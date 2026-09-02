Сюрприз с опозданием на 7 лет. Чем Apple попытается удивить на первой презентации при новом гендиректоре

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Apple назначила главную презентацию года на 9 сентября: ожидается, что компания покажет первый складной iPhone, модели iPhone 18 Pro и Pro Max и еще несколько новых устройств. «Фонтанка» вместе с IT-экспертами разобралась, почему новый аппарат может стать самой заметной премьерой Apple за последние годы, кому он нужен и стоит ли ждать от компании технологической революции.

«Сюрприз и блеск»

Презентация начнется 9 сентября в 20:00 по московскому времени и пройдет в Театре Стива Джобса в штаб-квартире Apple в Купертино (штат Калифорния, США). Трансляцию можно будет посмотреть на сайте компании и в приложении Apple TV. Слоганом мероприятия Apple выбрала фразу Surprise and shine — «Сюрприз и блеск».

Сама компания пока не раскрыла программу презентации. Однако инсайдеры уже всё сделали за нее. По данным СМИ и отраслевых аналитиков, главной новинкой станет первый складной iPhone, который может получить название Ultra. Вместе с ним ожидается премьера iPhone 18 Pro и Pro Max, а также новых Apple Watch и AirPods.

Мероприятие станет первым крупным запуском продуктов при новом генеральном директоре Apple Джоне Тернусе. Он возглавит компанию 1 сентября, а Тим Кук перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров. Назначение бывшего руководителя аппаратного направления Apple наблюдатели связали с желанием компании вновь сосредоточиться на развитии устройств.

Главной проверкой этих амбиций станет складной iPhone. Правда, выходить с ним Apple придется на рынок, где конкуренты уже успели сменить несколько поколений устройств.

7 лет спустя

К моменту выхода Apple на рынок складных смартфонов на нем уже сформировалась серьезная конкуренция. По прогнозу Counterpoint Research, в 2026 году Samsung сохранит лидерство с долей около 32%, Huawei получит 24%, а Apple уже в первый год сможет занять 25% сегмента. В целом поставки складных смартфонов должны вырасти за год на 21%, хотя по-прежнему составляют небольшую часть всех продаваемых телефонов.

Владелец и главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сомневается, что Apple сможет предложить покупателям принципиально новую технологию:

— Они берут чужой экран, чужие разработки. Софт свой каким-то образом допилят, но в целом такие аппараты известны с 2019 года и хорошо продаются. Apple здесь догоняющая, потому что с момента появления первого коммерческого аппарата прошло 7 лет. Плюс ходит много слухов о проблемах с производством и качеством продукта — посмотрим, что будет в итоге.

Первый Galaxy Fold со складным экраном компания Samsung представила в феврале 2019 года, а выпустила в продажу осенью того же года. За прошедшие 7 лет производители успели устранить часть первоначальных проблем с шарнирами и гибкими экранами, уменьшить толщину корпусов и выпустить несколько поколений устройств. Huawei пошла еще дальше и представила смартфон, экран которого складывается в 3 местах.

Предполагаемый iPhone Ultra будет состоять из 2 половин. В сложенном виде по размеру он окажется близок к паспорту, а после раскрытия пользователь получит экран, сопоставимый с небольшим iPad. Официальных характеристик пока нет, а стартовую цену источники оценивают как минимум в 2 тысячи долларов. Версии с большим объемом памяти могут оказаться еще дороже.

За такую цену одной эмблемы Apple на корпусе даже для самых преданных фанатов «яблока» может оказаться недостаточно. Компании предстоит объяснить, какие задачи складной iPhone решает лучше обычного смартфона.

Кому это вообще надо?

Большой внутренний экран позволяет одновременно открыть несколько приложений, работать с документами, читать, смотреть видео или обрабатывать фотографии. При этом пользователю не нужно постоянно носить с собой отдельный планшет. Именно этот сценарий считает главным практическим преимуществом складных смартфонов IT-журналист и аналитик акселератора «Финтех Лаб» Сергей Вильянов:

— Складные смартфоны популярны среди достаточно взрослых людей, которым комфортнее видеть информацию на большом экране, или среди тех, кто хочет максимально уйти от использования ноутбука или настольного компьютера. На больших складных экранах действительно можно гораздо комфортнее потреблять и создавать информацию, чем даже на довольно большом обычном экране. Но всё это стоит крайне недешево, а прочность конструкции уступает монолитным смартфонам. В первую очередь это заметно при падении аппарата на твердую поверхность.

Складная конструкция остается сложнее обычного корпуса. В потенциально уязвимые места входят шарнир, гибкая внутренняя панель и участок сгиба, а ремонт такого устройства обычно обходится дороже. Покупателю первого складного iPhone предстоит решить, оправдывает ли увеличенный экран эти ограничения и цену, за которую сейчас можно приобрести одновременно смартфон и планшет.

Высокая стоимость меняет и предполагаемый состав аудитории. Эльдар Муртазин считает, что на старте практические возможности устройства для многих покупателей отойдут на второй план.

— В первую очередь это имиджевая аудитория. Даже не бизнес. Это люди с деньгами, которые хотят показать наличие денег: я покупаю дорогой аппарат и демонстрирую его окружающим. Это имиджевая история.

Интерес к первому складному iPhone при этом может оказаться значительно выше, чем к большинству уже представленных моделей конкурентов. Apple получает возможность привести в этот сегмент пользователей, которые прежде не рассматривали складные Android-смартфоны, но не хотят покидать привычную экосистему.

Прогнозы исследовательских компаний и российских экспертов расходятся в оценке того, насколько долгим будет этот эффект. Counterpoint ожидает, что Apple сразу отберет значительную часть складного сегмента. Вильянов предполагает успешный старт, после которого спрос может снизиться:

— Доля складных аппаратов уверенно держится в районе двух, максимум трех процентов рынка, и особо двигаться ей некуда. Это не значит, что складной смартфон Apple совсем не будет продаваться — продастся. Думаю, продажи будут на уровне 15–20% от обычных iPhone нового поколения. Но интерес может быстро сойти на нет, потому что технологические ограничения такого форм-фактора обойти невозможно.

Эксперты в основном сходятся во мнении, что Apple может быстро стать одним из лидеров складного сегмента, однако внутри собственной линейки Ultra, по оценке Вильянова, останется далеко позади традиционных iPhone. Именно обычные модели продолжат приносить компании основной объем продаж — и здесь Apple готовит гораздо более привычное обновление.

Pro остаются привычными

Второй важной частью презентации должны стать iPhone 18 Pro и Pro Max. Согласно утечкам, они получат новый процессор A20 Pro, увеличенное время автономной работы и обновленные камеры. Старшей модели приписывают механическую диафрагму, которая позволит физически менять количество попадающего на матрицу света.

Значительных изменений корпуса при этом не ожидается. Такой вывод можно сделать на основании чехлов, которые компания OtterBox уже начала продавать в американской сети Best Buy: на упаковке указано, что он подходит как для iPhone 17 Pro, так и для 18 Pro.

Чехол компании OtterBox, на котором указано, что он подходит и для iPhone 17 Pro, и для 18 Pro. Источник: Соцсети

Постепенное обновление процессора, камеры и батареи давно стало для Apple привычной моделью развития iPhone. Сергей Вильянов объясняет ее тем, что компании уже не требуется ежегодно доказывать технологическое превосходство, чтобы поддерживать прибыльность смартфонов:

— iPhone уже давно не является инструментом инноваций. Это высококачественная машина по выкачиванию денег, потому что Apple удалось создать очень эффективную инфраструктуру. Компания может зарабатывать и на продаже аппаратов, и на облачных сервисах, контенте, приложениях и комиссиях внутри платформы. Как показывает многолетняя практика, для этого совершенно не обязательно быть прорывным — достаточно быть качественным, чтобы большинству казалось, что всё хорошо.

В этом году коммерческая логика может повлиять не только на содержание обновления, но и на очередность выхода моделей.

Сначала самые дорогие

В 2026 году Apple впервые может отказаться от одновременного осеннего выпуска всей основной линейки iPhone. На сентябрьской презентации ожидаются только Pro, Pro Max и складной Ultra. Обычный iPhone 18, более доступный 18e и второе поколение iPhone Air, по данным СМИ, компания отложила до весны 2027 года.

Разделение релизов позволит Apple растянуть продажи новых устройств между двумя половинами года. Эльдар Муртазин связывает изменение привычного календаря с производственными и коммерческими расчетами компании:

— У Apple есть ограничения в производстве: с одной стороны, недостаточно производственных мощностей, с другой — таким образом компания хочет поднять продажи более дорогих моделей. Сначала покупателю предложат устройства верхнего ценового сегмента, а более доступные варианты появятся позднее. В результате Apple сможет увеличить средний чек.

Подобную схему Apple частично использовала и раньше. Например, представленный вместе с iPhone 8 и 8 Plus юбилейный iPhone X поступил в продажу значительно позднее них. Теперь разрыв между моделями может увеличиться до нескольких месяцев и стать постоянной частью продуктового календаря.

Для российских покупателей такая последовательность особенно чувствительна: первыми в страну попадут самые дорогие устройства, причем к их стоимости добавится наценка за оперативную доставку.

Сколько новые iPhone будут стоить в России

Официальные продажи техники Apple в России приостановлены с 2022 года, поэтому новые устройства поступают в страну по параллельному импорту. Первые партии традиционно продаются со значительной наценкой, которая постепенно снижается по мере увеличения предложения.

Дополнительной проблемой остается перенос приложений, удаленных из российского App Store. В конце августа пользователи iMazing столкнулись с ошибками при попытке скачать и установить на новый iPhone ранее сохраненные программы. Хотя пока говорить о полном прекращении работы утилиты не совсем правильно: резервное копирование, перенос данных и другие ее функции остаются доступными, а разработчики изучают произошедшие на стороне Apple изменения.

По мнению Сергея Вильянова, сочетание высокой стартовой цены и ограничений iOS делает обновление смартфона для российских пользователей всё менее удобным:

— Для перехода на новый iPhone придется заплатить совершенно несуразную цену по сравнению с аналогами китайских компаний на Android, а потом потратить много времени и нервов на перенос привычных приложений. В первые дни традиционно происходит безумный всплеск цен, после чего устанавливается плато с наценкой около 40% к американской стоимости. Где-то через месяц-полтора цена обычно снижается до американской плюс 10–15%. Так происходит уже много лет, и я не думаю, что в этот раз что-то изменится.

Тех, кого не заинтересуют новые iPhone, Apple попытается привлечь обновлениями в других категориях устройств.

Что еще может показать Apple

Вместе со смартфонами на презентации ожидаются Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4. Среди других возможных новинок называют два варианта AirPods 5 — с активным шумоподавлением и без него.

Кроме того, Apple готовит несколько устройств для умного дома: новый HomePod mini, обновленную приставку Apple TV и первый домашний центр управления с экраном. Их могут показать позднее, поскольку компания традиционно разделяет осенние премьеры на сентябрьскую и октябрьскую.