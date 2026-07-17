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Страна и мир Россия атаковала флот Украины и сбила два неуправляемых катера: что известно

Россия атаковала флот Украины и сбила два неуправляемых катера: что известно

В Минобороны рассказали о новых ударах

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Атаки произошли в портах Украины | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU (фото носит иллюстративный характер)Атаки произошли в портах Украины | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU (фото носит иллюстративный характер)

Атаки произошли в портах Украины

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU (фото носит иллюстративный характер)

Вооруженные силы России в Николаевском морском торговом порту атаковали четыре сухогруза, когда те разгружались. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Николаев в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в торговом порту Одесса ВС РФ высокоточным оружием воздушного базирования поразили резервуары с горюче-смазочными материалами. Они использовались для обеспечения ВСУ. Кроме того, в Черном море сбили два безэкипажных катера.

«Накануне военнослужащими подразделения войск беспилотных систем группировки войск „Днепр“ были уничтожены два БЭК Украины в акваториях Черного моря и Егорлыцкого залива», — сообщили в министерстве.

Ранее стало известно, что временно исполняющим обязанности министра обороны Украины назначили Евгения Хмару. Он пришел на смену Михаилу Федорову, который сам объявил о своей отставке. До назначения на пост руководителя СБУ Хмара занимал должность начальника Центра специальных операций «А».

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Комментарии
1
Гость
9 минут
Очень хорошо, отличные новости
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