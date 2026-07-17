«Почему мне за нее так стыдно?»: дочь Успенской захейтили за песню на английском языке

Татьяна Плаксина — единственный ребенок Любови Успенской Источник: pacha_tati / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На Татьяну Плаксину обрушился шквал едких комментариев из‑за песни на английском языке. В соцсетях не церемонятся: хейтеры разносят вокал, произношение и сам выбор песни.

«Пропадет она без мамы», — пишет пользователь Ирина.

«Почему мне за нее так стыдно?» — присоединился BesMaster.

«Кровь из ушей и носом пошла», — высказал свое мнение Anzor.

Дочь Успенской исполнила песню на английском языке Источник: НеМалахов / Telegram

К публике 36-летняя дочь королевы русского шансона вышла с легендарной песней Майкла Бубле Sway. Некоторые гости танцевали, кто-то просто смотрел, но больше всех любовался Татьяной ее молодой человек. Он стоял в черном костюме прямо возле сцены и нежно смотрел на свою половинку. С такой поддержкой едва ли есть дело до злобных комментариев.

Спутника жизни одобрила и ее звездная мама — Любовь Успенская. Она рассказывала, что дочери очень интересно с 22-летним Артемом. Парень получил образование искусствоведа и учится в аспирантуре МГУ.

Татьяна Плаксина показала нового молодого человека Источник: pacha_tati / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Певица назвала его очень эрудированным молодым человеком и отметила манеры любимого дочери. По ее словам, он всегда приносит цветы Татьяне, ей и даже их домработнице. Успенская призналась, что полюбила потенциального зятя.