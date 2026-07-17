Россия атаковала флот Украины и сбила два неуправляемых катера: что известно

Атаки произошли в портах Украины Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU (фото носит иллюстративный характер)

Вооруженные силы России в Николаевском морском торговом порту атаковали четыре сухогруза, когда те разгружались. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Николаев в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в торговом порту Одесса ВС РФ высокоточным оружием воздушного базирования поразили резервуары с горюче-смазочными материалами. Они использовались для обеспечения ВСУ. Кроме того, в Черном море сбили два безэкипажных катера.

«Накануне военнослужащими подразделения войск беспилотных систем группировки войск „Днепр“ были уничтожены два БЭК Украины в акваториях Черного моря и Егорлыцкого залива», — сообщили в министерстве.