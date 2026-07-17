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Город Атака БПЛА на Ярославль Грозит наказание: на ярославца составили протокол из-за видео об атаке БПЛА

Грозит наказание: на ярославца составили протокол из-за видео об атаке БПЛА

Он опубликовал его в своем сообществе

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На ярославца составили протокол из-за видео об атаке БПЛА | Источник: Роман Данилкин / 63.RUНа ярославца составили протокол из-за видео об атаке БПЛА | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

На ярославца составили протокол из-за видео об атаке БПЛА

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Жителя Ярославля хотят привлечь к ответственности из-за видео об атаке БПЛА. Статью о злоупотреблении свободой массовой информации вменяют администратору сообщества «Свободный Ярославль» и бывшему депутату Карабихского сельского поселения от партии КПРФ Андрею Брою.

Пост о том, что публикация привлекла внимание правоохранителей, появился в канале «Свободный Ярославль» в «Максе» 28 июня. В сообщении говорилось, что группа опубликовала пост об атаке БПЛА в регионе 28 марта 2026 года. На видео было слышно звук летящего беспилотника.

«В котором даже не было той информации о конкретных пострадавших, которую опубликовал [губернатор Михаил] Евраев. Одно отличие: мы указали название сетевого магазина, каких у нас в городе сотни. Адрес и район происшествия мы не публиковали. Видео, прикрепленное к посту, также не содержало, по сути, никакой информации, кроме звука беспилотника», — говорится в сообщении.

Андрей Брой рассказал, что после публикации его вызвали в прокуратуру для привлечения к административной ответственности.

«Будет штраф, буду обжаловать», — писал Андрей Брой в своем сообществе.

17 июля 2026 года на сайте судебного участка № 2 Кировского района Ярославля появилась информация о том, что в данный момент ведется подготовка к рассмотрению дела по статье 13.15 части 7 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации». Лицом, в отношении которого ведется производство по делу, указан Андрей Брой.

Наказание по указанной части статьи — штраф. Для граждан — от 20 до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 тысяч до миллиона рублей.

Напомним, в 2022 году Кировский районный суд наказал Андрея Броя по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Ему был назначен штраф в 30 тысяч рублей. Сам общественник тогда утверждал, что с решением был не согласен и планировал обжаловать его.

Напомним, в Ярославской области существует указ «О дополнительных мерах, направленных на усиление обеспечения общественной безопасности на территории Ярославской области». Согласно документу, в регионе действует в том числе запрет на распространение информации об атаках БПЛА.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Атака БПЛА Суд Штраф
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Комментарии
2
Гость
27 минут
А за мультики про наше супер-пупер оружие почему никого не привлекли? Это же и есть настоящие фейки...
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Гость
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