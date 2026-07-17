«Завидуют, что мы не стоим в очереди на АЗС»: пара познакомилась в велоклубе и за 5 дней проехала 300 км по Сибири

По дороге путешественники увидели массу красивых мест Источник: Вячеслав Гречишников

Вячеслав и Алена познакомились в велоклубе в прошлом году и превратили совместное увлечение в полноценные путешествия. В этом году за 5 дней они на велосипедах проехали больше 300 километров. О подготовке к приключению и впечатлениях от поездки по живописной трассе Алтай — Кузбасс Вячеслав Гречишников рассказал нашим коллегам из NGS.RU.

Знакомство в велоклубе

Вячеслав и Алена познакомились в велоклубе. Путешествия на дальние маршруты стали для них совместным хобби Источник: Вячеслав Гречишников

До увлечения велопутешествиями 56-летний Вячеслав Гречишников жил как многие: работа, поездки с друзьями на машине, лыжи зимой и велосипед летом. Мужчина в разводе, у него двое взрослых детей. Со своей будущей спутницей он познакомился как раз во время одного из выездов с велоклубом.

«Мы с Аленой начали посещать велоклуб, просто катались вместе, присматривались друг к другу», — рассказал Вячеслав.

Пара уже мечтает о новых путешествиях, хотя недавно вернулась из предыдущего Источник: Вячеслав Гречишников

Их первой совместной поездкой стало небольшое путешествие к Беловскому водопаду. Алена предложила выбраться за город, а Вячеслав не растерялся и внес свои коррективы. Он добавил в маршрут новые точки, превратив обычный выезд выходного дня в настоящее дорожное приключение.

Велосипед для пары — не только транспорт для путешествий, но и привычное средство передвижения. По словам Вячеслава, именно возможность двигаться в своем темпе и видеть природу вблизи делает такие поездки особенно привлекательными.

«На велосипеде можно забраться в такие места, которые на машине ты либо не посетишь, либо просто проедешь мимо и ничего не увидишь. Когда едешь на велосипеде, ты ощущаешь запах травы, слышишь пение птиц, замечаешь такие вещи, которые в машине не видны. Но мы и по городу [ездим] на этом транспорте: на работу, по делам», — сказал он.

Алтай — Кузбасс

Такой маршрут построила пара для своего пятидневного путешествия Источник: Юрий Орлов / Городские Медиа

Идея большого путешествия появилась после того, как Алена узнала о трассе Алтай — Кузбасс. Маршрут проходит по линии недостроенной железной дороги. Проект начали во времена СССР, забросили в 1990-х, а в 2000-х удачно адаптировали под современные реалии: рельсы и шпалы убрали, а на их месте проложили асфальтированную трассу.

«Она почти без перепадов высот, хоть и проходит в горной местности, и очень живописная: вокруг высокие виадуки, холмы. Много достопримечательностей, поэтому нам стало интересно проехать по ней», — поделился Вячеслав.

Подготовка к поездке заняла несколько месяцев, планировали ее с зимы. Заранее изучали маршрут, рассчитывали ежедневный километраж, выбирали места для ночевок.

Свой путь велосипедисты начали на электричке, а до достопримечательностей добирались на велосипедах Источник: Вячеслав Гречишников

Путешествие Вячеслав и Алена начали с электричек. От станции Среднесибирской путешественники уже отправились по маршруту на велосипедах, свернув с Чуйского тракта на трассу Алтай — Кузбасс.

«Мы взяли с собой в дорогу всё только самое необходимое: палатку, спальный мешок, одежду, газовый баллон, горелку, компактную посуду и сублимированную еду. Она занимает мало места и быстро готовится: достаточно вскипятить воду и залить ею содержимое пакета, и у тебя получается картофельное пюре, каша, суп, плов — сейчас очень много сублиматов. Всё необходимое с собой упаковали. Тапочки обязательно, снаружи привязываешь стулья походные раскладные и так далее», — объяснил путешественник.

Каждые 10 километров путешественники отдыхали, порой выбирая для этого очень живописные места Источник: Вячеслав Гречишников

В первый день пара проехала около 60 километров. Они заехали в село Акулово, где пополнили запасы воды и сладостей, а затем отправились к месту первой ночевки возле села Думчево Алтайского края. Там из-за мошек, комаров и слепней им пришлось отказаться от палатки и переночевать в дорожном отеле.

Во второй день маршрут составил около 100 километров. По дороге путешественники посетили Пещерский водопад (искусственный каскад, образовавшийся при строительстве автодороги Алтай — Кузбасс в Залесовском районе Алтайского края, расположен у северной окраины села Пещерка) и расположенное рядом озеро. Место второй ночевки пришлось изменить: местные предупредили туристов, что в окрестностях бродят медведица с медвежонком.

«В итоге мы проехали до границы с Кемеровской областью, там нашли хорошую площадку, поставили палатку, поужинали в кафе и переночевали», — вспоминает Вячеслав.

По пути встречались храмы и святой источник Источник: Вячеслав Гречишников

Путешественники передвигались в комфортном темпе и через каждые 10 километров делали остановки, чтобы размяться. Третий день оказался самым богатым на достопримечательности: они увидели высокие виадуки и посетили источник, насыщенный серебром, при храме Святой Матроны в деревне Красноярка Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

«Везде были очень хорошие дороги. В Кемеровской области, как и в Алтайском крае, — идеальное содержание дорог. Удивило огромное количество виадуков — они там повсюду, и некоторые настолько высокие, что, смотря вниз, видишь только верхушки высоких елей. Протяженность некоторых достигала полутора километров», — вспомнил велопутешественник.

В пути пара увидела немало виадуков и мостов Источник: Вячеслав Гречишников

В тот же день путешественники отправились на Чертов мост в поселке Гавриловка Гурьевского округа — заброшенный железнодорожный мост 1931 года, который служил промышленной дорогой. Он проходит через скалы Салаирского кряжа, а его арки выложены вручную из натурального камня. Сейчас он находится в полуразрушенном состоянии, но остается популярной туристической локацией.

Вечером путешественники добрались до Салаирских Плёсов — современного экокомплекса в сосновом бору на берегу Гавриловского водохранилища, также известного как Гавриловский пруд. Там пара нашла оборудованное место для кемпинга и остановилась на ночлег. Всего в этот день велосипедисты преодолели 69 километров.

Четвертый день маршрут проходил через Белово и Бабанаково, родные места Алены (62,9 километра). Завершилась поездка на даче ее родственников, откуда на следующий день пара вернулась домой на электричке. До станции путешественники проехали на велосипедах еще 14,7 километра.

Путешественники уверены: в Сибири много красивых и неизведанных мест Источник: Вячеслав Гречишников

По словам Вячеслава, за время путешествия они старались избегать конфликтов — понимали, что в походных условиях особенно важно поддерживать друг друга.

«Мы больше года вместе, уже притерлись друг к другу. В дороге не ругались: палатка одна, спальник один. Если поссориться, кому-то придется ночевать на стульчике на улице», — пошутил он.

После возвращения домой велотуристы почти не испытывали физической усталости, а вот эмоциональное насыщение от поездки было сильным.

«Мы около недели морально приходили в себя — настолько были полны впечатлений, что вернуться в обычный ритм жизни было непросто», — признался Вячеслав.

Планы на новые поездки

Сейчас пара уже планирует новое велопутешествие: осенью они хотят снова отправиться в сторону Ленинска-Кузнецкого, чтобы увидеть заброшенные гидроэлектростанции, водопады, пороги и живописные ущелья.

Дороги по всему маршруту тоже впечатлили велосипедистов Источник: Вячеслав Гречишников

Вячеслав Гречишников признаётся, что раньше с трудом представлял многодневные велопоходы с палаткой и снаряжением, но благодаря совместному увлечению с Аленой они постепенно приобрели необходимое оборудование и опыт.

«Не нужно бояться. Главное — иметь опыт катания, постепенно увеличивать расстояния и начинать с коротких поездок с одной ночевкой. А дальше приходит понимание, что велосипед открывает очень много возможностей для путешествий», — отмечает он.

Особое внимание путешественники уделяют экипировке. По словам Вячеслава, главная задача — взять всё необходимое, но не перегрузить велосипеды.

«Каждая лишняя вещь ощущается на подъеме. Поэтому мы стараемся брать только то, без чего действительно не обойтись. Велосипед, кстати, я тоже со временем приобрел специально для путешествий: более легкий, около 10 килограммов. В раму, на вилку, сзади велосипеда вкручены специальные бонки (или болты), чтобы можно было равномерно распределять груз на транспорте. Внутрь рамы купил специальную сумку для хранения вещей, еще одну закрепил на руле. Опыт приходит, обрастаем снаряжением», — сказал он.

Дорога Алтай — Кузбасс запомнилась спутникам, но они уже планируют новое путешествие Источник: Вячеслав Гречишников

Родственники поддерживают пару, друзья ими восхищаются, знакомые удивляются, а те, кого велосипедисты встречают в пути, по-доброму завидуют.

«Говорят, что это невозможно — такие расстояния на велосипеде преодолевать, что это только на машине можно. А учитывая нынешнюю ситуацию с бензином, нам завидуют, что мы не стоим в очередях на АЗС и в пробках», — улыбнулся велопутешественник.