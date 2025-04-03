Надземные переходы на Московском проспекте решено реконструировать: как будем переходить дорогу

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Надземные переходы на Московском проспекте в Ярославле ждет реконструкция. Об этом изданию 76.RU сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.

Надземные переходы на Московском проспекте располагаются в районе домов № 80а, 88, 105.

Состояние на троечку

Техническое состояние надземных переходов оценили в 2024 году. Этим занималась нанятая властями специализированная организация. Она охарактеризовала состояние конструкций на три балла из пяти — то есть как удовлетворительное. При этом каких-то существенных недочетов, из-за которых переходы не могут работать, не нашли.

«Дефекты и повреждения, оказывающие негативное влияние на грузоподъемность конструкций, отсутствуют. Эксплуатация надземных пешеходных переходов достаточна для пропуска проектной пешеходной нагрузки до 400 килограммов на квадратный метр. Введение эксплуатационных ограничений не требуется», — сообщили в департаменте городского хозяйства.

Получается, что сейчас сами переходы нуждаются только в надлежащем содержании — уборке и плановых ремонтах, включающих замену поврежденных участков обшивки из поликарбоната, светильников, резинового покрытия, окраску фасадов, стен. Подрядчиком по этим видам работ на 2025 год определена ярославская организация «Ремонтно-эксплуатационный участок N2».

Акционерное общество «Ремонтно-Эксплуатационный Участок № 2» зарегистрировано в Ярославле. Образовано в 2007 году. До 2022 года учредителем организации был Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля. После этого времени данные о владельцах отсутствуют. Организация занимается строительством зданий, коммуникаций, земляными, электромонтажными и другими видами работ. Прибыль за 2024 год составила 29,4 млн. рублей.

Требуется замена лифтов

Слабыми звеньями в переходах стали лифты. К ним у специалистов большие претензии.

«Лифтовое оборудование в переходах имеет значительный износ. В связи с невозможностью безопасной эксплуатации оно отключено», — констатировали в мэрии.

Диагностика, проведенная испытательным центром, показала, что продлить срок использования лифтов невозможно. Поможет только полная замена.

В частности, существующие лифтовые шахты не позволяют разместить кабины для маломобильных групп, соответствующие современным ГОСТам.

В итоге было решено провести реконструкцию надземных переходов, чтобы сделать их доступными и безопасными для всех категорий пользователей.

Сделают наземные переходы

Сейчас, по данным властей, подготовка к работам только начинается, оформляется проектно-сметная документация. Сроки, когда начнется реконструкция переходов, пока не определены.

Также ещё не известно, будут ли их ремонтировать все сразу или по очереди. Не озвучивают власти, стоит ли ждать полного закрытия надземных переходов в период проведения работ.

При этом решено, что на время реконструкции, а возможно и раньше этого срока для пешеходов (прежде всего маломобильных) сделают обычные наземные регулируемые переходы. Сейчас «Агентству по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля поручено разработать их проект. Следующим этапом станет согласование с ГИБДД, определение стоимости работ и источника финансирования.

Напомним, надземные переходы на Московском проспекте в Ярославле появились в 2011 году. Раньше на их месте были обычные «зебры». Но руководство города решило, что новые переходы позволят сделать движение по Московскому проспекту более свободным. Правда, для пешеходов с тех пор перейти дорогу стало сложнее. Лифты часто выходили из строя. В январские каникулы 2024 года в лифте перехода застряла женщина.