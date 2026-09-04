Где работать, чтобы получать больше 200 тысяч рублей (и мы не про доставку и такси)

В Росстате отметили, что средняя зарплата в России в июне 2026 года составила 114 743 рубля Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В России средняя зарплата более 200 тысяч рублей зафиксирована только в пяти сферах. При этом, чтобы получать внушительные суммы, не обязательно работать в доставке или такси. В Росстате рассказали подробности, где больше всего зарабатывают люди.

В материалах Росстата, в июне 2026 года среднюю зарплату более 200 тысяч рублей получали специалисты в сфере добычи нефти и природного газа. Им платили 221,7 тысячи рублей.

А вот на 34 тысячи больше получали сотрудники производства табачных изделий — 255,1 тысячи рублей. Чуть меньше зарплата составила у работников сферы деятельности воздушного и космического транспорта — 218,3 тысячи рублей, в финансовом и страховом направлении получали 209,6 тысячи рублей, а в деятельности экстерриториальных организаций и органов — 202 тысячи рублей.

При этом средняя зарплата в России в июне 2026 года составила 114 743 рубля.

Еще в июне президент России Владимир Путин отметил, что в стране необходимо обеспечить хороший уровень жизни и высокие зарплаты. По его словам, за пять лет они выросли на 30% в реальном выражении.