «Подъему», власти «продолжат блокировать незаконный VPN».

Это, конечно, определенные неудобства для наших граждан влечет, но я считаю, что это неизбежно, потому что государство защищает наших граждан. Андрей Свинцов депутат Госдумы